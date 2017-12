Reacţia elevilor la aflarea noului cost standard anual alocat de Guvern: „Noaptea minţii”

Guvernul României a adoptat joi o hotărâre prin care a stabilita majorarea de la 3.740 de lei pe an la 4.413 lei pe an a costului standard pentru fiecare elev sau preşcolar din învăţământul de stat, particular sau confesional acreditat. Aceşti bani sunt destinaţi unităţilor de învăţământ şi vor fi folosiţi pentru plata salariilor, a indemnizaţiilor sau altor drepturi salariale stabilite prin lege.



De asemenea, Guvernul a stabilit şi majorarea de la 330 la 355 de lei pe an suma destinată pentru fiecare elev, bani alocaţi pentru bunuri şi servicii.



„Astăzi, în şedinţa de Guvern, a fost aprobat costul standard per elev pentru anul 2018. Adică cât valorează un elev pentru statul român. Pentru bunuri şi servicii - 355 lei/an. Atât va primi anul viitor o şcoală pentru fiecare elev pe care îl are, pentru a plăti utilităţile, achiziţiona mobilier, materiale didactice sau consumabile, dar şi pentru evaluarea periodica a elevilor şi formarea continua a profesorilor. Şi, bineînţeles, fără nicio diferenţiere în funcţie de profil şi specializare, ca doar elevii de la vocaţional sau tehnologic nu au nevoie suplimentare. Ce spuneaţi, domn ministru, cel mai mare buget al educaţiei? Noaptea minţii!”, a postat pe pagina sa de Facebook Alexandru Manda, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa.



Elevul s-a arătat dezamăgit şi de modul în care Ministerul Educaţiei a ales să dezbată public acest subiect. „ Normal ca dezbaterea din spaţiul public a fost egala cu 0 şi nimeni din partea reprezentanţilor elevilor nu a fost invitat la şedinţa Consiliului pentru Finanţarea Învăţământului, în care s-a aprobat costul, deşi i-am cerut expres acest lucru ministrului Pop.”



