Părinţii unor elevi din Craiova refuză să îşi mai lase copiii la cursuri. Învăţătoarea este acuzată că face educaţie cu jigniri şi urlete VIDEO

Situaţia tensionată la Şcoala nr. 24 „Sfântul Gheorghe“ din Craiova a început în luna ianuarie, atunci când părinţii au aflat că învăţătoarea elevilor din clasa 0 s-a întors la catedră. Marţi la ore au fost doar trei elevi dintr-un număr de 26. „Copiii au fost timoraţi de la început. Unii părinţi mi-au povestit ă învăţătoarea fuma în clasă. Noi nu am spus absolut nimic până acum pentru că ştiam că o să plece. Am fost la psiholog cu fetiţa, am vrut să consultăm o persoană adecvată“, a povestit Claudiu Ghiţă.

Părinţii sunt revoltaţi şi susţin că au făcut toate demersurile pentru a putea să îşi transfere copiii la o alte unitate de învăţământ. Oamenii au mai precizta că nimeni din conducerea şcolii nu i-a anunţat că dascălul se reîntoarce la catedră. „Le spunea: toţii copiii cu capul pe bancă, mâinile la spate şi să nu sufle. Acest lucru s-a întâmplat cu mine de faţă. Acum au ieşit la suprafaţă lucruri mai grave, copii bătuţi“, a povestit un părinte.

Părinţii sunt revoltaţi şi refuză să îi mai aducă pe copii la şcoală

Conducerea Şcolii nr.24 „Sfântul Gheorge“ din Craiova a încercat o mediere între părinţi şi învăţătoare, dar degeaba. „Metodologia nu îmi dă posibiltatea să aduc un alt cadru didatic de la altă clasă. Doamna este la clasă, este pregătită, noi vom fi îndeaproape“, a precizat Radu Nicolae directorul unităţii de învăţământ.

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a precizat că va trimite la Şcoalra nr.24 „Sfântul Gheorghe“ din Craiova o comisie pentru a face verificări.

Învăţătoarea nu a vrut să comenteze acuzaţiile care i se aduc.