Şoferul beat care a intrat cu bolidul în maşina Poliţiei, omorând un poliţist şi rănind grav un al doilea om al legii, nu va face nicio zi de închisoare

Pe 25 noiembrie 2015, gălăţeanul a produs un grav accident de circulaţie în localitatea gălăţeană Tuluceşti, căruia i-au căzut victime doi poliţişti. Tânărul a pierdut controlul maşinii pe care o conducea şi a intrat pe contrasens, lovind în plin o maşină de Poliţie care se afla într-o misiune de patrulare pe DN26.

Agentul şef principal de Poliţie Ionel Baben a murit pe loc, iar colegul său, agentul şef-adjunct Dorin Chiper, a fost accidentat grav, având nevoie de îngrijiri medicale serioase pentru a scăpa cu viaţă. În urma verificărilor, s-a descoperit că tânărul consumase băuturi alcoolice, iar în acest context a pierdut controlul autovehiculului şi a intrat în maşina de Poliţie.

Şocul emoţional în comunitatea locală a fost atât de puternic la acel moment, încât a determinat preluarea dosarului de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi. „Parchetul de pe lîngă Tribunalul Galaţi a apreciat că se impune preluarea acestei cauze de către noi, având în vedere complexitatea cauzei şi impactul social deosebit de puternic al faptelor săvârşite, calitatea persoanelor implicate, dar şi urmările produse”, a declarat procurorul Liliana Istrate, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Judecat în libertate

Şoferul a fost reţinut iniţial pe baza de ordonanţă, iar Judecătoria Galaţi a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. La câteva luni după cele întâmplate, pe 7 iulie 2016, instanţa a înlocuit arestarea preventivă cu arestul la domiciliu în cazul acestuia.





Aşa arăta maşina Poliţiei după accident FOTO arhivă Adevărul

Nici această măsură preventivă nu a fost menţinută, Curtea de Apel Galaţi dispunând pe 9 martie 2017 plasarea sub control judiciar a şoferului care a condus sub influenţa băuturilor alcoolice. Pe 19 ianuarie 2017, Judecătoria Galaţi a pronunţat primul verdict în acest caz, condamnându-l pe tânăr la trei ani de închisoare, dar cu suspendare sub supraveghere, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducere a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Asiguratorul SC Carpatica Asig SA a fost obligat iniţial să plătească daune morale şi materiale record către rudele poliţistului decedat şi omul legii care a supravieţuit, ce depăşeau 1,2 milioane de lei. Pe 10 mai 2017, Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe Lepădat Claudiu Stelian trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducere a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. Judecătorii au redus substanţial daunele acordate de prima instanţă la doar 220.000 de lei.