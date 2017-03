Căţeluşă gestantă din rasa Amstaff găsită spânzurată într-o pădure din Dolj. „Puii încă mai mişcau, dar ulterior au murit“

Descoperirea macabră a fost făcută de către un grup de voluntari, care au aflat despre incident de pe reţelele de socializare.



Căţeluşa în vârstă de doi ani din rasa Amstaff a fost găsită spânzurată la marginea unei păduri din comuna doljeană Breasta. Oamenii legii au reuşit imediat să o găsească pe fosta stăpână, fiindcă căţeluşa era microcipată, însă femeia a declarat că a încredinţat animalul unui bărbat din Dolj.

„Căţeluşa din rasa Amstaff a fost găsită spânzurată de gât cu o sârmă. Era gestantă, iar în momentul în care a fost descoperită puii încă mai mişcau, însă ulterior au decedat. Nu am mai văzut un astfel de caz de cruzime până în prezent, însă neaplicarea legii 258/2013 de către organele abilitate va dezvolta acest fenomen pentru că în România nu se respectă microciparea, nu se respectă sterilizarea, nu se respectă înregistrarea la poliţie. Rasa Amstaff face parte din grupa a doua de agresivitate şi trebuia declarat la poliţie, dar nimeni nu a făcut acest lucru în cazul acestei căţeluşe. Din această cauză suntem obligaţi să asistăm la astfel de cazuri. Căţeluşa nu a avut nicio şansă să supravieţuiască pentru că era legată cu sârma de gât, iar sârma respectivă era legată de unul dintre puieţii din pădure. A fost legată în mod intenţionat, cu siguranţă. Cel care a făcut acest lucru cu un animal cu siguranţă poate să facă acest lucru şi cu o persoană din anturajul lui“, a spus Raluca Ionescu, voluntar la un ONG pentru protecţia animalelor.

Se caută vinovaţii

Persoanele are deţin câini periculoşi sau agresivi sunt obligaţi să-i înregistreze la poliţie. Potrivit ordonanţei 55/2002, cei care nu respectă legea vor fi sancţionaţi. Oamenii legii încearcă acum să stabilească în ce împrejurimi a fost spânzurată căţeluşa din Rasa Amstaff în pădurea de la marginea comunei doljene Breasta.

„Poliţiştii efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit pentru comiterea infracţiunii de cruzimi faţă de animale. Oamenii legii au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe malul râului Jiu a fost găsită o femelă din rasa Amstaff. S-a constatat că aceasta avea în jurul gâtului o sârmă. Urmează ca, în urma cercetărilor, să fie identificaţi autorii, iar aceştia riscă o pedeapasă între trei luni şi un an de închisoare. În judeţul Dolj au fost înregistraţi 103 câini ca fiind din rasele considerate periculoase“, a declarat Amelia Barbu, purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Bărbatul pe care proprietara câinelui l-a indicat drept stăpân temporar neagă că acest lucru este adevărat. Amândoi vor trebui să răspundă întrebărilor oamenilor legii.

Iubitorii de animale susţin că în România legea este destul de permisivă, iar din această cauză animalele ajung să moară în chinuri groaznice. „Acest gest a fost făcut de o persoană care nu deţine niciun fel de sentiment pentru asbolut nimeni. Un om normal nu se poate uita cum un animale moare chiar sub ochii lui în chinuri groaznice. În general rasa Amstaff este folosită la lupte şi se ştie că la noi în oraş (Craiova) se întâmplă astfel de eveniment. Este primul caz de căţeluşe gestantă spânzurată, însă căţei spânzuraţi am mai văzut din păcate. A încercat să se salveze, dar sârma de la gât s-a strâns mai mult. Cine i-a făcut acest lucru a ştiut că nu are nicio şansă să supravieţuiască“, a precizat Mădălina Nanu (foto jos), voluntar ONG. Aceasta este de părere că, în România, legea animalelor este destul de permisivă