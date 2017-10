Pagube de milioane de euro: sinuciderea patronului Omnia Turism declanşează o criză uriaşă. „Nu cred că mai speră nimeni că va recupera ceva“

O listă a agenţiilor de turism care se consideră păgubite de Omnia Turism circulă pe internet. Ele au achiziţionat pachete de vacanţe, iar acum se văd în imposibilitatea de a-şi achita obligaţiile faţă de destinatarii finali – turiştii - deoarece firma lui George Negru nu a virat banii către hotelurile din străinătate sau către companiile aeriene. Nu mai puţin de 68 de operatori erau înregistraţi pe aceste liste. Conform ministrului Turismului, cea mai mare pagubă este de 300.000 de euro înregistrată de o agenţie al cărei nume nu l-a dezvăluit.



Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), spune că nu crede că aceşti bani o să fie recuperaţi de turişti sau de agenţiile care au cumpărat pachete de la Omnia. „Colegii mei ar fi trebuit să vadă ca nu este în regulă. Nu există Early Booking la circuite, Omnia nu putea să dea 40%, nu avea de unde, când comisionul mediu era 7%! Trebuiau să vadă că Omnia a lansat în martie 2017 Early Booking pentru septembrie 2018, cu banii integral! Goana după oferte senzaţionale…”



Simpa Travel din Constanţa este una dintre agenţiile păgubite. Ar avea de recuperat 31.400 de euro, dar Elena Ciabuca, reprezentanta firmei, spune că nu mai crede că este posibil. „Nu ştiu ce voi face în momentul de faţă. Nu cred că mai speră nimeni că va mai recupera ceva. Se discută de foarte mult timp de asigurarea pe pachetul turistic. Dar nu sunt asiguratorii de acord, nu vrea nimeni să asigure un pachet. Turiştii vin deja la noi. Nu am luat nicio hotărâre ce vom face. Nu mai are nimeni speranţa că pleacă în excursie. Vineri trebuia să plece în Israel un grup şi s-a anulat. Aveau doar bilete de avion plătite fără servicii la sol”.



O altă firmă păgubită cu 43.000 de euro este Cardinal din Timişoara. În acest caz, reprezentanta firmei, Codruţa Dobrescu, spune că nu crede că o să mai recupereze ceva din sumele achitate către Omnia Turism pentru pachetele de servicii. „În mare parte am anunţat turiştii, noi le restituim comisionul agenţiei noastre. În piaţă nu exista semnalul că Omnia are probleme. Din moment ce există o balanţă depusă în iunie 2017, cu profit, nu semnala probleme, apoi, mai era şi faptul că avea asigurare făcută în 2 august (valoarea asigurării este de 50.000 de euro n.n.). Dar aceasta nu va acoperi pagubele”.



Nici turiştii nu sunt mai liniştiţi. Pe lângă mesajele de condoleanţe postate pe pagina de Facebook a Omnia Turism au apărut şi mesajele de îngrijorare ale unor persoane care au plătit deja sume considerabile pentru vacanţe în 2018. Deocamdată nimeni din agenţie nu le răspunde. „Condoleanţe. Dar aş dori să ştiu ce se întâmplă cu cei 1.800 euro pe care i-am plătit în avans pentru excursiile din 2018? Se mai fac aceste excursii? Dacă are cineva o informaţie, vă rog să o împărtăşească tuturor”, scrie Ligia.



Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a declarat miercuri, 18 octombrie, că situaţia agenţiei Omnia Turism este gravă, iar clienţii acesteia nu ar trebui să plece în călătorii deoarece agenţia nu şi-a achitat datoriile faţă de hotelieri sau firme de transport aerian.. „Ieri la agenţia de turism am observat că mai avea 30.000 de euro în conturi, dar au conturile blocate de către bănci. Până luni funcţiona perfect totul.” Ministerul caută soluţii pentru deblocarea activităţii agenţiei şi pentru asigurarea întoarcerii acasă a turiştilor care sunt în vacanţe achiziţionate prin intermediul Omnia Turism.



În luna august, Guvernul României a adoptat Ordonanţa numărul 26 din 30 august 2017 privind comercializarea pachetelor de servicii turistice. Astfel, conform articolul 2, „agenţiile de turism sunt obligate să asigure furnizarea serviciilor turistice sau rambursarea tuturor plăţilor efectuate de către sau pe seama turiştilor” în cazul insolvenţei sau a dificultăţilor financiare. În alineatul 3 al aceluiaşi articol se spune că „sistemele de garantare a răspunderii agenţiilor de turism pentru furnizarea serviciilor turistice către consumator sunt reprezentate de scrisori de garanţie bancară, poliţe de asigurare sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcţiona distinct sau asociat”. Doar că această ordonanţă va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018 şi aşteaptă încă finalizarea normelor de aplicare.



Omnia Turism este o companie de turism înfiinţată în anul 1991, cu 46 de angajaţi. Anul trecut firma a declarat la Ministerul Finanţelor un profit de 352.151 de lei, la o cifră de afaceri netă de 2,7 milioane de lei. George Negru, patronul agenţiei de turism, s-a sinucis luni, 16 octombrie, aruncându-se de la etajul 9 al unui bloc situat în zona Piaţa Alba-Iulia din Bucureşti, o posibilă cauză fiind anumite probleme financiare.

