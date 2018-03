Fetiţă de 5 ani, în comă alcoolică. Micuţa a ajuns la spitalul de urgenţă după ce a băut vin dintr-o sticlă de suc

Caz revoltător la Galaţi. O fetiţă de doar cinci ani, din comuna Schela, a ajuns la Spitalul de Copii în comă alcoolică, după ce a băut o cantitate apreciabilă de vin.

În acest moment, sunt vehiculate două scenarii cu privire la împrejurările care au dus la această situaţie aproape imposibil de înţeles. O primă variantă ar fi aceea că micuţa ar fi fost lăsată nesupravegheată de părinţii care au plecat de acasă, iar la un moment dat ea a început să bea vin dintr-o sticlă în care ar fi crezut că este suc.

O altă variantă, întărită de vecini, indică şi un alt scenariu, dat fiind că oamenii spun că atât persoanele majore cât şi copiii din familia respectivă obişnuiau să consume alcool şi să le dea băutură şi celor mici.

Mama fetei susţine cu tărie ipoteza unui accident şi spune că atunci când a ajuns acasă a văzut copila cum se străduia să-şi poată menţine echilibrul. „Eu eram plecată la magazin, iar soţul tăia lemne aproape la un vecin. Când am ajuns acasă am găsit-o pe fată lângă masă; era în patru labe, nu ştiam ce are, dar apoi am văzut că lipseşte vin din sticlă şi ne-am dat seama ce s-a întâmplat”, a declarat Ileana Andone (35 de ani), mama fetiţei.

Dat fiind că starea copilei se accentua, familia a sunat la 112, iar fata a fost preluată ulterior cu o ambulanţă şi dusă la Spitalul de Copii ”Sfântul Ioan” din Galaţi. Aici, medicii au stabilit că avea o alcoolemie de 1 la mie în sânge şi au decis să o interneze.

„La noi a ajuns în stare euforică, prezenta o alcoolemie de 1 la mie care este periculoasă pentru copii. Nu a avut nevoie de spălături pentru că a vărsat de mai multe ori”, a declarat Silvia Dinescu, medic la Spitalul de Copii din Galaţi.



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului Galaţi a demarat o anchetă socială în acest caz, însă înclină să meargă pe varianta unui accident.

„Din primele declaraţii reiese că ar fi băut accidental vin dintr-o sticlă de suc. Ea provine dintr-o familie numeroasă, mai are încă şase fraţi, fiind cea mai mică. Din discuţiile avute cu asistentul social din comunitate reiese că nu este o familie cu probleme, părinţii nefiind cunoscuţi ca şi consumatori de alcool. În urma anchetei se va stabili exact ce s-a întâmplat”, a declarat Ciprian Groza, directorul adjunct al DGASPC Galaţi.