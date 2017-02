Fotograf de poze virale. Cine este „lunetistul“ de la protestele din Piaţa Victoriei

La începutul marilor proteste de la Bucureşti, o siluetă întunecată a fost surprinsă de un fotograf, stând pe buza terasei unui bloc-turn din Piaţa Victoriei. Silueta privea fix spre mulţimea de manifestanţi şi avea în mâini un obiect mai puternic decât o armă: un aparat de fotografiat.

Când imaginea cu sutele de mii de luminiţe din Piaţa Victoriei a făcut înconjurul planetei, silueta misterioasă de pe blocul-turn şi-a dezvăluit identitatea: Dan Mihai Bălănescu, un inginer constructor în vârstă de 38 ani, pasionat al fotografiei, pe care internauţii îl ştiau de ceva timp datorită pozelor sale virale.

„Posibil să am cele mai vizionate sau publicate poze, nu ştiu. De multe ori îmi plac mai mult fotografiile altora, sincer să fiu“, mărturiseşte Dan.

A fost prezent la proteste încă de când demonstranţii s-au strâns prima dată, la Intercontinental, în Piaţa Universităţii, înainte ca protestele să se mute în Piaţa Victoriei.

A fotografiat oameni, dar mai ales mesajele lor, pentru că dorea să capteze puterea strigătului Pieţei. „Am vrut mai mult să captez istoria şi amploarea protestelor, nu personaje individuale. De aceea m-am şi ferit să pun foto cu oameni, prim-planuri. Când am făcut pozele chiar i-am rugat să ţină afişele în dreptul feţelor. Mesajul trebuie să răzbată şi vocea lor, nu chipul. Pentru că uite că acum îi caută pe acei părinţi, prin fotografii. Uite cum o fotografie bună cu un chip de copil sau un părinte expresiv poate face acelui om un rău, în loc să-l dea un exemplu de demnitate, democraţie, libertate şi lupta pentru drepturile fiecăruia. Am toate genurile de fotografie, dar am ales să nu le postez“, afirmă Dan.

Piaţa Victoriei, în seara de 5 februarie Sursa foto Facebook Dan Mihai Bălănescu

Pentru celebra imagine cu luminiţele din Piaţa Victoriei, Dan a urcat în balconul unui apartament situat la etajul al 12-lea. Pentru terasă era deja prea frig, temperatura resimţită în bătaia vântului fiind de minus 17 grade Celsius. „Nu rezistai câteva ore stând în poziţii caudate, pe o terasă plină cu fiare. Nu e o combinaţie bună să fii urcat pe o limbă de gheaţă de pe marginea balconului. Trebuia să stau în picioare, ca să nu prinde sârme şi balustrade“, explică el.

Are un aparat Canon 5d Mark III cu care îşi face pozele. Fiecare imagine are povestea ei. „Nu le faci auto pe toate. Totul depinde de poziţie, obiectiv, lumină mai ales şi tot aşa“, spune Dan. Practică fotografiatul de 3 ani, dar i-a plăcut din copilărie, de când l-a văzut la tatăl său. „Am tras şi eu niţel pe film, ca apoi odată cu evoluţia aparatelor să mă apuc de digital. La nivel acesta fac fotografie de 3 ani, de când m-am lăsat de o pasiune mai periculoasă, motocicleta de viteză“, râde Dan.

Fotografia sa favorită este imaginea panoramică a luminilor aprinse de protestatarii din Piaţa Victoriei în seara de duminică, 5 februarie. A fost pusă pe Facebook direct din aparat, needitată. „Piaţa Victoriei - peste 300.000 stele pe cerul şi în sufletul României. Cel mai frumos lucru pe care l-am fotografiat. Mândru că sunt Român!“. Poza a fost postată într-o altă prelucrare decât cea pe care au publicat-o cei de la New York Times, prin intermediul agenţiei foto EPA, care l-au contactat pe Dan cerându-i acordul de a prelua fotografia.

Transfăgărăşanul Sursa foto Facebook Dan Mihai Bălănescu

Dar nu protestele din Piaţa Victoriei reprezintă cea mai populară poză a lui Bălănescu, ci Transfăgăraşanul luminat văzut de sus. „Cred că aceasta este cea mai apreciată fotografie, poate chiar cea mai apreciată fotografie românească. Şi cea mai furată. Zeci de site-uri o vând sau o folosesc fără ca eu să fiu întrebat măcar. Şi mii de telefoane o au ca fundal de imagine. A fost o chestie gândită, muncită mult. Era ziua de Rusalii şi am urcat cu maşina de la Cascada Bălea la Cabana Bălea în 7 ore! Aşa trafic a fost. Iar un prieten plecat dis-de-dimineaţă din Piteşti a făcut 13 ore până în vârf cu maşina. A fost trafic bară la bară până pe la 2-3 noaptea. Traficul maşinilor m-a ajutat foarte mult, la fel şi asfinţitul“, arată Dan.

O imagine la fel de cunoscută este cea cu cerul Bucureştiului brăzdat de fulgere. Furtunile sunt, de altfel, nebunia autorului care caută aplicaţii care să-l anunţe când are loc şi unde următoarea furtună. „Cel mai bine mă plasez fix în mijlocul furtunii. Am păţit-o o singură data pe Lacul Morii, în Bucureşti, când un fulger s-a descărcat în lac şi s-a propagate pe suprafaţa apei, de m-a curentat zdravăn şi pe mine pe mal. Nu s-a întâmplat nimic grav, doar m-a aruncat vreo 2-3 metri într-un boschet. Pe clădiri e mai sigur, că au paratrăznet care le absoarbe.“

Cerul Bucureştiului brăzdat de fulgere Sursa foto Facebook Dan MIhai Bălănescu

Succesul unei fotografii îl motivează să fac una şi mai bună de atât. „România are şi lucruri frumoase, dincolo de mizerie, sărăcie, politică, scandaluri. Când privesc fotografia, îmi aduc aminte de acel moment frumos şi mai puţin de ce am îndurat să ajung acolo să o fac. Îmi doresc să ajung undeva în nord. Îmi place mult fotografia de noapte, aş vrea să prind o auroră boreală“.

Rar face public locul unde a fotografiat ceva frumos şi îl împărtăşeşte doar fotografilor, pentru că nu-l vrea stricat de invazia vizitatorilor care nu-l păstrează aşa cum l-au găsit.

„Îmi place fotografia pentru că mă face să-mi împing limitele. Te face să gândeşti momentul, lumina, poziţia. Iar natura mă surprinde mereu. Vreau să simt să trăiesc. Şi de multe ori când urc pe o clădire, viaţa capătă alt sens. De acolo de sus nu vezi nici mizeria, nu auzi nici manelele şi poţi doar să fii spectatorul naturii. Poţi să simţi inima unui oraş, freamătul său. Poţi surprinde un moment pe care majoritatea nu apucă să-l observe, din cauza grijilor, a stresului.

Dacă-l vedeţi undeva potrivindu-şi aparatul, salutaţi-l scurt şi lăsaţi-l să îşi obţină instantaneul dorit, dacă vreţi să aveţi ce admira apoi pe internet. O serie de site-uri prestigioase îi distribuie fotografiile, iar cine doreşte să deprindă secretele meseriei îi poate cere ajutorul pentru a atinge un nivel de performanţă. „O fac gratuit, pentru că ştiu ce înseamnă să îţi dai toţi banii pe obiective de fotografiat“, spune Dan Mihai Bălănescu.

Dan Mihai Bălănescu, la Olăneşti Sursa foto Facebook DMB

