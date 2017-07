Secretul cărţii lui Traian Berbeceanu a fost dezvăluit: „S-a născut din dorinţa ca adevărul să ajungă la domniile voastre”

Traian Berbeceanu a publicat mai multe fragmente din viitoarea sa carte, „Radiografia unei mârşăvii judiciare", în care a relatat despre calvarul primelor zile de arest şi despre misiunile din vremea în care a condus Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba.

Comisarul şef, achitat, pe fond, în dosarul în care anchetatorii săi au fost acuzaţi că au fabricat probe care să ducă la incriminarea sa, a dezvăluit motivele pentru care a început să scrie. „Am traversat o perioadă lungă şi grea în care am fost nevoit să stau departe de munca mea, de echipă, de activităţile operative, de tot ceea ce preţuiesc mai mult! Au fost însă ani în care m-am regăsit şi mi-am reevaluat priorităţile, în care mi-am redescoperit familia atât de mult neglijată şi încercată, perioadă în care am câştigat aprecierea, prietenia şi preţuirea a zeci de mii de oameni. A fost o luptă grea, nedreaptă, ce adesea îmi părea inegală! Din respect pentru cei care au crezut în mine, în nevinovăţia mea, cu preţuire pentru toţi cei care mi-au fost alături, din dorinţa ca adevărul complet şi necosmetizat să ajungă la domniile voastre, s-a născut ideea cărţii”, a relatat Traian Berbeceanu, pe pagina sa de Facebook.

Inspirat de Marian Godină

El a adăutat că poliţistul Marian Godină, şi el autor al unei cărţi despre munca de poliţst, l-a influenţat în deciza de a publica volumul.

„Radiografia unei mârşăvii judiciare nu se vrea a fi o carte poliţistă, ci una cu poliţişti şi despre poliţişti, una cu personaje şi întâmplări reale, fără nici un gram de ficţiune. O carte despre acţiuni poliţieneşti de mare amploare, în care camaraderia înfrânge trădarea, profesionalismul zguduie incompetenţa, o poveste judiciară în care dreptatea triumfă în faţa maşinaţiunilor abjecte. O carte cu adevăruri nespuse despre simbioza vinovată a unor procurori, ofiţeri de informaţiii şi politisti, cu interlopi, traficanţi, hoţi şi evazioniştii. O carte cu de toate! Lucrarea se doreşte a vă relata povestea necosmetizată, a noastră, a poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba-Iulia. Este şi povestea mea...”, a precizat comisarul şef. Cartea va fi publicată după finalizarea definitivă a prcesului aflat în fază de apel pe rolul ÎCCJ, „considerând că acesta este un gest de normalitate”, a adăugat Traian Berbeceanu.

Aproape patru ani de la arestarea sa

În 23 octombrie 2013, Traian Berbeceanu a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi apoi arestat preventiv, pentru o lună, într-un dosar în care a fost acuzat de favorizarea ilegală a unor grupări infracţionale. „Este o mârşăvie”, le-a declarat Berbeceanu celor care au asistat la ridicarea sa din apartamentul familiei sale din Deva. „Stau după gratii în baza unui dosar “fabricat”, în baza unor vinovăţii inventate! Sunt luat de lângă familia mea minu­nată, pentru simplul fapt că nu am acceptat să tac, că nu am vrut să fiu unul de-al lor!”, afirma Traian Berbeceanu, într-o scrisoare trimisă în 4 noiembrie 2013, din arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba. Poliţistul din Deva a fost înlăturat de la conducerea BCCO Alba, însă ulterior şi anchetatorii săi au fost puşi sub învinuire de Direcţia Naţională Anticorupţie, sub acuzaţia că au fabricat probe false pentru a-l incrimina pe Berbeceanu.

Potrivit DNA, fostul procuror şef al DIICOT Alba Ioan Mureşan şi cei doi complici ai săi, fostul procuror Nicolaie Cean şi poliţistul Alin Muntean, au fabricat dosarul lui Traian Berbeceanu, încercând să îl reducă la tăcere şi să obţină de la acesta materiale despre care credeau că i-ar fi putut incrimina. În urma anchetei, Ioan Mureşan a fost suspendat din funcţia de procuror şi înlocuit de la conducerea DIICOT Alba Iulia.

Achitat în prima instanţă

În 30 iunie 2016, la doi ani de la începerea procesului, Traian Berbeceanu a fost achitat în dosarul penal iar procurorii acuzaţi că au fabricat probele care au dus la incriminarea şi înlăturarea sa au fost condamnaţi la închisoare. „Instanţa achită pe inculpatul Berbeceanu Traian pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, sprijinire a unui grup infracţional organizat, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la delapidare, fals în declaraţii”, informat ICCJ. În schimb, Ioan Mureşan a primit şapte ani de închisoare, Nicolaie Cean a primit trei ani de închisoare, iar Alin Muntean patru ani de închisoare, pedepse cu executare. Dacă decizia va fi menţinută, după finalizarea definitivă a procesului, Traian Berbeceanu va trebui să primească peste 100.000 de euro, daune morale şi materiale de la foştii săi anchetatori.

Poliţistul anului din 2007

Traian Berbeceanu a condus Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia între anii 2005 şi 2013, până la punerea sa sub învinuire. În 2007 a primit distincţia de poliţist al anului în România pentru destructurarea mafiei fierului vechi din Hunedoara, în dosarul denumit „Hidra”. Potrivit rechizitoriului, acestui dosar, circa 40 de hunedoreni, bande de hoţi de fier vechi, patroni ai unor centre de colectare şi angajaţii lor au produs prejudicii de peste 12,5 milioane de lei, prin delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală şi pagube de alte câteva milioane de lei prin furturi de pe platforma siderurgică a Hunedoarei. Gruparea a fost destructurată în vara anului 2006, în urma unor descinderi coordonate de Traian Berbeceanu şi de procurorul şef delegat de la DIICOT – Sibiu, la acea vreme, Laura Codruţa Kövesi, în prezent procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Procesul este judecat şi în prezent la Tribunalul Bistriţa Năsăud.

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO Fenomenul Traian Berbeceanu. Zeci de oameni au stat la coadă pentru a-i mulţumi poliţistului pentru munca sa

Traian Berbeceanu a fost întâmpinat cu aplauze şi mulţumiri la întâlnirea inedită cu hunedorenii, care a avut loc sâmbătă, în Piaţa Victoriei din Deva. Zeci de oameni au dorit să îi arate aprecierea şi susţinerea fostului şef al BCCO Alba, pe care recent, instanţa de fond l-a găsit nevinovat într-un dosar în care anchetatorii săi au fost condamnaţi.

EXCLUSIV Traian Berbeceanu, primele declaraţii după achitare: „Singurul meu obiectiv este să revin în BCCO“

Traian Berbeceanu, fostul şef al BCCO Alba, a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, în prima instanţă. Foştii săi anchetatori de la DIICOT au fost condamnaţi pentru fabricarea probelor care au dus la incriminarea şi înlăturarea sa. Traian Berbeceanu a declarat, pentru adevarul.ro, că a primit prima sentinţă a ÎCCJ cu sentimentul că s-a făcut dreptate.

Traian Berbeceanu a fost achitat, iar foştii săi anchetatori de la DIICOT au fost condamnaţi la închisoare. Ioan Mureşan a primit cea mai mare condamnare

Traian Berbeceanu, fost şef al BCCO Alba, a fost achitat în dosarul penal în care a fost judecat pentru favorizarea unor grupări infracţionale, iar procurorii acuzaţi că au fabricat probele care au dus la incriminarea şi înlăturarea sa au fost condamnaţi la închisoare.