Protest în ploaie: circa 60 de clujeni au manifestat împotriva graţierii corupţilor

„Coaliţia de guvernare nu a înţeles nimic în urma protestelor din iarnă şi continuă să ne testeze capacitatea de reacţie în faţa derapajelor. Suntem conştienţi că e de datoria noastră să taxăm orice atacuri la adresa statului de drept ori de câte ori apar şi am învăţat că o putem face cu succes. Rezultatul? Votul dat ieri de Comisia Juridica a fost anulat. Amendamentele care prevăd graţierea faptelor de corupţie au fost respinse”, se arată pe pagina de Facebook a evenimentului. Protestul a început în jurul orei 20.00. În ciuda ploii, după circa o oră în Piaţa Unirii s-au strâns aproximativ 60 de persoane. Oamenii au discutat şi au scandat împotriva clasei politice.

„Mesajul Clujului pentru Bucureşti şi celelalte oraşe din ţară: „Vom fi în stradă, alături de voi, ori de cate ori e nevoie ca să ne apărăm valorile împreună!”, au susţinut organizatorii.

Clujeni la protestul din Piaţa Unirii. Clujeni la protestul din Piaţa Unirii.

Supăraţi pe Comisia Juridică

„Comisia juridică a Senatului a adoptat miercuri, cu 5 voturi ”pentru” (PSD şi ALDE) şi 3 ”împotrivă” (PNL, USR şi UDMR) amendamentele propuse de senatorii Traian Băsescu, Şerban Nicolae şi Liviu Brăiloiu la proiectul de Lege privind graţierea, prin care cei condamnaţi la închisoare cu executare pentru dare sau luare de mită, trafic de influenţă sau cumpărare de influenţă urmează să fie graţiaţi sub rezerva achitării prejudiciului”, se mai arată pe pagina evenimentului.

„Trebuie sa ne apărăm ţara de hoţi”

Pe pagina de Facebook a evenimentului apare un citat de-al jurnalistului Dan Tapalagă: „Din toate aceste motive am explicat, joi, de ce este nevoie de o lectie exemplara, de o mobilizare masiva a strazii si de ce legea gratierii trebuie omorata din fasa, inca din Senat. Daca legea gratierii apuca sa parcurga toate etapele in Parlament, nimeni si nimic nu o mai poate opri sa intre in vigoare. Nu mai suntem in situatia din februarie, cand Guvernul poate anula peste noapte ce a votat tot peste noapte. Prin urmare, in aceste zile totul depinde de capacitatea publicului de a intelege exact situatia in care ne aflam, de a constientiza ca protestul viguros a devenit ultima solutie”.

