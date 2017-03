Cazul cutremurător al fetiţei care a murit în spital scoate mămicile în stradă. Acuzaţii grave faţă de cum a fost tratată copila de un an şi 10 luni şi mama sa

O nouă tragedie petrecută în Spitalul municipal „Alexandru Simionescu” din Hunedoara a provocat durere şi revoltă în comunitate. Mirabela, o fetiţă de un an şi 10 luni a murit la spital, unde a fost adusă pentru a doua oară într-o săptămână. Prima dată a fost internată pentru cinci zile la secţia de Pediatrie, având bronşită şi o infecţie bacteriană în gât. La două zile după ce a fost externată, starea sa s-a agravat, iar minora a decedat la scurt timp după ce a fost adusă la Secţia de Urgenţe.

Medicii sunt acuzaţi de familia fetei că nu au tratat-o corespunzători, iar mai multe femei din Hunedoara au organizat un protest, pentru a atrage atenţia asupra tragediei din spital. „Noi, mămicile, ne-am revoltat pentru ce s-a întâmplat în spitalul din Hunedoara. Am decis să protestăm faţă de indiferenţa medicilor şi faţă de modul în care au fost trataţi acei oameni, că sunt mai închişi la culoare, mai săraci sau din alte motive. Părinţilor fetei, după ce aceasta a murit li s-a spus să iasă afară, că personalul spitalului nu are ce discuta cu ţiganii. Suntem revoltaţi faţă de acest sistem medical. Am depus o cerere de autorizare a acţiunii miercuri, însă ne-a fost refuzată pentru că noi am vrut să protestăm în faţa spitalului, iar prin lege nu avem voie. Joi, am fost înştiinţaţi de cei de la primărie că ne este acceptată dacă facem o altă cerere, în care să specificăm o altă locaţie, cum este piaţa din faţa Casei de Cultură”, a declarat Anca Maria, una dintre mămicile organizatoare ale protestului. Tânăra speră să adune zeci de hunedorence la mitingul care va avea loc joi, de la ora 17:00, în piaţa din centrul municipiului.

Anchetă după moartea fetei

Familia copilei decedate în spital a depus o plângere la Poliţie împotriva medicilor care au tratat-o pe copilă, după ce aceasta a decedat în Spitalul municipal „Alexandru Simionescu” din Hunedoara. Potrivit anchetatorilor, minora a fost internată cu o infecţie în gât la spital, pentru cinci zile, din data de 15 martie. A fost externată în 20 martie, însă după două zile s-a simţit foarte rău, iar mama ei a readus-o la spital, unde a decedat câteva ore mai târziu.

„În timpul în care a fost în spital, fetiţa avea diaree, febră, avea vărsături, iar doamna doctor mi-a spus că mă va externa. Eu i-am răspuns doctoriţei că fata nu se simte bine şi că nu pot pleca niciunde cu fetiţa mea. A zbierat pe mine, mi-a spus că eu nu sunt doctoriţă să ştiu ce are fata şi că să nu mă sperii că două, trei zile va fi tot aşa”, a declarat Lia, mama fetei. Pe biletul de externare de la secţia de Pediatrie, medicii au trecut starea „vindecat”, însă în cele două zile cât a stat copila a casă nu a mai putut mânca şi a continuat să se simtă rău.

„La un moment dat am văzut că i se opreşte respiraţia. Am adus-o în stare gravă la spital să o pună în perfuzii. M-au scos din salon afară şi nu ştiu ce i-au făcut. Apoi m-au anunţat doar că a murit”, a spus mama copilei.

„În urma plângerii, poliţiştii au întocmit un dosar penal de ucidere din culpă, urmând a se stabili împrejurările decesului minorei”, a declarat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara. O anchetă internă a început şi la spitalul din Hunedoara, pentru a se stabili dacă medicii au tratat-o corect pe copilă. Potrivit medicilor legişti, moartea fetiţei a fost cauzată de o bronho-pneumonie. Consiliul de Administraţie al spitalului din Hunedoara i-a suspendat pe perioada anchetei pe şeful Secţiei de Pediatrie, Lucian Tirinescu, şi pe medicul Nastasia Joldiş, cea care a tratat-o pe minoră.

Vă recomandăm şi:

Moartea misterioasă a lui Uţu, artistul care a dat culoare străzilor. Seminţele otrăvitoare de Datura l-au adus în agonie trei zile, însă o injecţie i-a fost fatală

Un tânăr de 26 de ani a murit după trei zile de agonie şi halucinaţii, în urma unei intoxicaţii cu seminţele otrăvitoare ale unei plante halucinogene, susţin apropiaţii săi. Prietena lui Uţu afirmă însă că o injecţie primită pentru a fi calmat i-a fost fatală.

VIDEO Mărturia terifiantă a tânărului care a alergat în oraşul distrus de cutremur să-şi salveze semenii: „Mirosul greu al morţii este pretutindeni”

Sergiu Balaban Duck, un tânăr jurnalist stabilit în Italia, a trăit pe viu efectele cutremurului soldat cu aproape 300 de morţi, potrivit celui mai recent bilanţ al autorităţilor italiene. Sergiu s-a îndreptat imediat spre Amatrice, pentru a se alătura echipelor de salvatori, iar mărturia sa, despre dezastrul pe care l-a văzut în localităţile devastate, este terifiantă.

O fetiţă de un an şi 10 luni a murit în spital, în urma unei bronşite. Familia ei a depus plângere împotriva medicilor

O fetiţă în vârstă de un an şi 10 luni a murit în spitalul din Hunedoara, iar părinţii ei îi acuză pe medici că nu au tratat-o corespunzător, cauzând astfel decesul minorei. O anchetă internă are loc în spital, iar cazul este investigat de autorităţi, după ce familia copilei a depus plângere.