Sediul PSD Constanţa, pichetat de USR. Protestatarii s-au instalat cu scaune şi steaguri: „Vom vizita zilnic PSD-ul“

Protestul intitulat „Fluieră corupţii“, pornit de la Sibiu, a ajuns aşadar la Constanţa, oraş care a reuşit să scoată în stradă mii de oameni din ianuarie 2017, de câteva ori chiar mai mulţi decât în celelalte oraşe de provincie.

Iniţiatorii protestului de la Constanţa sunt membrii USR Constanţa, care au decis să demonstreze în acest fel faţă de încălcarea legilor Justiţiei de către PSD.

La adresa de pe Bulevardul Alexandru Lăpuşneanu nr. 82 (zona Trocadero) funcţionează cabinetele parlamentarilor PSD Constanţa: senatorii Tit-Liviu Brăiloiu şi Ştefan Mihu, deputaţi Iulian Iancu, Mircea Titus Dobre (ministru al Turismului), Ileana Cristina Dumitrache, Radu Babuş şi George Gabriel Vişan.

„Scaunele #VaVedem

În perioada următoare, membrii USR şi alţi constănţeni care ni se vor alătura vor vizita sediul PSD Constanţa, zilnic, doi câte doi, pentru a trage încă un semnal de alarmă asupra modificărilor legilor justiţiei care afectează statul de drept şi parcursul european al României.

Am ajuns într-un moment critic, un moment de cumpănă, în care atitudinea sfidătoare a coaliţiei PSD-ALDE nu mai poate fi tolerată, în care aceştia ignoră cu desăvârşire mesajele miilor de oameni din stradă şi avertismentele organizaţiilor internaţionale, votând cu dispreţ legile justiţiei, fără dezbateri în Parlament“, au anunţat usr-iştii pe pagina de Facebook USR Constanţa.

Mesajele de susţinere au început să curgă: „Venim şi noi, cu ceai cald!“, „Programaţi-mă şi pe mine“, „Vom #rezista“ etc. Protestul începe miercuri, 13 decembrie, de la ora 17.30.

De unde a pornit ideea

Primul protest de acest gen a fost organizat la Sibiu, unde de duminică seara protestatarii s-au adunat în faţa sediului PSD Sibiu, într-un spaţiu pe care l-au decretat „Zona liberă de corupţie Sibiu“. „Dacă dezbaterile nu şi-au găsit locul în parlament, le-am făcut loc în stradă. Ne-am întâlnit pentru o nouă discuţie <în jurul focului>, să ne povestim despre ce-am văzut aici în ultimele două zile de protest paşnic maraton la Sibiu şi care e planul pe mai departe. Revoluţia luminii. Am intrat în a 35-a oră de protest continuu. Nu ne vom opri! Ţinem lumina (şi speranţa) aprinsă, dar avem nevoie de tine să vii alături de noi. Începe schimbul de noapte în Zona liberă de corupţie Sibiu“, au postat manifestanţii pe pagina de Facebook „Vă vedem din Sibiu“.

Într-un comunicat de presă, PSD acuză că manifestanţii s-au strâns ilegal, sunt agresivi şi ţin copii cu forţa în frig: „De două zile, membrii PSD Sibiu sunt obligaţi să suporte manifestaţiile unui grup de aproximativ 20 de oameni care s-a instalat pe domeniul public, la fereastra sediului partidului, cu mese, scaune şi aparatură electronică (laptopuri, proiectoare) şi s-au branşat ilegal la reţeaua electrică din zonă. Ieri, protestatarii au manifestat mai multe ore şi au continuat şi după lăsarea întunericului atunci când au proiectat pe zidurile sediului PSD Sibiu lozinci defăimătoare la adresa politicienilor PSD. O parte dintre protestatari au fost chiar iresponsabili deoarece şi-au obligat copiii să stea în frig pentru a asista la o manifestaţie agresivă“.

Protestul de la Sibiu din faţa sediului PSD Sursa Facebook Vă vedem din Sibiu / Autor Rareş Helici

Reacţia protestatarilor din grupul strâns în faţa PSD Sibiu a venit pe pagina de Facebook „Vă vedem din Sibiu“:

„De 31 de ore încoace protestăm paşnic în faţa sediului PSD din Sibiu, pentru a ne exprima dezacordul în legătură cu acţiunile din Parlament prin care PSD trece agresiv legile justiţiei, în pofida tuturor avertismentelor lansate de partenerii noştri strategici (SUA şi UE), organismele profesionale ale magistraţilor (CSM şi 4.000 din cei 7.000 de magistraţi), comisiile internaţionale specializate (Comisia de la Veneţia şi GRECO), societatea civilă şi strada.

