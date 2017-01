Suma cu  multe zerouri câştigată la Loto un focşănean norocos. El a plătit pe bilet doar 9,7 lei

Un focşănean este marele norocos al extragerii Loto 6/49 de duminică, 29 ianuarie. Biletul norocos a costat numai 9,7 lei si i-a adus posesorului sau un castig de peste 158.000 de euro. Acesta a jucat numerele 38 27 49 17 13 44

"La tragerea Loto 6/49 de astazi, 29 ianuarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 715.075,24 lei (peste 158.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 39-087 din Focsani si a fost completat cu doua variante simple, pretul biletului fiind de numai 9,7 lei.

Reamintim faptul ca, ultima data, premiul de categoria I la acest joc a fost castigat de un jucator din Vaslui, in urma cu o saptamana, in data de 22 ianuarie, valoarea castigului fiind de 16.693.565,48 lei?, potrivit Loteriei Nationale.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a-si revendica premiul.