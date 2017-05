Aromânii trec la protestul #Rezist. Îşi pun la profilul de Facebook fotografie cu Hagi şi Halep

Aromânii au depus deja plângere la Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) la adresa B1TV, care a permis jurnalistului Radu Banciu să facă asemenea afirmaţii, precum „La ei, la regnul lor, femeia nu este departe de a fi tratată ca un animal...“.

Ideea cu protestul gen #Rezist a pornit de la un aromân din Buzău, Marian Ghioca. El a îndemnat membrii comunităţii să-şi afişeze duminică, 21 mai, la ora 12, fotografia cu cei mai iubiţi membri ai comunităţii - Gică Hagi şi Simona Halep. Imaginea ar trebui să stea la contul de Facebook timp de trei zile, pentru susţinerea demersului.

Iată apelul iniţiatorului Marian Ghioca:

„Aş vrea să fac un apel către toţi prietenii armâni din listă: ieşirea necontrolată şi nejustificată a jurnalistului Radu Banciu la adresa comunităţii armâneşti trebuie sancţionată ferm şi în mediu virtual! Fireşte, apreciem şi celelalte demersuri şi luări de poziţie: suntem alături de cei care le-au iniţiat cu tot sufletul! Consider că avem o datorie faţă de înaintaşii noştri, cei care au luat-o de la capăt de zeci de ori, sfidând moartea sau pierzându-şi libertatea, doar pentru că au crezut într-un singur lucru: că demnitatea şi onoarea nu sunt niciodată de vânzare. Acest neam a crezut şi crede în pace, toleranţă şi respect reciproc, dar asta nu înseamnă că este dispus să accepte umilinţe ieftine şi răutăţi gratuite!

Ce vă propun concret:

Duminică 21.05.2017, la ora 12.00,să înlocuim poza noastră de profil cu o poză pe care o s-o ataşez mai jos .Fotografia propusă mi se pare potrivită pentru a scoate în evidenţă comuniunea,respectul,mândria şi vitalitatea ce definesc o familie armânească.

Vă propun să o lăsăm acolo 3 zile. Dacă sunt alte propuneri de imagini mai elocvente,nu ezitaţi să le faceţi.Important este ca până spre seară, să ne hotărâm dacă rămâne aceasta sau o schimbăm.

Ce mi se pare important:

1. Distribuiţi cât mai mult demersul, astfel încât mâine să avem cât mai mulţi participanţi.

2. Eu nu ştiu armâneşte. Ar fi bine ca o persoană să traducă iniţiativa, pentru că în felul acesta îi putem avea alături şi pe armânii din Balcani sau de oriunde, alături de noi.

3. Rog şi românii sau reprezentanţii altor comunităţi etnice să se alăture acestui demers: domnul Banciu nu este la prima abatere de acest gen! Nu este normal ca după câţiva zeci de ani de la un război care a distrus milioane de destine(tot pe criterii etnice), să avem astfel de manifestări rasiste de cea mai joasă speţă. Mai ales într-o lume modernă...şi girate de persoane publice sau formatori de opinie!

4. Fac un apel către leaderii comunităţii armâneşti să se implice în această problemă şi să iniţieze la rândul lor,diferite forme de protest.

5. Simt nevoia să precizez un lucru: faptul că în trecut sau prezent anumite persoane/personalităţi ale acestei comunităţi au avut anumite "derapaje" ideologice sau comportamentale,nu este relevant şi nu trebuie să ducă la condamnarea unei întregi comunităţi. Cu umilinţă îi rog pe cei care sunt vizibili azi să fie mai atenţi la ce scot pe gură şi cum se comportă, pentru că lucrul acesta are un impact asupra tuturor: oamenii au tendinţa să generalizeze.

6. Poate că unii se întreabă în ce calitate iniţez acest demers. În primul rând în calitate de cetăţean care s-a săturat să trăiască într-o ţară în care oricine poate spune şi face orice.

