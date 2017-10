Avocatul care scoate campioni de arte marţiale. "În 1986 făceam antrenamente pe ascuns pentru că nu prea era voie să practici aşa ceva"

Chiar dacă în fiecare zi se dedică total meseriei de avocat, Dănuţ Pleşa Plugaru nu a lăsat de izbelişte marea pasiunii a vieţii sale, artele marţiale.

Pasiunea o are din anul 1896, pe vremea când în România nu era voie să practici astfel de sporturi .

Dănuţ Pleşa Plugaru a cucerit peste 50 de medalii ca sportiv în competiţiile la care a luat parte. Cele mai importante sunt cele două medalii de aur din cadrul finalelor Campionatului Naţional de contact.

"Să fii campion naţional în orice sport înseamnă enorm. Este o muncă titanică, dar ai o mare satisfacţie atunci când urci pe prima poziţie a podiumului. Am două medalii de aur de la Campionatul Naţional, la care ţin cel mai mult", spune Dănuţ Pleşa.

A înfiinţat clubul de arte marţiale Nidan Focşani, al cărui preşedinte este de mai bine de peste 17 ani şi unde se pregăteşte cot la cot cu sportivii pe care îi antrenează. A obţinut cu sportivii peste 200 de medalii Campionatele Naţionale de Kick-Boxing, Muay Thai şi Qwan Ki Do.

Recunoaşte că în ultimii zece ani s-a dedicat mai mult avocaturii, meserie de care s-a ataşat foarte mult.

"Am hotărât să mă fac avocat atunci când m-am lovit de situaţii fără ieşire. Am avut până acum câteva cazuri importante. L-am apărat pe Gheorghe Flutur într-un caz strămutat la Focşani, dar am avut onoarea să reprezint într-un caz pe moştenitorii familiilor de moşieri şi mari politicieni, cum ar fi Apostoleanu şi Sturdza", spune Pleşa.