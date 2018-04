Cum se fură cu sălbăticie pe calea ferată. România, între ultimele ţări din Europa cu trenuri păzite de agenţi înarmaţi. „Sunt hoţi mână în mână cu impiegaţii“

Trenurile de marfă care tranzitează România sunt păzite de agenţi înarmaţi FOTO One Star Security

Conform datelor obţinute de la Poliţia Transporturi, în perioada 2012-2017 au fost înregistrate 915 infracţiuni privind sustrageri din vagoanele de transport mărfuri aparţinând atât CFR Marfă, cât şi operatorilor privaţi. Cifrele oficiale din ultimii 5 ani sunt în scădere dacă ţinem cont că numai operatorul de stat, CFR Marfă, declară că, între 2002 şi 2017, a avut 46.065 cazuri de „vagoane sosite la destinaţie cu pierderi de marfă, ce puteau fi cauzate de furt sau sustragere de către răufăcători pe timpul transportului”, cele mai multe fiind în perioada 2002-2010.



Odată cu apelarea la servicii de pază specializate, în ultimii 6-7 ani, numărul infracţiunilor a scăzut, însă România continuă să fie printre puţinele ţări UE unde este nevoie de gardare, iar Dobrogea ocupă un loc fruntaş în topul zonelor de risc. Alături de România, Bulgari şi Ungaria sunt ţări unde încă se fură din trenurile de marfă. „În Europa nu se gardează trenuri. Nu este necesar. Avem o relaţie contractuală cu un transportator german şi, în momentul în care o garnitură de tren pătrunde pe teritoriul Ungariei, încep problemele. Zona sud-estică este cu probleme”, decalară Ilie Cobzariu, directorul One Star Security, una dintre firmele care oferă servicii de pază a trenurilor de marfă.



Ce este serviciul de gardare



Gardarea trenurilor de marfă este o nişă a activităţii de securitate şi ea presupune paza şi însoţirea acestora atât în timpul deplasării, cât şi atunci când staţionează. Amploarea măsurilor de siguranţă a unui transport este dictată de cărăuş, adică de operatorul feroviar. Ca standard, o gardare presupune 4 sau 6 agenţi înarmaţi care călătoresc pe garnitura de tren şi un echipaj de 2 agenţi care însoţesc trenul cu un autoturism. Preţul unei operaţiuni de gardare poate porni de la câteva mii de euro şi ajunge la zeci de mii de euro în funcţie de numărul agenţilor implicaţi, durata transportului, anotimp, zone parcurse, încărcătură şi altele.



„În funcţie de traseu, de importanţă, de zone de risc se stabileşte numărul agenţilor. Întotdeauna, pe lângă agenţii de pe tren există o maşină de intervenţie cu doi oameni înarmaţi care însoţeşte pe şosea garnitura. Punctul cheie îl constituie comunicarea dintre ei (prin staţie sau telefonie sau contactul vizual). Am însoţit întreaga gamă de produse ce se transportă pe calea ferată, începând de la tehnică militară şi terminând cu elemente de avion. Am asigurat inclusiv paza şi securitatea trenului regal”, spune Cobzariu.



Agenţi de gardare FOTO One Star Security

CFR Marfă foloseşte serviciile de gardare ale firmei AXA Security. „S-a luat această măsură, pentru prevenirea sau combaterea fenomenului infracţional pe anumite relaţii de transport şi pentru anumite mărfuri care prezintă risc ridicat de furt: îngrăşăminte chimice, fier vechi, ciment în saci, cărbune, cocs, produse petroliere”, declară reprezentanţii companiei.



Disponibilitatea, condiţia cea mai importantă



Ionuţ Călugăraşu (37 de ani) a fost agent de gardare în cadrul firmei One Star Security, însoţind trenuri de marfă pe tot teritoriul României, de la Constanţa la Curtici sau Episcopia Bihor. A fost plecat de acasă chiar şi 2 săptămâni, de aceea spune că această muncă este „frumoasă, dar nu este o meserie pentru un familist.” Acum Ionuţ continuă să muncească în aceeaşi firmă, dar are o altă funcţie şi nu mai însoţeşte trenuri decât ocazional.



