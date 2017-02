Ziua #7 de protest. „Cluj, de când lăsăm noi problemele pe jumătate rezolvate? Hai să mergem până la capăt!“

”Cei zece mii vă salută din Piaţa Unirii! Rezistenţa continuă! Timp de 5 zile, 50.000 am scandat într-o singură voce: ,,Anulaţi, apoi plecaţi!”. Cluj, de când lăsăm noi problemele pe jumătate rezolvate? Hai să mergem până la capăt! Mâine ne revedem în stradă să trimitem împreună guvernul Grindeanu acasă, în frunte cu Dragnea, Tăriceanu şi Ciorbea! Cerem demisia tuturor fără alte negocieri. Pe curând!

Because the day we give in, well... we never give in! Detalii: TRASEUL a rămas acelaşi ca şi cel de luni.

Aţi crezut că s-a terminat? Lupta de-abia a început! Prin adoptarea ordonanţei 13 marţi seara, a fost adusă o gravă atingere statului de drept şi independenţei justiţiei. Chiar dacă temporar ordonanţa a fost retrasă, acest guvern nu mai are nici o credibilitate în ochii cetăţenilor.

Dacă ne retragem acum...

Nu există nici o o garanţie că o astfel de situaţie nu se va repeta, iar apariţia ordonanţei 9 care permite furtul din bani publici nu face decât să întărească această temere”, se arată pe Facebook.

Duminică seara s-a înregistrat un record de manifestanţi pe străzile Clujului: peste 50.000. Sâmbătă seara au prostestat până aproape de miezul nopţii circa 40.000 de clujeni. Traseul de sâmbătă a inclus şi gara centrală a oraşului, unde au fost conduşi 50 de studenţi care au plecat să protesteze la Bucureşti. Joi seara, peste 30.000 de oameni au mărşăluit pe străzile Clujului faţă de ordonanţele de urgenţă ce modifică legislaţia penală. Miercuri seara au fost peste 35.000 de oameni. Marţi noaptea, după adoptarea OUG, la Cluj s-au strâns peste 10.000 de oameni.

