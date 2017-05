Noi artişti anunţaţi la NEVERSEA: Jason Derulo şi Rita Ora, pentru prima oară în România

JASON DERULO, artistul cu 11 single-uri de platină, care s-au vândut în peste 50 de milioane de exemplare, vine pentru prima dată în România la cel mai mare festival de la malul Mării Negre, NEVERSEA. La doar 27 de ani, artistul american este în toate topurile momentului şi are un succes incredibil cu fiecare melodie pe care o lansează. A colaborat şi a compus melodii pentru artişti ca: Puff Diddy, Sean Kingston, Lil Wayne, Kelly Rowland, Nicky Minaj, Snoop Dog, 2 Chainz, Hardwell şi mulţi alţii. Melodii atât de cunoscute fanilor şi nu numai, precum „Watcha Say“„Talk Dirty“, „Want to want me“, „Wiggle Wiggle“, dar şi cea mai nouă piesă „Swalla“, toate se vor auzi în vară, live pe scenele NEVERSEA.

„La început de vară, ce poate să sune mai bine la malul Mării Negre decât melodia „Hot right now“, cântată live de compozitoarea şi artista britanică RITA ORA“, se întreabă organizatorii. Primul ei album „Ora“, lansat în 2012 a ajuns în scurt timp numărul unu în Marea Britanie. Albumul conţine melodiile „RIP“ la care a colaborat cu Tinie Tempah, dar şi „How we do party“, fredonate de fanii din întreaga lume. Cunoscută pentru nonconformismul său, artista britanică este şi actriţă. A avut roluri în filmele „Fast and Furious 6“ şi „Fifty Shades of Grey“.

Trupa britanică pop YEARS & YEARS vine la malul Mării Negre, şi urcă pe scena principală a festivalului NEVERSEA. ELLA EYRE este deja cunoscută fanilor din România. În 2016 a fost prezentă la Cluj-Napoca, la cea de-a doua ediţie a festivalului UNTOLD, unde zeci de mii de fani au fredonat melodii precum „Waiting all night“, „Together“ şi „Deeper“.

Cine mai cântă la NEVERSEA

Dua Lipa, Tiësto, Fatboy Slim, Afrojack, Sam Feldt, KSHMR, Benny Benassi, Nicky Romero, Fedde Le Grand, Ferry Corsten, Tujamo, Lost Frequencies, Danny Avila, Rudimental, Wilkinson, Foreign Beggars, Netsky, Zeds Dead, DubFX, Mike Perry şi Klangkarussell, Nina Kraviz, Sven Vath, Sasha, Gui Borrato, Joris Voorn, Mathias Tanzmann, Butch, Marc Romboy, Dorian Paic, Carola Pisaturo, Einzelkind, Cezar, Dan Andrei, Nico Stojan, Priku, Prâslea, Herodot, Dorisburg, Cab Drivers, Dubtil, SIT, DJ Sprinkles, Mall Grab, Hunee, Soichi Terada, Young Marco, Dekmantel Soundsystem, San Proper, Gerd, Makam, Blond:ish, Jan Blomqvist, HVOB, Nightmares On Wax, Maribou State, Kozo, Rampue, Nicola Cruz, Nu, Thugfucker.

Peste 20.000 abonamente vândute

„Primele peste 20.000 abonamente s-au vândut în mai puţin de o lună şi estimăm că festivalul NEVERSEA va fi sold out încă de la prima ediţie. Fanii care vor să trăiască o experienţă unică la malul Mării Negre mai pot achiziţiona doar până miercuri, 31 mai 2017, abonamente la preţul special de 225 de lei plus taxe. Acestea pot fi cumpărate de pe www.neversea.com. Începând cu luna iunie preţul ultimelor abonamente la festivalul NEVERSEA va creşte“, a declarat Ioana Chifor, PR NEVERSEA.

NEVERSEA are loc, în perioada 7-9 iulie 2017, pe plaja NEVERSEA (Reyna - Delfinariu) din Constanţa.