Trebuie să luăm atitudine. Ne vedem mâine la 12.00...“

Emisiunea care a dat foc spiritelor

Radu Banciu a folosit termeni jignitori pentru a descrie prima căsnicie a lui Gheorghe Hagi, a cărui echipă de fotbal Viitorul Constanţa a devenit recent campioana României.

„Mă adresez tuturor aromânilor (armânilor) care consideră că fiecare trebuie să îşi asume răspunderea pentru ceea ce afirmă. Vă rog să urmăriţi filmarea de la minutul 19.20 la minutul 20.30. Dincolo de afirmaţiile referitoare la o persoană (Gheorghe Hagi, pe care îl denigrează inadmisibil), Radu Banciu face altceva, mult mai grav. Cetăţeanul Banciu face referire la un grup etno-cultural, spunând, citez: <la ei, LA REGNUL LOR, femeia nu este departe de a fi tratată ca un animal...>. Mă adresez dvs. cu rugămintea să nu comentaţi despre individul în cauză, ci să acţionam printr-o scrisoare comună către CNA, considerând afirmaţiile discriminatorii, care încalcă legea“, a sunat mobilizarea făcută de jurnalista de origine aromână Steliana Duliu-Bajdechi, publicist-comentator Radio Constanţa şi lider al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România - filiala Dobrogea, cea care a iniţiat demersul către CNA.

Ea a ţinut să facă o precizare foarte importantă celor care i-au recepţionat apelul: „Vă rog doar să vă exprimaţi dorinţa de a semna protestul. Vă anunţ că voi şterge orice comentariu ofensator la adresa cetăţeanului Banciu. Mă intereseaza finalitatea, nu jignirile reciproce.“

Apelul Stelianei Duliu-Bajdechi a strâns rapid susţinători, printre care se numără şi soţia lui Mircea Geoană, Mihaela Geoană, care aparţine şi ea comunităţii aromâne.

Iată textul petiţiei online care a adunat sute de semnături:

„<Machidonii> nu sunt un popor din comuna primitivă

„În data de 17 mai 2017, în cadrul Emisiunii <Lumea lui Banciu> difuzată la postul de televiziune B1 TV, de la ora 23.00, jurnalistul Radu Banciu a făcut afirmaţii denigratoare la adresa unor personalităţi ale sportului internaţional, respectiv Simona Halep şi Gheorghe Hagi şi, extrem de grav, la adresa comunităţii lingvistice din care aceştia fac parte afirmând că, la <machidoni>: <la ei, după cum ştiţi, ÎN REGNUL LOR, femeia nu este departe de a fi tratată ca un animal. (...) Nu au încotro, pentru că, aşa este, sunt primitivi, şi atunci ei trebuie să se căsătorească între ei, le rup ăştia picioarele, mafioţii lor, albanezii lor, dacă cumva te duci şi obţii un mariaj în altă parte, vezi Doamne, nu are voie unul să o trateze cu blândeţe; dacă ia de bărbat UN ROMÂN sau bulgar sau vietnamez, ăla poate că o tratează firesc, normal, ca pe un ou, nu o tratează ca pe o vacă... Şi atunci sigur că lucrurile se complică, vin ăia peste tine, ştim cum sunt tradiţiile la POPOARELE astea din comuna primitivă.

Dincolo de confuziile identitare de tot felul, dincolo de discuţia asupra originii aromânilor, (armânilor/”machidonilor”/ makedon-armânilor, vlahilor etc.) pe care îi confundă la un moment dat cu albanezi (lezând astfel şi această etnie), jurnalistul Radu Banciu face afirmaţii inacceptabile privind statutul femeilor <machidoance>, adică a celor ce consideră că fac parte din această comunitate etno-lingvistică şi a căror imagine publică a fost afectată în acest moment, la scară internaţională.

Solicităm aşadar sancţionarea postului B1 TV, deoarece ştim că România este o ţară membră a Uniunii Europene, iar discriminarea este interzisă în programele audiovizuale, pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.“

