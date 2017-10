FOTO VIDEO La 58 de ani merge la şcoală în clasa I, de mână cu nepotul. „La mătură nu mi-a cerut carte“

Se ştie de foarte mulţi ani că abandonul şcolar reprezintă o mare problemă pentru sistemul de învăţământ românesc. Din acest punct de vedere, dacă am putea spune că există un lucru la care nu ne întrece nimeni în Europa, acesta este analfabetismul, iar Programul "A doua şansă" poate reprezenta o soluţie pentru stoparea fenomenului.

Oameni de toate vâsrtele care din diferite motive au abandonat şcoala în copilărie sunt acum încurajaţi să-şi continue studiile.

În Focşani, programul se derulează pentru al doilea an consecutiv la Şcoala Nr. 7, acolo unde 184 de elevi, cu vârste de la 12 ani şi până peste 60 de ani, pentru că nu există o limită de vâstă, frecventează şcoala în fiecare zi de vineri, sâmbătă şi duminică, acolo unde cadrele didactice le fac cunoştinţă cu literele alfabetului şi cifrele.

Dintre elevii de la clasa I, ne-au atras atenţia două femei trecute de a doua tinereţe, care în copilăria lor nu beneficiat de educaţi la şcoală.

"Noi am fost şapte fraţi la părinţi, iar eu am fost cea mai mare dintre toţi. Sunt singura care nu am mers la şcoală, pentru că la vremea respectivă nu erau posibilităţi. Mai târziu m-am căsătorit, am făcut şi eu şapte copii, care au mers cu toţii la şcoală iar acum sunt fiecare la casele lor. Sunt văduvă de câţiva ani şi m-am hotărât să vin la şcoală pentru că vreau mai ales să învăţ să citesc. Merg la biserică tot timpul şi visul meu principal este să citesc biblia", ne spune Viorela Sava, în vârstă de 59 de ani.

Cursurile au debutat la 1 octombrie iar femeia spune că nu i se pare atât de greu la şcoală, ci îi trebuie doar voinţă să poată continua. În aceeaşi idee, să înveţe să citească, a venit la şcoală şi Virginia Mutei, în vârstă de 58 de ani. Femeia a trecut printr-o cumpănă grea în urmă cu patru ani, câin medicii i-au extirat o tunoare canceroasă de 7 kg, iar acum este pregătită să mai depună un efort care să o ajute în viaţă.

"Eu am făcut trei ani în clasa I în copilărie, dar nu prea am putut învăţa. Nu s-a prins cartea de mine, părinţii s-au despărţit şi aşa am abandonat şcoala. Am intrat cu servicu la Întreprinderea de Gospodărire a Oraşului (IGO), iar la mătură nu mi-a cerut nimeni să ştiu carte. Acum sunt la pensie, pe caz de boală şi dacă statul ne-a dat şansa asta să învăţăm voi profita de ea, să ştiu şi eu să citesc prosectul de la un medicament sau eticheta de la alimente", ne spune Virginia Mutei.

La fel ca actuala ei colegă clasă, femeia are şapte copii şi nu mai puţin de 42 de nepoţi. Unul dintre nepoţi, pe care părinţii nu l-au dat la timpul potrivit la şcoală, îi este chiar coleg de bancă.

"Este puţin cam greu, dar mă descurc. Stau în bancă cu mamaia şi mă mai ajută ea unde nu ştiu. Mai am un frate la <<A doua şansă>>, dar el este în clasa a III-a", ne spune timid Aron Ciubotaru, de 12 ani.

Programul „A doua şansă“ este total diferit de cel al elevilor din învăţământul clasic. Un an de studiu cuprinde 16 săptămâni, iar într-un an şcolar clasic elevii fac doi ani de studiu.

"Avem foarte mulţi elevi care urmează acest program şi cererile vin în continuare, dar ne oprim deocamdată aici, pentru că nu putem face faţă. Sunt mulţi elevi asistaţi social, care sunt cumva obligaţi să vină la şcoală, că altfel nu mai pot beneficia de tichetul de cantină, ajutoare sociale şi alte avantaje. Dar sunt oameni care efectiv vor să vină să înveţe să scrie şi să citească, din considerentul că altfel se descurcă în viaţă dacă au carte. Suntem avia în al doilea an de derulare şi sper să se vadă şi rezultatele", ne precizează Daniela Stăruială, profesor la Şcoala Nr. 7 din Focşani.

Ce este programul „A Doua Şansă“

Programul este structurat pe două nivele: pentru învăţământul primar şi pentru învăţământul gimnazial. Cel primar este echivalentul şcolii primare şi poate fi parcurs în 2 ani, cu posibilitatea măririi sau micşorării duratei de şcolarizare. Acesta are ca principal obiectiv reintegrarea în învăţământ a persoanelor care au depăşit cu 4 ani vârsta de şcolarizare pentru învăţământul primar şi care, fie nu au parcurs nici o clasă primară, fie au abandonat pe parcurs, depăşind vârsta necesară pentru înscrierea în învăţământul de masă.

Ciclul secundar inferior are o durată medie standard de 4 ani, şi îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, în urma căreia beneficiarii se pot califica profesional.

Categoriile eligibile sunt persoanele care au abandonat sistemul de învăţământ şi care au depăşit vârsta necesară pentru reînscrierea în învăţământul gimnazial sau persoanele care au peste 14 ani, au absolvit învăţământul primar sau au parcurs o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial.

Mai citiţi şi:

FOTO VIDEO Prima zi de şcoală cu ore sub cerul liber. Proiectul Şcolii 7, de educaţie în natură, face fericiţi 200 de elevi

FOTO VIDEO Prinţul versului vrâncean, sărbătorit la Şcoala Nr. 7 de Ziua Internaţională a Poeziei. O sală de clasă poartă de azi numele de Dumitru Pricop