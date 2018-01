Povestea unui imigrant în SUA: „Uşa Americii se deschide larg dacă ai numele potrivit, culoarea pielii potrivită“

Sayu Bhojwani a venit în SUA când avea 17 ani şi, aşa cum le spunea celor veniţi să o asculte la TEDxNew York în 2016, este unul dintre cei din 84 milioane de americani ce sunt imigranţi sau copii de imigraţi. Ea a povestit că America nu a primit-o cu braţele deschise şi că „nici acum nu o face“.

S-a născut în India. Când avea 4 ani familia ei s-a mutat în Belize, iar mai târziu, când Sayu împlinise 17 ani, au ajuns în SUA. Sayu spune că au venit în State deoarece vroia să studieze literatura engleză.

„De mică mi-am băgat nasul prin cărţi şi am decis să trăiesc ca adult făcând asta. (...) Uşa pe care o credeam deschisă era de fapt doar întredeschisă - această uşă a Americii care se va deschide larg dacă ai numele potrivit, culoarea pielii potrivită legăturile potrivite, dar ţi se poate trânti în faţă dacă eşti de religie greşită, ai statutul de imigrant sau culoarea pielii nepotrivită. Nu puteam accepta asta“, mărturiseşte ea, potrivit ted.com.

Ea are un doctorat în Politică şi Educaţie, obţinut la Universitatea Columbia din New York.

Ca să schimbe lucrurile s-a implicat şi a creat, ca antreprenor social, o organizaţie pentru tinerii ca ea. Pleda pentru pentru sud-asiatici şi alţi imigranţi, a făcut lobby membrilor Congresului pe probleme politice, s-a oferit ca voluntar în exit polling în ziua alegerilor, însă nu a putut vota.

A obţinut apoi cetăţenia americană, iar când Michael Bloomberg a fost ales primar al New York-ului, ea a fost desemnată reprezentant în problemele imigranţilor.

„Membrii familiei mele, tinerii cu care am lucrat, cu toţii au fost agresaţi la şcoală, la locul de muncă sau în aeroport. Şi acum urma să-i reprezint la nivel de guvern. Niciun alt job nu mi se potrivea mai bine. (...) Ce am învăţaţ în 2001 a fost că votul mea contează, dar vocea şi statutul meu ajută de asemenea. Aceste trei lucruri -- voturile imigranţilor, vocile şi statutul -- cred că pot ajuta în consolidarea democraţiei“, susţinea ea.

De pe scena TEDxNew York, Sayu a mai afirmat că majoritatea votanţilor din America sunt albi, că 1 din 3 votanţi sunt negri, latino sau asiatici. Ea crede că „a treia resursă neatinsă în democraţia Americii e statutul adus de imigranţi“:

„Am luptat să ajungem aici. Am venit pentru oportunităţi economice şi educaţionale. Am venit pentru libertate politică şi religioasă. Am venit în căutarea iubirii. (...) A fost un an electoral greu, un memento că imigranţi ca mine pot fi eliminaţi de capriciul unui lider. Dar am luptat să fiu în ţara asta şi voi continua s-o fac zi de zi. Optimismul meu e de neclintit pentru că ştiu că există milioane de imigranţi ca mine peste tot în jurul meu. E şi ţara noastră“.

