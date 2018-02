Condamnări definitive în mega-dosarul mafiei ţigărilor. Povestea operaţiunii conduse de Traian Berbeceanu

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat sentinţa definitivă în cel mai voluminos dosar de contrabandă cu ţigări din vestul ţării.

Ancheta a primit numele „Trabucul lui Moş Crăciun”, iar în urma percheziţiilor efectuate în decembrie 2011, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, acţiuni coordonate de Traian Berbeceanu, fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, au fost arestaţi peste 60 de inculpaţi, iar 4,5 milioane de ţigarete au fost confiscate. Vineri, magistraţii au condamnat definitiv, la pedepse de până la şase ani de închisoare 40 de inculpaţi. Alţi peste 30 de oameni şi-au primit pedepsele definitive în anii trecuţi, în dosare disjunse, după ce au recunoscut faptele de care au fost acuzaţi.

4,5 milioane de ţigări confiscate

În martie 2012, 74 de oameni au fost trimişi în judecată pentru infracţiuni de crimă organizată, infracţiuni economice şi de contrabandă cu ţigarete. Cei mai mulţi se aflau în arest la momentul începerii procesului, pe fond, la Tribunalul Hunedoara.

„În fapt, se reţine că inculpaţii au constituit un grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunii de contrabandă cu produse accizabile din tutun. Membrii grupării au introdus pe teritoriul României cantităţi însemnate de ţigarete, provenind din Republicile Serbia, Ucraina, Moldova şi Turcia. Ţigaretele erau comercializate cu predilecţie pe raza judeţului Hunedoara. Acţionând în această manieră, membrii grupării au produs bugetului de stat un prejudiciu de 2,2 milioane lei. Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 24 de autovehicule care au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor, parte dintre acestea fiind modificate în acest scop prin confecţionarea de compartimente pentru ascunderea produselor accizabile transportate”, informa DIICOT, în rechizitoriu.

Contrabanda din pieţe

Acţiunea a dus la destructurarea mai multor grupuri de contrabandişti de ţigări şi la „curăţarea” pieţelor din Hunedoara, Deva, Haţeg, Valea Jiului, Alba, Lugoj şi alte zone unde acestea au acţionat, cel puţin pentru o perioadă, de comerţul ilegal cu ţigări.

„În ultimii ani, piaţa neagră de desfacere a ţigaretelor provenite din contrabandă, s-a dezvoltat în principalele municipii din judeţul Hunedoara respectiv în Deva, Hunedoara şi zona Văii Jiului, în mod deosebit activitatea infracţională desfăşurându-se in zona pieţelor agroalimentare. Ţigaretele erau introduse în ţară în mai multe moduri, respectiv disimulate in mijloace de transport, având elemente de caroserie sau şasiu modificate, prin confecţionarea unor compartimente ascunse şi prin plasarea în maşinile de transport marfă a unor importante cantităţi de ţigări, ascunse de mărfurile transportate şi introduse legal, şi prin introducerea în ţară a unor transporturi de ţigări cu complicitatea funcţionarilor din punctele de trecere a frontierei. În acest context s-au evidenţiat situaţii în care ţigaretele erau trecute peste frontierele de stat cu Ucraina şi Serbia, precum şi situaţii in care ţigaretele erau procurate din magazinele de tip duty free existente la frontiera bulgaro-turcă, şi introduse in ţară de către şoferi turci care efectuau curse de transport de mărfuri spre ţările Uniunii Europene”, se arăta în rechizitoriu.

Afaceri prospere cu ţigarete

În judeţul Hunedoara au fost identificate mai multe segmente infracţionale, distincte, dezvoltate in funcţie de modul şi locul in care ţigaretele au fost introduse in ţară, rutele de transport utilizate in interiorul ţării, şi metodele de disimulare a mărfurilor, arătau anchetatorii. „Marfa” era adusă din Moldova, Serbia şi Ucraina.

