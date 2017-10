VIDEO Autostrada Lugoj - Deva. Cum sunt contrazise planurile optimiste de inaugurare în 2017 a Lotului IV

În 19 iulie 2017, după un control inopinat efectuat de ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, pe şantierele Autostrăzii Lugoj – Deva, acesta anunţa că „vremea amânărilor s-a încheiat”, iar termenul de finalizare al Lotului IV al viitoarei autostrăzi rămânea luna decembrie a anului 2017.

„Situaţia de pe Lotul 4 al Autostrăzii se prezintă în parametrii normali, iar antreprenorul român a reasumat termenul de finalizare a lucrării pentru finele lui 2017. Avem nevoie de autostrăzi şi de respectarea termenilor din contractele încheiate. Vremea amânărilor s-a încheiat!”, informa ministrul, pe pagina sa de Facebook. Vizita efectuată de ministrul Răzvan Cuc în vara acestui an avea loc la peste un an de când lucrările la tronsonul de 22,1 kilometri între Deva şi Ilia trebuiau finalizate, potrivit contractului semnat între fosta CNADNR şi constructori în 2013.

Anunţul său s-a dovedit, chiar şi aşa, prea optimist, susţin reprezentanţii unor asociaţii care monitorizează marile proiectele de infrastructură rutieră. „Credem că este absolut evident pentru toată lumea, chiar şi pentru nespecialişti, că acest lot nu poate fi terminat în acest an, în aproximativ 90 de zile rămase până la încheierea <<sezonului>> de construcţii. Volumul de muncă este enorm şi, mai mult, dealul faimos care conţine peştera cu lilieci prezintă provocări tehnice serioase. Ne putem considera norocoşi dacă acest lot va fi gata până la final de 2018, termenul la care visează cei mai optimişti dintre noi. Realist vorbind, acest tronson poate fi gata în prima jumătate a anului 2019”, informa recent Asociaţia Pro Infrastructură.

Lucrări complexe

În prezent, cele mai complexe lucrări de pe Lotul IV din şantierul Autostrăzii Lugoj – Deva au loc în zona viitorului nod rutier de la Şoimuş şi a versantului de la marginea localităţii învecinată municipiului Deva. Dacă vor să respecte termenul asumat în vara acestui an pentru finalizarea tronsonului de autostradă, constructorii vor trebui ca în mai puţin de trei luni să excaveze dealul înalt de câteva zeci de metri, pe o lungime de peste un kilometru, pentru a face loc terasamentului. Doar o mică parte a versantului în care se afla grota populată de lilieci, care a dus la întârzierea lucrărilor, a fost excavată. De asemenea, în zona Mintia – Brănişca, are loc relocarea stâlpilor de electricitate şi a instalaţiilor de înaltă, medie şi joasă tensiune, o procedură a cărui termen de finalizare este sfârşitul acestui an, potrivit reprezentanţilor E-Distributie Banat. Abia după relocarea stâlpilor, pe sectoarele pe care aceştia se află, vor putea continua lucrările.

Patru ani de lucrări

Lucrările pe cele trei loturi ale viitoarei autostrăzi din vestul ţării au demarat la sfârşitul anului 2013 şi la începutul anului 2014 şi trebuiau finalizate, potrivit contractelor dintre Compania de Autostrăzi şi constructori în luna mai a anului trecut. Lotul II, între satele Coşevita şi Traian Vuia, va avea o lungime de 28,6 kilometri, valoarea contractului fiind de 562,73 milioane lei. Lucrările sunt realizate de Asocierea Salini Impregilo Spa şi SECOL SA. În martie 2017 au fost deschişi traficului rutier primii 16 kilometri, însă potrivit raportului din luna mai al CNAIR, segmentul de 14 kilometri rămas în construcţie va fi realizat până în martie 2020. Lotul III este realizat între Coşeviţa şi Ilia şi va avea 21,1 kilometri, valoarea proiectului fiind de 578 de milioane de lei, fără TVA. Lucările sunt efectuate de Asocierea Teloxim Con SRL - Comsa SA – Aldesa Constructiones SA – Arcadis Eurometudes SA, iar CNAIR estima, iniţial, că proiectul va fi inaugurat în august 2017. Lotul IV, între Ilia şi Şoimuş (Deva), va avea 22,1 kilometri, costul său fiind estimat la 419,4 milioane lei fără TVA. Execuţia proiectului este realizată de SC Tehnostrade – SC Spedition UMB SRL, iar CNAIR estimează că tronsonul va fi finalizat în luna decembrie a acestui an.

Autostrada Lugoj – Deva va însuma 100 de kilometri. Lotul I, dintre Traian Vuia - Sanovita, de 27,4 kilometri a costat 681,04 milioane lei şi a fost inaugurat în decembrie 2013.

