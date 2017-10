De ce este bine să păstrăm sâmburii de struguri. Din seminţele aparent inutile se produce un ulei deosebit de sănătos

Sâmburii pot fi consumaţi odată cu strugurele, sub formă de seminţe sau procesaţi sub formă de ulei sau extract. Indiferent de modalitate, nutriţioniştii recomandă ca sâmburii să facă parte din alimentaţia noastră. Concentraţia mare de polifenoli fac din aceste mici seminţe excelente surse de protecţie împotriva efectelor îmbătrânirii. Polifenolii stimulează producţia de colagen şi elastină care menţin pielea catifelată. Tot polifenolii ajută şi la circulaţia sângelui de la nivelul pielii.



Utilizarea uleiului din sâmburi de struguri pentru salate sau gătit este recomandată pentru evitarea unor boli vasculare, ca arterioscleroza, fragilitatea vasculară sau arterita, datorită conţinutului bogat în grăsimi nesaturate, care ajută la menţinerea elasticităţii vasculare, cât şi substanţelor ce împiedică procesele degenerative ale vaselor de sânge.



Acelaşi ulei este recomandat în lupta împotriva colesterolului rău, fie că îl utilizaţi ca aliment sau ca medicament. Aşadar, dacă vreţi să ţineţi colesterolul în frâu, nu uitaţi de sâmburii de struguri.





Aşadar, sâmburii de struguri sunt recomandaţi ca:



1. Sursă de antioxidanţi - Sâmburii de struguri au o capacitate antioxidantă de 15-20 de ori mai mare decât cea a vitaminei E şi de 50 de ori mai mare decât a vitaminei C.

2. Îmbunătăţesc circulaţia sângelui - Sâmburii de struguri sunt recomandaţi inclusiv pentru îmbunătăţirea circulaţiei sângelui în organism. De asemenea, sâmburii au şi rolul de a întinerii arterele, venele şi vasele capilare.

3. Menţin corpul tânăr – sunt bogaţi în acizi graşi esenţiali (omega 6, omega 9), care au o puternica acţiune anti îmbătrânire.

4. Previn apariţia ridurilor

5. Protejează organismul - Sâmburii de struguri sunt un remediu excelent pentru protejarea organismului împotriva poluării, a consumului de tutun sau a altor factori nocivi.

6. Sâmburii de struguri curăţă sângele de efectele negative ale medicamentelor şi consumului excesiv de alcool.



Şi în industria cosmetică, uleiul din sâmburi de struguri are o largă întrebuinţare: tratează acneea; astupă porii; previne apariţia cearcănelor şi a pungilor de sub ochi; hidratează pielea; grăbeşte vindecarea coşurilor şi a rănilor provocate de acestea; reduce ridurile. Metoda masării pielii cu ulei este cea mai răspândită şi cea mai uşoară metodă de utilizare a acestui ulei.



Pe aceeaşi temă:

Prunele şi strugurii moldoveneşti sunt preferaţi de ţările UE, iar merele de ţările din CSI

Tradiţiile tătarilor dobrogeni: legătura dintre potopul lui Noe şi sărbătoarea Ashura