„Ca mod de operare s-a evidenţiat faptul că, după încărcarea ţigaretelor în maşinile speciale de transport, unii dintre membri segmentului infracţional se deplasau cu diferite autoturisme ca antemergători, iar alţi membri ai segmentului infracţional se deplasau cu autovehiculele în care se aflau ţigaretele de contrabandă. Rolul antemergătorilor era acela de a observa pe rutele folosite prezenţa organelor de poliţie ori a filtrelor de control, scopul fiind cel de evitare a unor eventuale opriri in trafic a maşinilor in care se aflau ţigaretele de contrabandă. Atât antemergătorii, cât şi maşinile în care se aflau ţigaretele sunt dotate cu aparate de emisie-recepţie, pe tot parcursul deplasării membrii grupării infracţionale păstrând legătura între ei în acest fel”, se arăta în dosar.

Cum se fereau de pierderi

Pentru transportul ţigaretelor, contrabandiştii utilizau autoturisme care nu erau înmatriculate pe numele lor, fiind preferate maşini înmatriculate în judeţele pe care ruta de transport le traversa. Aceste autoturisme erau achiziţionate la preţuri cât mai mici, din reţeaua internet sau din târgurile de profil, iar după o scurtă perioadă de utilizare erau date la schimb ori vândute şi achiziţionate alte autoturisme cu caracteristici asemănătoare.

„S-a dovedit a fi o măsură de precauţie, care se explică prin aceea că, în situaţia în care un transport ilicit era depistat de organele de poliţie, maşinile să nu poată fi indisponibilizate, iar în situaţia în care acest lucru se realiza, pierderile financiare trebuia să fie cât mai mici”, se mai arăta în dosar.

Ţigările confiscate de la membrii reţelei aveau mărcile Monte Carlo, Viceroy, Jin Ling, Ashima, LM, Marble,Trokadero, Merilyn, Monus, Winston, VP Internaţional, Fisher Blue, Marlboro, Fast, One, Pall Mall etc.

Precauţie maximă

Din activităţile desfăşurate a rezultat preocuparea tuturor membrilor grupărilor infracţionale de a ascunde cât mai bine activităţile ilicite, prin aceea că, în intervale scurte de timp, schimbau terminalele mobile şi cartelele SIM folosite, cu frecvenţă foarte mare, pentru a limita cât mai mult riscul de a fi interceptaţi şi înregistraţi de către organele de aplicare a legii, relata Traian Berbeceanu, fost şef al BCCO, într-o postare recentă pe Facebook.

„Astfel pe durata de cinci luni, cât au fost efectuate activităţi în cadrul acestei operaţiunii, unii dintre contrabandişti au folosit 10-12 terminale mobile diferite sau cartele SIM. Au existat situaţii în care unele cartele au fost dedicate unui singur transport de ţigări, după care au fost aruncate. În alte situaţii, contrabandiştii le foloseau alternativ, revenind la numerele folosite, la intervale diferite de timp. Se poate lesne observa, că interceptarea comunicaţiilor acestora, a fost extrem de importantă în scopul localizării şi identificării contrabandiştilor şi mijloacelor de transport folosite, pentru realizarea zecilor de prinderilor în flagrant. Astfel, în cauză au fost interceptate peste opt sute de posturi telefonice utilizate de cele peste 140 de persoane investigate, operaţiunea finalizându-se cu trimiterea în judecată a 110 persoane. Numerele de apel pentru cele mai multe dintre telefoanele acestora au rezultat succesiv din interceptările anterioare efectuate în aceeaşi cauză. A fost o muncă titanică a poliţiştilor echipei noastre, inclusiv aceste mijloace investigative folosite, contribuind la unicitatea operaţiunii <<Trabucul lui Moş Crăciun>>, la nivel naţional!”, relata Traian Berbeceanu, pe pagina sa de Facebook, despre un episod din ancheta „Trabucul lui Moş Crăciun”.

