VIDEO Cum a fost „calmat” un tânăr violent la Electric Castle

Electric Castle, duminică, în jurul miezului nopţii. Un tânăr loveşte cu putere un tomberon din plastic aflat în zona punctului de informare de la intrarea în festival. Gunoiul se împrăştie pe jos. Imediat, un agent de pază se îndreptă spre el şi vrea să-l calmeze. Acesta îl îmbrânceşte şi vrea să plece mai departe. Tânărul este înconjurat de cinci persoane dintre care doi jandarmi. Se poartă o discuţie. Vine şi un prieten de-al tânărului recalcitrant. Acesta vrea să plece, încercând să îmbrâncească un jandarm, dar este pus repede la pământ.

„Este vorba despre o persoană care a fost aproape în comă alcoolică. Aceasta a fost preluată de colegii de la SMURD, care i-au acordat îngrijiri medicale timp de 3 ore, iar apoi s-a întors la festival”, a susţinut Marius Ardelean, de la Gruparea Mobilă de Jandarmi.

144 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale duminică

„Din ce am vorbit cu colegii de la Jandarmerie, mi-au spus că nu au avut o misiune care să implice imobilizarea cuiva. Noi, pe întreaga durată a festivalului am acordat asistenţă medicală la 557 de persoane. Nu a fost niciuna cu probleme medicale grave. Doar 5 au fost transportate la spital. Duminică sera, au fost 144 de intervenţii. Dacă la una dintre acestea, persoane a fost îndrumată de jandarmi nu am informaţii”, a declarat Andrei Biriş, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.

