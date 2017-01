Câinii înfriguraţi din padocurile municipalităţii şi "Prietenii Animalelor" bagă vrajba între primar şi asociaţiile care le apără drepturile

Războiul a plecat de la fotografiile postate de reprezentanţii unui ONG, care arată că în padocul Primăriei de la Goleşti câinii mod de frig şi de foame şi stau în zăpadă. Fotografiile au fost făcute vineri, 6 decembrie, într-o zi când afară era viscol.

“Azi este ziua în care aş fi preferat să îmi băgaţi cuţitul adânc în inimă, că poate aşa nu aş mai fi simţit atâta neputinţă, durere şi ură. Îmi vine să urlu când ştiu că noi am plecat şi ei vor muri de frig zilele astea. Puiuţii sunt uzi, plâng sărăcuţii că le este frig, se cuibăresc unii într-alţii şi nu avem cum să îi ajutăm, doar nişte cartoane şi carpele nu le ţin de cald. Doamne,cu ce au greşit ei de suferă atâta,cu ce, daţi-mi un răspuns că ziua de azi, mie una, mi-a pus capac. Puişorii m-au rupt şi plâng că proasta acum când scriu şi simt că mor. Toţi câinii tremură, stau chirciţi, suferă de foame, primesc doar nişte resturi congelate de la abator. Unde eşti tu Doamne de permiţi să să întâmple aşa ceva”, a postat pe pagina de Facebook reprezentanta asociaţiei care apără animalele.

În replică, primarul a postat la rândul său un film şi câteva fotografii de la padocul Prietenii Animalelor, aflat în apropierea adăpostului public, care prezintă aceeaşi situaţie tragică.

“Iată cum ştiu cei de la Asociaţia Prietenii animalelor sa ofere condiţii optime de trai câinilor adoptaţi de la Padocul Focsani! Fără hrana si fără un adăpost adecvat aceşti câini sunt maltrataţi la propriu!!!”, a reacţionat primarul Cristi Misăilă pe pagina sa de Facebook, fără să răspundă celor care îl întrebau cum de este posibil ca în padocul Primăriei câinii să aibă un astfel de tratament vitreg.

Ne-a răspuns însă nouă, minimalizând situaţia de la padocul de la Goleşti.

"Câinii de acolo au condiţii, dar a fost viscol, a mai intrat şi zăpadă înăuntru, dar sunt bine îngrijiţi. Ne dorim să facem nişte campanii de sterilizare, aşteptăm şi ONG-urile să ni se alăture, nu numai să vorbească", ne-a spus primarul Cristi Misăilă în această dimineaţă.

La rândul lor, reprezentanţii de la "Prietenii Animalelor", daţi exemplu negativ de primar pentru modul cum se ocupă de animale au răspuns edilului.

“Câinii din adăpostul nostru au cuşti şi mancarea asigurată, uneori şi tratamente. Primăria Focşani nu a ajutat cu nimic această asociaţie. Adapostul Asociatiei Prietenii Animalelor Focşani este sponsorizat de oameni care respectă viaţa!”, au ţinut să reacţione cei de la Prietenii Animalelor.

În disputa dintre primar şi apărătorii animalelor a intervenit şi reprezentanta unui ONG din străinătate, care oripilată de cele văzute şi-a oferit sprijinul autorităţilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale patrupedelor.

"Suntem Active Friends for Romanian People for people and Dogs, dorim o colaborare cu Primăria Focsani, în scopul de a ajuta comunitatea şi câinii prin programe de sterilizare gratuita, sprijinirea adăpostului cu logistică, promovarea adopţiilor, fără cheltuieli suplimentare din partea primăriei, vrem doar sa ajutăm. Cetăţenii oraşului Focşani ne-au cerut ajutorul. 52 de câini au plecat în adopţie în 3 luni, imaginaţi-vă câţi căini pot pleca în adopţie în urma unei colaborări cu noi, ca si ONG international. Plus sutele de animale care pot fi sterilizate în mod gratuit de noi, pentru a nu se reproduce în continuare”, i-a scris Hanne Peters-de Fockert primarului Focşaniului.

Rămâne de văzut cum se vor mişca autorităţile în a răspunde acestui sprijin, astfel încât să nu se mai ajungă la situaţia în care edilii şi asociaţiile care apără drepturile animalelor să nu se mai acuze reciproc de rele tratamente împotriva bietelor animale care, aşa cum am văzut, suferă şi în adăpostul public, dar şi în cel privat.