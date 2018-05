FOTO Barajul din munţi aflat în şantier din anii '80. Cum s-a lucrat la proiectul hidorenergetic întârziat trei decenii

GALERIE FOTO

Acumularea de la Mihăileni, unul dintre cele mai mari proiecte hidro-energetice din România, se află în şantier de 31 de ani. Investiţia de pe Valea Crişului Alb a demarat în vara anului 1987 şi trebuia finalizată cinci ani mai târziu.

„Acumularea a fost concepută pentru a satisface folosinţele complexe de gospodărire a apelor din zona Brad – Gura Barza: asigurarea necesară de apă pentru alimentarea populaţiei şi industriilor miniere, producerea de energie electrică de 1,2 Gw/an şi apărarea împotriva inundaţiilor a obiectivelor industriale şi amenajărilor agricole din lunca râului Crişul Alb, pe sectorul Mihăileni Vaţa, prin atenuarea viiturilor”, se arăta în descrierea proiectului, potrivit unei informări a Ministerului Apelor şi Pădurilor.

Lucrările prevedeau construcţia unui baraj cu o lungime de aproape 300 de metri şi o înălţime maximă de 24 de metri, precum şi amenajarea unul lac de acumulare cu un volum de peste 10 milioane de metri cubi, o suprafaţă de 110 hectare şi o lungime de 4,5 kilometri. De acest proiect urmau să beneficieze peste 20.000 de oameni din zona Bradului şi numeroasele uzine şi exploatări miniere din zonă din anii 1980, aproape toate dispărute în ultimii ani.

Investiţia încetinită după 1990

Lucrările au demarat într-un ritm susţinut, iar în primii trei ani au ajuns la un stadiu de peste 60 la sută. Între timp, aproape 70 de gospodării au fost strămutate pentru a face loc noului lac. Din 1990, deşi statul român a continuat să aloce fonduri pentru realizarea investiţiei, finalizarea construcţiei barajului de la Mihăileni nu a mai fost realizată. Proiectul hidroenergetic a ajuns la stadiul de circa 95 la sută, iar conform unui grafic prezentat zilele trecute de Ministerul Apelor şi Pădurilor, cel puţin până în 2021 se va mai lucra la el.

„Pentru Programul anului 2018 este prevăzută valoarea de un milion de lei, conform Fişei obiectivului de investiţii Acumulare Mihăileni, din Programul de Investiţii Publice”, a transmis recent Ministerul Apelor şi Pădurilor, în răspunsul la o interpelare în Camera Deputaţilor.

Estimările alocărilor din anii 2019 şi 2020 sunt de câte patru milioane de lei pe an, iar în 2021, Ministerul Apelor şi Pădurilor prevede cheltuieli de 3.587.000 lei. Investiţia are o valoare de circa 105.000.000 lei, conform devizului reactualizat în 2011, din care până la sfârşitul anului 2016 au fost efectuate cheltuieli în valoare de 84.764.000 lei, informa Ministerul Apelor şi Pădurilor.

Acumularea de la Mihăileni – date tehnice

Conform Ministerului Apelor şi Pădurilor, barajul de umpluturi este aşezat de o parte şi de alta a evacuatorului de ape mari şi asigură închiderea vării între cei doi versanţi. Materialul folosit la umplutură este balastul provenit din cuveta lacului. Etanşarea barajului se face prin intermediul unei diafragme din beton armat care se sprijină pe un soclu din beton armat. În soclul diafragmei este realizată o galerie de vizitare şi drenaj. Etanşarea în versanţi se face ărin intermediul unui ecran Bioge. Paramentul amonte are panta 1:2,25 şi este protejat din aroncamente procurate din cariera Crişcior. Paramentul aval are panta 1:2 şi este protejat prin înierbare. Paramentul aval este realizat cu două berme de câte patru metri lăţime, fiecare bermă fiind prevăzută cu câte o rigolă de colectare a apelor de ploaie şi infiltraţii. Barajul are o lăţime maximă de 24 de metri şi o lungime la coronament de 274 metri. Evacuatorul de ape mari este amplasat aproximativ în centrul văii şi este fundat pe roci eruptive (bazalte), fiind executat din beton armat. Suprafaţa ocupată de lacul de acumulare şi de celelalte lucrări va fi de 138,3 hectare.

