Cum se duc banii de investiţii pe plasa salariilor funcţionarilor publici. Primarul Misăilă: "Numai 10% din excedent sunt pentru salarii"

Primăria Focşani şi-a proiectat la începutul anului un buget de salarii sub necesar, de numai 65%, întrucât acestea s-au dublat sau chiar triplat în ultimul an.

Soluţia pentru întregirea salariilor a venit din banii din excedentul de anul trecut care erau prevăzuţi pentru investiţii.

Excedentul de anul trecut a fost de 45,6 milioane de lei, dar Primăria se foloseşte deocamdată doar de 4,275 milioane de lei. Chiar şi aşa, fondurile sunt insuficiente pentru acoperirea salariilor, suma necesară fiind de 12 milioane de lei.

“Analizând execuţia cheltuielilor de personal ale instituţiilor finaţate din bugetul general al Municipiului Focşani pe primul trimestru al anului 2018, precum şi recalcularea necesarului de finanţare până la finele anului, se constată că pentru acoperirea integrală a acestor cheltuieli mai este nevoie de 11.980 mii lei, detaliat pe instituţii astfel: Primăria-3.722 mii lei, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice-3.100 mii lei, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară-1.468 mii lei, Serviciul Public Creşe-350 mii lei, Poliţia Locală-1.893 mii lei, Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor-552 mii lei, unităţile de cultură şi sport-895 mii lei”, potrivit municipalităţii.

Primarul Misăilă spune însă că a ales să se folosească de o derogare din legea finanţelor publice, valabilă doar anul acesta, care spune că autorităţile locale pot utiliza excedentul bugetului local pentru a finanţa şi cheltuielile cu personalul.

"Este adevărat că la 14 februarie 2018, data aprobării bugetului pe anul în curs, salariile din Primăria Municipiului Focşani nu erau acoperite decât în proporţie de 65%, însă în data de 1 martie 2018 a fost emisă OUG nr 11/2018, care prevede că “autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local pentru a finanţa şi cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu corecţiile financiare aferente proiectelor, cheltuielile cu sentinţele civile definitive, pentru plata arieratelor, precum şi pentru rambursarea împrumuturilor contractate numai în cazul în care din veniturile proprii şi din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot acoperi cheltuielile necesare acestor categorii de cheltuieli. Totodată, menţionăm că excedentul bugetului local pe anul 2017 a fost de 45.693,75 mii lei, din această sumă cea mai mare parte fiind repartizată în acest an pentru investiţii şi sub 10% pentru salarii, chiar dacă legea ne-ar fi permis mult mai mult. De altfel, este bine ştiut că în fiecare an, în luna iulie, are loc rectificarea bugetului de stat, în urma căreia se alocă diferenţele de sume necesare desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţii administraţiei publice locale şi centrale", potrivit primarului Cristi Misăilă.

Interesant este că primarul a ales să nu repartizeze suma de 4,275 de milioane de lei în mod echitabil, către toate unităţile, ci s-a asigura că funcţionarii Primăriei vor avea bani până la finalul anului, prin alocarea a 3,722 milioane de lei, iar Direcţia de Dezvoltare a primit 481.000 de lei din cei 3,1 milioane cât are nevoie.