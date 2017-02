Ziua #19 de proteste. „Am câştigat doar prima rundă nu toată lupta”

Pe pagina de Facebook a evenimentului se arată:



„Mâine ne revedem în formatie mare pentru a treia duminica la rand şi cea de-a 20-a zi de protest neintrerupt la Cluj!

Strada a ,,inregistrat o victorie de etapa in plan intern, si o victorie uriasa in plan extern".Am invatat insa din experientele anterioare ca rezultatul fiecarei lupte castigate trebuie pazit altfel il putem pierde. De aceea, stam cu ochii pe ei!

NU UITATI ca ordonanta 13 nu este inca respinsa iar ordonanta 14 nu este aprobata. Cu exceptia lui Iordache, inca nu am vazut demisiile celorlalti. Procesul lui Liviu Dragnea inainteaza rapid si miza pentru el este uriasa.(si alte cateva mii de inculpati). Deci raspunsul la celebra intrebare:

DE CE IESIM SI MAINE IN STRADA?

In momentul acesta asistam la o lupta a nervilor intre societatea civila si guvern. Am castigat doar prima runda nu toata lupta.

Ei nu cedeaza dar nici noi nu o vom face. Deoarece am decis ca vrem sa traim intr-un stat de drept.

+ Cerem Parlamentului respingerea in plen a ordonantei 13 si aprobarea prin lege a ordonantei 14 (intr-o formula in care sa nu poata fi contestata de catre nimeni).

+ Cerem demisia tuturor artizanilor ordonantei 13: Dragnea, Tariceanu si guvernul Grindeanu;

+ Cerem coalitiei de guvernare garantii solide si un angajament ferm ca nu vor mai incerca sa promoveze proiecte legislative care contin prevederi similare cu ordonanta 13;

CE AM OBTINUT PANA ACUM?

In cele 20 de zile de cand stam cu ochii pe ei am obligat guvernul sa faca un pas in spate si am oprit efectele ordonantei 13 iar ministrul Justitiei si-a dat demisia.

Am castigat timp. Citam

,,PSD stie asta si a pus temporar piciorul pe frina. Avansul rapid al dosarului lui Dragnea in instanta (patru inculpati si-au recunoscut faptele si au cerut procedura simplificata) ii face insa pe liderul suprem din PSD si ceilalti potentiali penali sa caute solutii prin care sa-si rezolve problemele."

Asa se face ca in acest moment PSD pare sa fi acceptat ca trebuie sa adopte OUG 14 in Parlament si sa renuntat la invierea OUG 13. SOLUTIA COALITIEI ?

,,o mare dezbatere pe legile din Justitie. Intrebat cit va dura dezbaterea, Dragnea a spus ca nu poate dura luni intregi, ceea ce inseamna ca va accelera operatiunea."

REACTIA COALITIEI DE GUVERNARE FATA DE PROTESTATARI:

0} Clujul pierde 138 milioane de euro pentru Centura Metropolitana;Teleorman primeste de 13 ori mai multi bani pentru infrastructura:

1) Au fost chemati la politie cei care au facut proiectie laser

2) Au fost luati in vizor si chemati la politie cei care au filmat si fotografiat protestele

3) Celor care lucreaza la stat li s-a interzis de catre superiori superiori sa iasa la proteste;

4) Protectia copilului a inceput sa se ia de parintii care s-au fotografiat cu copiii la proteste..de parca nu ar fi destui copii sarmani care fac frigul si daca nu fura sau cersesc ajung sa moara de foame.

5) Si-au activat postacii incercand sa denatureze mesajul protestelor

6) Au generat artificial proteste paralele ca sa imparta focusul media.. unii dintre bietii oameni de la acele proteste au fost adusi si nici nu stiu exact pentru ce protesteaza

7) Nu mai vorbim de sursele media clientelare

8) Joi senatul a votat o initiativa care vizeaza eliminarea gratuitatii transportului pe CFR pentru studenti, aceasta masura fiind luata probabil in contextul in care au fost multi studenti la protestele din Bucuresti in zilele de Duminica

Au continuat sa lucreze in parlament si senat pentru diminuarea luptei anti-coruptie.. propunand mai departe modificari la legi si amendamente ca sa ii avantajeze pe corupti.. iar saga ordonantelor inca nu s-a incheiat. OUG 14 a fost atacata in instanta de o persoana cu multiple condamnari, iar in conditiile in care OUG 14 are un articol neconstitutional tot ce trebuie sa faca ei este sa traga de timp spunand ca vor face modificarile necesare.”

