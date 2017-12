Cetăţeni sirieni, ascunşi într-un TIR. Oamenii au vrut să intre ilegal în România

Marţi, 12 decembrie, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare în ţară, un cetăţean turc, în vârstă de 57 ani, la volanul unui autocamion înmatriculat în Turcia. Şoferul transporta, conform documentelor de însoţire a mărfii, textile din Turcia pentru o societate din România.



„Cu ocazia controlului specific, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări asupra camionului cu aparatura din dotare, care a indicat un nivel ridicat de CO2 in remorca mijlocului de transport. Având suspiciuni cu privire la prezenţa unor persoane în autocamion, s-a solicitat sprijinul lucrătorilor vamali pentru desigilarea compartimentului marfa. Astfel, in interiorul acestuia au fost descoperite ascunse patru persoane, doi adulţi de sex masculin şi doi copii, care nu aveau documente de identitate asupra lor”, transmite Poliţia de Frontieră.



Cele patru persoane au declarat că sunt cetăţeni sirieni şi au fost urcate în camion pe teritoriul Turciei, pe uşile din spate ale semiremorcii, după ce au fost demontate balamalele acestora. Şoferul a spus în faţa poliţiştilor că nu are cunoştinţă despre faptul că cele patru persoane se aflau în camion.



Conform protocolului româno-bulgar camionul, şoferul turc şi cei patru sirieni au fost predaţi Poliţiei de Frontieră Bulgare în vederea continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Pe aceeaşi temă:

Cum a fost prins în Vama Giurgiu omul de afaceri Ioan Neculaie. Poliţiştii l-au dus la penitenciar