Poveştile cutremurătoare ale pacienţilor medicului Mihai Lucan: „Au rămas şi fără casă, şi cu banii daţi şi cu rinichiul nefuncţional. Fetiţa a şi murit, ulterior“

Oamenii care au avut pacienţi trataţi de medicul urolog Mihai Lucan au făcut mărturisiri şocante, care ar fi cuprinse în dosarul alcătuit de DIICOT în cazul delapidării Institutului de Urologie din Cluj. Publicaţia ziare.com citează că o femeie care ar fi reuşit să discute cu urologul şi să-i dea o pungă cu bani adunaţi pentru operaţie, iar Lucan i-ar fi arucnat pe jos spunându-i că aceia ar fi ”mărunţiş”.



Doamna respectivă şi-ar fi vândut casa, i-ar fi prezentat actele de vânzare şi banii şi abia apoi a avut loc operaţia de transplat de rinichi.

O altă poveste cutremurătoare e cea a unui tată care şi-a vândut casa, şi-a donat un rinichi fetiţei sale şi lucrurile tot nu s-au rezolvat.

"Bărbatul şi-a vândut casa, şi-a donat rinichiul fetei, dar acesta era prea mare şi nu a funcţionat. Au rămas şi fără casă, şi cu banii daţi şi cu rinichiul nefuncţional. Fetiţa a şi murit ulterior", au mai spus sursele din anchetă citate de jurnalişti.



O altă mamă, medic pediatru de profesie, din localitatea Făget, judeţul Timiş, a apelat la presă, în 2013, şi a povestit cum urologul Lucan ar fi refuzat transplantul de rinichi pentru fiica sa.

„Noi am fost prima dată în anul 2000 la Cluj, când a fost diagnosticată fetiţa cu insuficienţă renală, dar nu am reuşit să ajungem la domnul profesor Lucan. Am întrebat atunci, am stat vreo 3 saptamani, care este motivul şi mi s-a spus că e motivul financiar. Nu ştiu, poate că am trăit într-o naivitate, pe care acum o detest. Mi se părea că medicul trebuie să fie aşa cum ne-am pregătit fiecare. Nu ni s-a comunicat nicio sumă, ci am fost transferaţi la altă clinică şi am fost trimişi apoi la Timişoara“, spunea atunci Mihaela Bleotu, mama, citată de ziare.com.