Apel disperat al medicilor pentru donarea de sânge: „nu trebuie să aşteptăm tragedii colective pentru a ne mobiliza”

Medicii Centrului de Transfuzie Sanguină Giurgiu au lansat o scrisoare deschisă către potenţialii donatori de sânge, acesta fiind un „strigăt de ajutor al pacienţilor” internaţi în Spitalul Judeţean Giurgiu sau în spitale din Bucureşti.



Scrisoare cuprinde, pe lângă apelul de a dona sânge, şi informaţii legate de condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un donator, impactul asupra organismului şi timpul în care acesta se regenerează în organism.



Totodată, centrul anunţă lansarea campaniei de donare de sânge "VENIM! DONĂM! SALVĂM!", ce se va derula în ultimele trei luni ale anului 2017.



SCRISOARE DESCHISĂ

Destinatari:

Persoane fizice (18-50 ani) cu stare de sănătate bună

Instituţii publice şi private

Asociaţii şi organizaţii de tineret

Unităţi militare

Voluntarii Crucii Roşii Giurgiu



Această scrisoare este ecoul strigătului de ajutor al pacienţilor giurgiuveni internaţi în Spitalul Judeţean sau/şi în spitale din Bucureşti.

Centrul de Transfuzie Sanguină Giurgiu are onoarea şi deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la campania de donare de sânge - "VENIM! DONĂM! SALVĂM!" - care se va desfăşura în ultimele luni ale anului 2017.



Pot dona persoanele sănătoase, cu greutatea, tensiunea arterială, pulsul, hemoglobina şi glicemia în limite normale, care n-au suferit de boli transmisibile în antecedente( hepatită, tuberculoză, sifilis, malarie...), n-au avut intervenţii chirurgicale în ultimele 6 luni, nu sunt în evidenţă cu boli cronice ale aparatului cardiovascular, digestiv, respirator, renal, boli hematologice, endocrine, boli ale sistemului nervos central, boli autoimune.



Sângele, "organul fluid" al corpului nostru se împrospătează continuu. Donarea de sânge este singura donare de organ care nu-i produce corpului sănătos niciun prejudiciu. Dimpotrivă, îl stimulează! Recoltarea sângelui este un act medical minim invaziv( puncţie venoasă), se desfăşoară în deplină siguranţă şi durează 5-8 minute. Cantitativ, sângele se reface în 24 de ore, iar calitativ în cca 60 de zile.



Ne adresăm dumneavoastră cu rugămintea de a participa sau susţine campania noastră, întrucât discrepanţa între cererea şi oferta de sânge creşte de la o zi la alta, în defavoarea ofertei. Sperăm să fiţi în asentimentul nostru că este inacceptabil să se piardă vieţi omeneşti din indiferenţă sau ignoranţă.



Oricine poate avea nevoie de sânge sau componente sanguine labile într-un moment nefericit al existenţei sale.



Sângele donat, fiind produs biologic, are un termen de valabilitate (35 de zile sângele total, 42 de zile masa eritrocitară). Din acest motiv, Centrul de Transfuzie Sanguină trebuie să-şi împrospăteze stocul continuu, pentru a putea asigura cererile spitalelor. Fără donatori, ajungem în impas!



Dragii noştri, nu trebuie să aşteptăm tragedii colective pentru a ne mobiliza, trebuie să fim conştienţi că în fiecare zi, în spitale sunt oameni care au nevoie disperată de ajutor.



Dacă am reuşit să vă sensibilizăm, avem rugămintea de a ne suna pentru a stabili un plan de colaborare.



Telefon CTS Giurgiu - 0346 401 105

Vă aşteptăm cu drag şi cu diplome de participant!

Colectivul CTS Giurgiu



