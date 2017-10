Studenţi la peste 80 de ani: „Puteam să mă duc să joc table în parc, dar am preferat să învăţ ceva. La început soţia mi-a spus că m-am ţăcănit“

Aproape 200 de pensionari din Galaţi şi Brăila, cu vârste între 55 şi 85 de ani, au debutat în viaţa de studenţi începând de marţi, 10 octombrie 2017, la Universitatea „Dunărea de Jos” (UDJ) din Galaţi. Ceremonia de deschidere a anului de învăţământ, în cadrul programului – unic în România! – denumit „Universitatea Vârstei a Treia” (adică U3A) a dat prilejul unor emoţii speciale, recunoscute atât de profesori, cât şi de studenţii cu părul alb.

Proiectul este derulat de universitatea gălăţeană încă de anul trecut, fiind preluat după un model care funcţionează de mai bine de un deceniu la universităţile din Toulouse şi Nantes, din Franţa. În luna mai a acestui an a fost sărbătorită prima promoţie, formată din 160 de cursanţi, decan de vârstă fiind doamna Elena Isofac Iolariu care, la 81 de ani, a terminat cu brio două module: Teologie şi Nutriţie.

„La Teologie m-am înscris pentru că toată viaţa am fost la biserică şi am crezut în Dumnezeu, care m-a ajutat. La Nutriţie m-am înscris ca să mâncăm sănătos şi să mai trăim. Şi să-i învăţ şi pe cei mai tineri”, a mărturisit absolventa la ceremonia de decernare a diplomelor.

În anul universitar 2017-2018 au fost acceptate la cursuri 175 de persoane (doritori au fost mai mulţi, însă locurile sunt limitate din motive administrative), pentru prima oară fiind în program şi studenţi seniori care fac naveta de la Brăila. Coordonatoarea proiectului, prof.univ.dr Violeta Puşcaşu (prodecanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Politice) le-a promis însă că, la anul, dacă vor reuşi să se adune 25 de participanţi, cursurile se vor ţine la secţia brăileană a UDJ.

Zece specializări

Cei 175 de studenţi seniori au avut de ales din oferta anului universitar 2017-2018 un număr de zece module de studiu în discipline precum Drept, Medicină, Artă, Istorie-Teologie, Kinetoterapie, Nutriţie, Economie, Informatică, Inginerie sau Psihologie. Fiecare grupă are 25 de studenţi, iar cursurile sunt gratuite (se plăteşte doar o taxă de înscriere unică, de 100 de lei). Cursurile durează două semestre, iar programul acestora se desfăşoară potrivit structurii anului academic, respectând vacanţele universitare, întrucât titularii de curs sunt profesori la universitate.

La sfârşitul fiecărui an se eliberează diplome de absolvire, însă acestea au valoare mai degrabă sentimentală decât practică. De altfel, studenţii seniori recunosc că nu au venit la U3A pentru a obţine un act de studii, ci pentru a învăţa lucruri noi şi pentru a se simţi activi.

„Puteam să mă duc la şah sau table în parc, dar eu am preferat să învăţ ceva. La început, soţia mi-a spus că m-am ţăcănit, dar pe urmă şi-a dat seama că e bine ce am făcut. Nu mă interesează să obţin o hârtie, ci să aflu lucruri noi şi să simt că nu mă plafonez”, ne-a mărturisit Mircea Bălan (74 ani), care a participat la cursuri şi anul trecut, la specializările Drept şi Medicină.

Cel mai vârstnic student are 85 de ani

Cel mai în vârstă dintre studenţii seniori de la Galaţi este Aghelache Catană (85 ani), fost subofiţer în Armată, care din cauza carierei militare a fost nevoit să îşi întrerupă studiile liceale exact acum 50 de ani, în 1967, când a fost mobilizat pentru a face parte din trupele trimise de România pentru a asigura pacea în conflictul armat între Israel şi Egipt.

„Aşa a fost să fie. Eu am fost la o unitate de vânători de munte de la Oraviţa, care era unitate de intervenţie. Când a murit Stalin, unitatea mea s-a desfiinţat şi am fost mutat la Galaţi, unde m-am înscris la Liceul Teoretic. Am învăţat trei ani, 1965, 1966, 1967. În 1967, a fost războiul dintre Israel şi Egipt şi a venit comandantul şi m-a luat. Am fost trimis acolo, apoi am fost mobilizat alţi doi ani, în ţară. Nu am mai avut posibilitatea să termin liceul”, ne-a povestit bărbatul.

S-a înscris acum la cursurile de Istorie-Teologie, Nutriţie şi Inginerie Alimentară şi Economie. „Nu sunt multe, pentru că eu nu am avut posibilităţi să studiez. Ştiţi cum au venit cursurile astea la mine? Ca o mană cerească, pentru că eu am vrut să învăţ, dar nu am avut posibilităţi”, a mai spus fost subofiţer.

O vârstă respectabilă – 84 de ani – are şi Gheorghe Dobrică, fost angajat al CFR, unde a lucrat o viaţă ca impiegat de mişcare. Acum studiază dreptul, medicina şi ingineria şi se declară încântat de ceea ce îl aşteaptă în studenţie. „Mie mi-a plăcut cartea, nu zic, dar în tinereţe n-am avut bani să studiez. Recuperez acuma”, ne-a mărturisit pensionarul.

„O stare de spirit”

Coordonatoarea proiectului, prof.univ. dr. Violeta Puşcaşu, prodecanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Politice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”, crede că rezultatele sunt mult peste aşteptări. Şi explică şi de ce.

„Universitatea Vârstei a Treia a a creat o stare de spirit. Este o construcţie ce se edifică la prezentul continuu, ca urmare a implicării a două categorii mari de actori. Pe de o parte, studenţii seniori, pe de altă parte cea de a doua categorie, a profesorilor universitari, a lectorilor, cei care au înţeles că dăruind, benevol, câteva ore din timpul lor, contribuie, practic, la zidirea unui polis ideal, în care oamenii sunt atenţi la nevoia aproapelui”, a declarat profesoara Puşcaşu.