VIDEO O clujeancă de 11 ani a câştigat  „Next Star” cu o melodie compoziţie proprie

Trofeul i-a fost înmânat de Stela Popescu şi Alexandru Arşinel. “Nu am cuvinte să descriu ce am simţit în momentul în care Dan Negru a anunţat că eu sunt câştigătoarea. Nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Am fost extraordinar de fericită! Îmi doream foarte mult să câştig, dar nu mă aşteptam, pentru că toţi ceilalţi concurenţi au fost foarte talentaţi”,a spus Katia.

Prima melodie a Katiei, ”My heart is breathing you!”, cu care a ajuns în marea finală, a fost deja difuzată la Radio Zu şi la Radio Impuls. Cu a o altă melodie, "Please, don't say goodbye!", a reuşit să câştige, joi seara, marele premiu. Katia a promis că nu se va opri aici şi că lumea va mai auzi de ea.

Clujeanca îşi doreşte să pună deoparte cei 20.000 de euro câştigaţi la “Next Star”. “Vreau să păstrez aceşti bani pentru perioada când voi deveni actriţă. Pentru că visul meu este să fiu actriţă în propriul musical, la Londra”, mai spune ea.