Aşa cum live-ul aproape neîntrerupt (cu excepţia perioadei când a fost oprit din cauza raportărilor abuzive la Facebook şi unor momente de defecţiuni tehnice) făcut de noi timp de 31 de ore o demonstrează, protestul nostru a fost unul paşnic şi civilizat. Au văzut asta până acum sute de mii de oameni, pe Internet şi la televiziunile de ştiri.

Ca întotdeauna, PSD traduce ceea ce vedem cu toţii într-un mod distorsionat şi mincinos: acolo unde sunt victime care se apără de agresiunile unui Parlament abuziv, PSD vede agresori. Acolo unde sunt oameni paşnici şi civilizaţi, vede brute agresive (oare de ce nu pot ei concepe că pot exista proteste în care să nu fie implicate bâte şi lămpaşe? Le e cumva subconştientul bântuit de astfel de imagini?)

E impresionant câte minciuni a reuşit PSD să coaguleze în câteva fraze. O să le luăm pe rând, fără speranţa că le vom putea inventaria pe toate.

PSD minte, în aceste fraze, în ceea ce ţine de: 1) numărul participanţilor (ei spun 20; am fost azi, la ora 12, aproape 200, cum se poate vedea pe înregistrarea disponibilă pe pagina noastră); 2) componenţa grupului nostru (vorbesc de copii aduşi cu forţa în frig; se poate vedea, şi pe înregistrările noastre, probabil şi pe camerele de la sediul PSD, că în cele 31 de ore, au trecut pe la locul protestului foarte puţini copii, însoţiţi întotdeauna de părinţi şi bine protejaţi de frigul care le face rău la protestul anti-PSD, dar le face cumva straniu bine la târgul de Crăciun din Piaţa Mare, la 100 de metri distanţă; 3) atitudinea grupului nostru (am fost, secundă de secundă, liniştiţi, paşnici – şi creativi, ce-i drept, iar creativitatea poate reprezenta pentru PSD o formă de agresiune); 4) legalitatea adunării noastre (pentru adunarea de ieri, întrucât ne aflam în exteriorul unei clădiri aparţinând unei persoane juridice de drept public, protestul nostru tăcut nu avea nevoie de autorizare, conform legii 60/1991; azi, am luat autorizare pentru protest tocmai pentru nu putea exista nici un dubiu juridic); 5) sesizările făcute de cetăţenii Sibiului (nici unul dintre sibieni nu s-a declarat lezat sau măcar deranjat de protestul nostru, ba chiar dimpotrivă, am fost aplaudaţi – ceea ce, din nou, ar putea reprezenta un fapt scandalos pentru PSD); 6) insecuritatea pe care am fi generat-o persoanelor din sediu (am fost mereu fotografiaţi şi filmaţi din sediu de doamne care râdeau şi zâmbeau, semne pe care în general noi nu le asociem cu insecuritatea – dar PSD are un mod propriu de a traduce realitatea, aşa cum spuneam); 7) faptul că am fi aruncat în aer statul de drept (ne mirăm că am reuşit aceasta atât de uşor – câteva sute de parlamentari PSD se străduiesc să facă aceasta de un an întreg, noi am reuşit într-o singură seară, cu un protest tăcut).

Iată 7 minciuni înghesuite în 7 fraze – şi am mai putea continua cu evidenţierea altor falsuri. Ne limităm la acestea, întrucât e limpede că textul comunicatului PSD e mincinos şi distorsionant. Şi conţine, pe lângă minciuni, şi un autodenunţ – acela al punerii de presiune pe autorităţile statului pentru a lua măsuri represive împotriva unui protest paşnic. Spre cinstea lor, autorităţile sibiene au refuzat să răspundă acestor presiuni. Le mulţumim şi le felicităm.

În finalul amplului lui studiu asupra tuturor comunismelor existente vreodată pe planetă, filozoful polonez Leszek Kolakowski aşeza următoarea concluzie generală: dincolo de diferenţele inerente, minciuna e sufletul nemuritor al comunismului. PSD Sibiu tocmai a ilustrat, prin comunicatul lui mincinos, această concluzie a filozofului polonez.

#vavedemdinsibiu în continuare“.