Pentru a ajunge agent de gardare trebuie să ai, în primul rând, disponibilitatea de a fi plecat perioade mai mari de timp. „Gardarea de tren se face în mişcare, pe plan naţional, astăzi eşti în Constanţa, mâine eşti în Bucureşti, poimâine eşti în Botoşani sau în Oradea. Din 10 agenţi recrutaţi, dacă rămân 2 în activitate este mare lucru. Este cel mai greu domeniu din sistemul de securitate privată”, spune directorul Ilie Cobzariu.



Agenţii sunt antrenaţi şi examinaţi chiar de personal calificat din instituţii ale statului. Au un club de forţă unde merg săptămânal, un psiholog care se ocupă de recrutarea lor şi sunt obligaţi să execute două trageri anuale în poligon specializat. Pe lângă dotările standard, tub lacrimogen, staţie de emisie-recepţie cu acoperire naţională şi buton de panică, telefon mobil, baston de cauciuc (B1, B2 – tip jandarmerie), puşcă utilitară tip SWAT ASALT (calibru 12mm), cască de protecţie, se folosesc şi câinii pentru că impresionează şi sunt uneori mai utili decât arma.



Viaţă de agent pe tren



„Sunt hoţi care sunt mână în mână cu impiegaţii de pe trenuri, uneori chiar şi cu autorităţile. Se cunosc şi se sună: vezi că-ţi vine tren de marfă cu cutare sau cutare încărcătură. Acţionează la pont, niciodată nu vin de nebuni. La început, când îi vezi, te sperii, dar noi suntem echipaţi şi antrenaţi şi nu se pune problema să nu facem faţă. Am folosit chiar şi focul de avertisment în gara Feteşti când mi s-a pus viaţa în pericol”, povesteşte Ionuţ Călugăraşu.



Ionuţ Călugăraşu, agent de gardare FOTO Călin Gavrilaş

Zonele cu problemele cele mai mari sunt, conform Poliţiei Transporturi şi firmelor private de securitate: Agigea Nord, Valu lui Traian, Saligny, Feteşti, Chiajna, Barboşi, Ţăndărei, Roşiori (în special pe zona de transport auto). „La Roşiori se aruncau cu pietre în garniturile de tren încărcate cu maşini. Zece copii cu pietre în mână aruncau în ele. Am avut o garnitură pentru Singapore care a ajuns în Constanţa cu 36 de maşini avariate sub diferite forme”, spune Ilie Cobzariu. Integritatea oricărui transport feroviar este asigurată de firma de pază plătită pentru acest lucru.



Hoţii acţionează mai mult noaptea şi sâmbăta sau duminica deoarece consideră că serviciile de securitate sunt mai puţin vigilente. Pentru unii a devenit un mod de viaţă, nu-i mai interesează că pot fi prinşi.



În urmă cu doi ani, în gara Feteşti, s-a înregistrat un incident în care s-au folosit 127 de focuri de armă. Au intervenit, pe lângă agenţii de gardare, poliţişti şi jandarmi pentru a opri un grup de 30 de hoţi care voiau să fure îngrăşăminte chimice dintr-un tren garat acolo timp de 4 ore.



„Am văzut om care s-a urcat pe o garnitură de tren ce avea 30 de kilometri pe oră. Atacurile nu sunt doar atunci când trenul staţionează. Se rup sigiliile şi se înfrânează garnitura de tren pentru că au cunoştinţele necesare şi atunci se fură. În primul rând nu trebuie să-i laşi să se apropie de garnitură. Prin foc de avertisment după efectuarea somaţiilor legale îi poţi ţine la distanţă”, explică directorul firmei de pază.

Pe aceeaşi temă:

Tot ce trebuie să ştii despre viaţa românilor angajaţi pe vase de croazieră. „Este o muncă pentru tineri, până îşi doresc să-şi întemeieze o familie“

ANALIZĂ Cum ajung psihopaţii să ucidă în numele Domnului: „Îşi iau din acest sistem exact ce le foloseşte pentru justificare“

ANALIZĂ De ce merg româncele la striptease masculin de 8 Martie. „Am avut cazuri de femei care au fost urmărite la local de soţi pe la geamuri“