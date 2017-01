Masterandul care foloseşte tehnica 3D pentru a proiecta roboţi industriali. A inventat un element esenţial pentru un dispozitiv de regenerare a energiei

Constantin Ioan Tărăbuţă (23 de ani), masterand în anul I la Facultatea de Inginerie din Galaţi, a absolvit un liceu din Vrancea. Nu a fost ce şi-a dorit, pentru că liceul era unul cu profil uman, astfel că după absolvire, a mers la Galaţi pentru a-şi urma pasiunea pentru mediu.

S-a înscris iniţial la Facultatea de Ştiinţa Mediului, dar a ales apoi să se transfere la Facultatea de Inginerie din Galaţi, pentru că a simţit nevoia să înveţe lucruri noi, în special în domeniul maşinilor şi roboticii industriale. „Încă de la 12 ani mi-a plăcut să desenez. Copiam personaje de desene animate şi diverse piese“, ne povesteşte studentul.



Chiar dacă este talentat la desen, Constantin şi-a dorit să facă ceva practic şi, din acest motiv, a ales sa se ducă la inginerie.

Şansa lui a fost Florin Marin Bogdan, doctor inginer şi şef de lucrări la Facultatea de Inginerie din Galaţi, care i-a propus să se înscrie în Cercul Ştiinţific Studenţesc de Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor, unde a reuşit, într-un timp relativ scurt, să îşi ducă pasiunea la un alt nivel.

Temele săptămânale de la cercul ştiinţific, a căror complexitate au crescut odată cu avansarea în anii de facultate, au făcut ca pasiunea să se transforme într-o cunoaştere aprofundată atât a proiectării 3D, cât şi a zonei tehnice, care presupune cunoştinţe din informatică, mecanică şi alte domenii asociate. A ajuns, astfel, să proiecteze maşini şi piese de maşini, iar în anul IV de facultate, a creat o şenilă folosită la un dispozitiv pentru regenerarea energiei.

„M-am inspirat de la un hidrogenerator, care se amplasează pe râuri mici. Şenila am realizat-o la o dimensiune mai mică, cu diverse tipuri de lame şi la diferite viteze ale apei, iar la final, am aflat şi energia pe care o genera. Am făcut sute de simulări pentru a remedia eventualele probleme. Nu am reuşit să proiectez toată instalaţia cu motor, pentru că îmi trebuia mai mult timp“, ne declară cu un uşor regret Constantin.

Următorul pas: discuţia cu o firmă

Invenţia sa poate avea aplicabilitate practică în mai multe domenii, iar masterandul a înţeles acest lucru şi s-a decis să construiască acasă un prototip al dispozitivului la scară mică, urmând să colaboreze cu un coleg pe partea electrică pentru a transforma în realitate proiectul. Următorul pas va fi discuţia cu o firmă interesată să realizeze acest dispozitiv, să îl testeze, iar apoi să îl producă în masă. Tânărul masterand s-a specia­lizat deja pe domenii pe care mulţi ingineri le consideră de domeniul fantasticului.

Constantin poate proiecta în 3D hale cu roboţi industriali şi benzi transportoare. Proiectarea 3D se referă la o tehnică de redare a obiectelor reale (cu trei dimensiuni: înălţime, lăţime şi adâncime), cu ajutorul anumitor medii. Roboţii industriali sunt sisteme automatizate de înalt nivel, capabile să suplinească diverse activităţi umane, unele fiind foarte complexe. Cert este că realizarea şi implementarea aplicaţiilor pe un robot industrial necesită cunoştinţe din mecanică, hidraulică, electronică, electrotehnică şi informatică. Cel mai la îndemână exemplu vizavi de ce ştie să facă masterandul de la Galaţi sunt halele cu roboţi industriali de la Dacia.

Nu oricine poate crea roboţi industriali pentru simplul motiv că aceştia trebuie să răspundă unor necesităţi ale mediului industrial. Prin urmare, poţi face desene în 3D, dar de aici şi până la aplicabilitate practică e cale lungă. Şi asta pentru că roboţii trebuie să fie flexibili, pentru a fi adaptaţi diferitelor serii de fabricaţie, să aibă o productivitate mare, fiabilitate şi, evident, un cost cât mai redus.

Principalele aplicaţii în care sunt folosiţi roboţii industriali sunt încărcarea şi descărcarea maşinilor-unelte cu comandă numerică, sudură prin puncte sau pe contur, operaţii de asamblare, vopsire, turnare în forme a pieselor mari, controlul calităţii, dar şi manipularea substanţelor toxice şi radioactive.

Tânărul în timpul intershipului la ArcelorMittal Galaţi FOTO Constantin Ioan Tărăbuţă

„Am proiectat şi case. Am realizat totul de la zero, pornind de la pereţi, ferestre, uşi, scări şi acoperiş“, ne explică tânărul care crede că este foarte important pentru orice student să îşi dezvolte permanent imaginaţia şi creativitatea. Puţini studenţi pot spune că au proiectat piese de maşini şi utilaje în timpul facultăţii, realizând apoi sute de simulări pentru a asigura viabilitatea acestora.

Pasiunea lui Constantin pentru desen şi proiectare s-a mulat perfect pe ceea ce înseamnă, de fapt, roboţii industriali, care sunt manipulatori tridimensionali, reprogramabili şi multifuncţionali, ce sunt capabili să deplaseze materiale, piese, unelte sau aparate, după traiectorii atent programate anterior, totul fiind practic un complex proces de fabricaţie.

Constantin a proiectat în 3D chiar şi o barcă, trecând apoi la caroserii de maşini. Talentul său nu a trecut neobservat, iar colosul siderurgic ArcelorMittal Galaţi l-a selectat pentru un program de practică de două luni pe platforma siderurgică în 2016, imediat după ce tânărul şi-a susţinut licenţa.

Crearea de caroserii pentru maşini, un vis pentru viitor

După finalizarea internshipului, proaspătul inginer a câştigat o bursă la unul dintre cei mai mari producători de rulmenţi din lume, Rulmentul Bârlad, pentru următorii doi ani, fiindu-i asigurat apoi un contract de muncă pentru alţi doi ani. „A fost un interviu foarte complex. Am fost analizaţi în detaliu, inclusiv ca personalitate. După ce am fost selectat, am aplicat pentru calitate, proiectare şi cercetare, dar şi pentru mediu. Bursa, de altfel, va fi pe mediu“, ne povesteşte tânărul.





Constantin s-a specializat în proiectare 3D FOTO Valentin Trufaşu

Masterandul nu s-a gândit prea mult la viitor, preferând să se axeze pe noua provocare de la Rulmentul Bârlad, dar ţinând cont de talentul său la desen, nu exclude să se axeze în continuare şi pe proiectare de caroserii de maşini. „Îmi place să desenez, îmi place arta în general“, ni se destăinuie tânărul inginer.

Constantin se va concentra însă în perioada următoare pe reducerea poluării atât la producerea rulmenţilor, cât şi la folosirea acestora pe diverse agregate şi utilaje, de la cele mai simple, până la maşini şi turbine eoliene. Poluarea generată de aceste piese indispensabile pentru maşini, utilaje şi roboţi industriali nu este de neglijat, iar masterandul intenţionează să îşi lase amprenta şi pe acest domeniu, care devine din ce în ce mai important.