O constănţeancă din Manchester, despre atacul terorist: „Medicii care participau la o conferinţă s-au dus voluntar să dea o mână de ajutor“

„Ştiri false. Nu e numeni cuprins de panică. Oameni mai calmi şi mai organizaţi ca englezii greu de găsit. La 59 de oameni răniţi şi 22 de morţi au fost trimise 69 de ambulanţe. Gara din Manchester Victoria a fost închisă şi alte trenuri organizate să ducă oamenii la serviciu.

Medicii care participau la o conferinţă pe teme medicale în zonă s-au dus la faţa locului voluntar să dea o mână de ajutor. S-a suspendat campania electorala. Locuitorii oraşului au oferit locuri de cazare şi drumuri cu maşina tuturor celor care au avut nevoie.

S-a stabilit o zonă unde se acordă consiliere psihologică şi o linie telefonică speciala. Consilierii oraşului au fost la muncă toată noaptea. Şi consiliul de securitate se întâlneşte la numai câteva ore de la incident“, scrie Adina Tulbure pe contul său de Facebook.

Bomba artizanală a fost detonată în afara arenei de concerte imediat ce oamenii au început să iasă, spune Adina Tulbure, care predă în Marea Britanie. „Sistemul de securitate a funcţionat astfel încât sinucigaşul nu a putut intra. În UK este lege dată ca orice angajat al instituţiilor publice să treacă prin formări succesive privind terorismul.

Primarul însuşi a iesit pe.post cu sintagma -„In Manchester is bussiness as usual. Nu vom ceda în faţa fricii şi în faţa celor care încearcă să creeze frica. La fel şi Amber Rudd. Iar la scoală toată lumea e ca de obicei concentrată la ce are de făcut. Singura excepţie este că nu se fac glume. E doliu nu la nivel declarativ, ci în comportamentul oamenilor“.