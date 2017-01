Focşăneanul care a deszăpezit singur o stradă, ajuns consilier local, recidivează. Cum a  ales să-i răspundă unui fost ales local care l-a luat "în balon"

Consilierul local independent Emanuel Gongu revine în prim plan co o nouă repriză de deszăpezire în Focşani, semn că nu pare deloc mulţumit de modul în care autorităţile locale, pe care le-a girat cu votul său după alegerile locale, şi-au făcut treaba.

Acesta şi-a scos din magazie minifreza de zăpadă şi a ieşit cu eu pe strada Militari, unde locuieşte, atât duminică, dar şi luni, timp de mai multe ore. Consilierul a ales astfel să-i răspundă şi unui fost consilier local, Gheorghiţă Berbece, care duminică seara a postat pe pagina de Facebook următorul mesaj:



"Mă poate ajuta cineva? Ma tot invart prin nameti in orasul nostru Focsani si nu dau de GONGU cu freza lui! Ar mai fi doua stradute ai o alee de deszapezit!!!!!!", l-a ironizat Berbece pe Gongu.

C\teva ore mai târziu venit şi răspunsul lui Emanuel Gongu.

"La mulţi ani domunule Berbece. Spune lumea că mă cauţi şi nu ştii de unde să mă iei. Uite domnule Berbece unde sunt eu Pe strada Militari. Vino şi mă găseşti Ajut oameni Aşa se munceşte pentru cetăţenii oraşului Focşani", a replicat Emanuel Gongu.

Acesta s-a făcut remarcat în anul 2014, în luna ianuarie, când după o ninsoare mai consistentă întreaga stradă pe care locuieşte a rămas izolată.

„Nu am deranjat duminică pe nimeni, pentru că m-am gândit că prioritate au bulevardele mari şi abia apoi se va interveni pe străzi.Însă luni, după ce am citit declaraţiile viceprimarului, care se lăuda că a intrat pe toate străzile, am sunat la primărie să semnalez că pe strada unde locuiesc nu s-a intervenit în nici un fel, mai ales că de duminică după-amiaza nici nu a mai nins. Mi s-a dat la un număr de telefon la care nu mi-a răspuns nimeni. Am mai revenit cu alte două telefoane în cursul zilei, dar în afară de promisiuni verbale, nimic concret”, ne-a spus atunci Emilian Gongu despre încercările sale de a contacta autorităţile.

Dându-şi seama că nu are cu cine sta de vorbă, dar gândindu-se şi la eventuale consecinţe nefaste care ar putea apărea, în special medicale, din cauza faptului că pe stradă nu poate intra nici măcar o ambulanţă, focşăneanul a decis să dea o palmă municipalităţii, deszăpezind singur artera pe care locuieşte.

„Când eşti abandonat de autorităţile locale, care încasează milioane de euro, te gândeşti cum să faci investiţii inteligente pe care te poţi baza. Mi-am cumpărat cu ceva vreme în urmă o mini-freză de zăpadă, pe benzină, în patru cilindri, pentru gospodăria proprie, care m-a costat 3300 de lei. Am pus patru litri de benzină în ea şi luni seara am îndepărtat zăpada de pe toată strada, astfel încât să poată circula o maşină. Cu multă energie şi voinţă, în două ore am deszăpezit singur 500 de metri pătraţi din stradă. Şi bine am făcut, pentru că marţi dimineaţă un vecin avea copilul bolnav şi a putut pleca la spital”, ne-a declarat atunci Emilian Gongu.

Acesta consideră că dacă primăria ar investi în utilaje ca al său ar ieşi mult mai ieftin cu deszăpezirea, dar va avea străzi şi trotuare curate.