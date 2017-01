O legendă a saxofonului revine în România. Îşi promovează noul album în concerte la Cluj şi Bucureşti

Kenny Garrett revine la Cluj pe 25 februarie după ce în 2015 şi 2016 a concertat cu casa închisă. De data aceasta va fi însoţit de pianistului Vernell Brown, bass-istul Corcoran Holt, bateristul Marcus Baylor şi percuţionistul Rudy Bird. Alături de ei va interpreta un nou album. Concertul face parte din turnelul de promovare al albumului, “Do Your Dance”.

„Nu vă aşteptaţi să cânt la fel ca la ultimul meu concert. Mă schimb mereu, urmărind ceea ce spiritul meu simte!“, transmite Kenny Garrett fanilor prin intermediul organiztaorilor.

The New York Times l-a numit “cel mai admirat saxofonist alto de jazz după Charlie Parker”. Cariera lui Kenny Garrett a avut colaborări cu nume mari precum: Sting, Guru, Q-Tip, Woody Shaw, Freddie Hubbard sau Art Blakey & The Jazz Messangers. Pe lângă distincţii, premii şi alte nominalizări, el a câştigat un premiu Grammy la categoria “American post bop jazz saxophonist and flautist”.





Biletele pentru concertele din Cluj (25 februarie) şi Bucureşti (23 februarie) se pot cumpăra din reţeaua Eventim.

