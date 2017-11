VIDEO S-au stabilit datele de desfăşurare a Untold 2018. Cum arată aftermovie-ul  filmat de 120 de cameramani

„Pentru fanii festivalului care s-au înregistrat pe untold.com, călătoria spre UNTOLD 2018 începe marţi, 14 noiembrie, la ora 14.00, când vor fi disponibile primele 10.000 de abonamente. Doar fanii care s-au înregistrat pe www.untold.com, începând cu luna august a acestui an, sunt cei care pot achiziţiona primele abonamente scoase la vânzare, la un preţ special”, se arată într-un comunicat de presă.

Cât costă abonamentele

Primele 10.000 de abonamente pentru UNTOLD 2018 vor putea fi achiziţionate la preţul de 400 de lei plus taxe. Abonamentele la preţul întreg de 650 de lei plus taxe vor fi disponibile doar din februarie 2018. Tot marţi, 14 noiembrie vor fi puse în vânzare şi abonamentele VIP la pretul de 1100 de lei plus taxe.

Fiecare persoană care s-a înregistrat a primit pe mail un link unic, funcţional începând cu data de 14 noiembrie, ora 14.00, prin care va putea achiziţiona maxim 4 abonamente. Cei care nu s-au preînregistrat pot să mai facă acest lucru pe site-ul festivalului, www.untold.com.

Aftermovie-ul Untold

Cel mai aşteptat moment de către fani, după ce ediţia din acest an s-a încheiat, a fost lansarea aftermovie-ului UNTOLD 2017. Cele mai intense momente trăite de public şi artişti în cele patru zile au fost surpinse în aproximativ 15 minute. Peste 120 de oameni au filmat peste 75 de TB (terabytes) de imagini incredibile, unice şi de neuitat pentru cei peste 330.000 de participanţi.