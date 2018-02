Bogdan Despescu, fostul şef al Poliţiei, acuzaţii la adresa lui Carmen Dan: „Ministrul s-a antepronunţat cu privire la vinovăţia mea“

Chestorul Bogdan Despescu a fost schimbat din funcţia de Şef al Poliţiei Române la mijlocul lunii ianuarie, în locul lui fiind numit Cătălin Ioniţă. Fostul şef afirmă că verificările Corpului de Control al ministrului erau „necesare” pentru „argumentarea declaraţiilor publice prin care ministrul afacerilor interne s-a antepronunţat cu privire la vinovăţia mea, atât la momentul solicitării demisiei mele din funcţia de Inspector General, dar şi ulterior, cu ocazia intervenţiilor în mass-media.”



De asemenea, Despescu afirmă că deţinea date încă de la finalul anului 2017 despre intenţia lui Carmen dan de a-l demite, iar incidentul cu proliţistul pedofil a fost o oportunitate speculată şi un veritabil pretext.



„Informez, cu respect, opinia publică despre faptul că acuzaţiile Corpului de Control exprimate la adresa mea, sub forma unor concluzii, nu mi-au fost niciodată aduse la cunoştiinţă, fiind ţinute secrete până în momentul publicării şi comentării lor în media de către doamna ministru.



Astfel, nu mi s-a dat sub nicio formă şi în niciun moment posibilitatea exercitării dreptului la apărare înainte să fiu expus, în mod public, prin acest raport.”



Fostul şef al Poliţiei Române spune că raportul Corpului de Control conţine informaţii incomplete, menite să inducă în eroare opinia publică în ceea ce priveşte acţiune sa în cazul Eugen Stan.



„Sunt prezentate aspecte nereale referitoare la faptul că aş fi dispus tardiv, măsuri, abia în data de 15.01.2018, speculându-se că am acţionat la câteva zile după prinderea făptuitorului.



În realitate, pentru identificarea şi prinderea făptuitorului, dispusesem măsuri, încă din data de 06.01.2018 (aspect recunoscut de Corpul de Control în cuprinsul materialului), iar în data de 15 a aceleiaşi luni, am solicitat să fie luate măsuri suplimentare. Acest lucru s-a impus ca urmare a datelor noi operative apărute şi inserate în data de 14.01.2018, ora 17.36, în completarea fişei de informare referitoare la identificarea unei boxe deţinute de Stan Eugen în comuna Măgurele, judeţul Ilfov în interiorul căreia ar fi putut fi descoperite mijloace de probă. Ulterior, la solicitarea procurorului de caz, instanţa de judecată a autorizat, şi s-a efectuat percheziţia domiciliară a boxei.”



Chestorul îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de legalitatea şi temeinicia tratării cauzei disciplinaresă se adreseze instanţelor de judecată sau organelor abilitate pentru a verifica inclusiv dacă actele Corpului de Control şi cele în legătură cu cercetarea lui disciplinară au fost întocmite cu respectarea legalităţii, a prezumţiei de nevinovăţie şi dacă, acestea cuprind afirmaţii mincinoase.

Pe aceeaşi temă:

MAI: Raportul prezentat de Despescu fostului premier Tudose nu cuprinde informaţii „întotdeauna coerente şi concordante“

UPDATE Şeful Poliţiei Române, chestorul Bogdan Despescu, a fost demis. Cătălin Ioniţă, cel care ar fi refuzat iniţial postul, îl va înlocui