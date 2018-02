Ce s-a gândit să facă un tânăr din Cluj la aniversarea a 4 ani a afacerii sale: „Dacă eu nu o să pot face diferenţa, poate cei tineri, care vin din spate“

Bogdan Pandea sau Captain Bean, cum îl ştiu unii clujeni, are o afacere de patru cu cafea, iar azi, la aniversarea celor patru ani vrea să facă un gest, pe care zice el, speră să fie urmat şi de alţii: donează veniturile de sâmbăta asta Asociaţiei Creştine Something New din Cluj. Asociaţia se ocupă de educaţia unor copii proveniţi din familii nevoiaşe.

Bogdan spune că a mai colaborat cu asociaţia amintită şi că a luat decizia de a dona încasările de azi celor de la Something New deoarece sunt copii care, din varii motive, nu au acces la educaţie sau nu au bani să-şi cumpere toate materialele necesare la şcoală.

„Dacă eu nu o să pot face diferenţa, poate cei tineri, care vin în spate, o să facă o diferenţă. E foarte importantă educaţia“, declară el pentru ”Adevărul”.

Acesta adaugă că de fiecare 3 februarie, de când Captain Bean mai creşte cu încă un an, a oferit cafea gratuită clienţilor: „Dacă 364 de zile plăteşti tu, măcar o zi pe an să primeşti de la noi. Şi asta a fost un real succes şi ne-a ajutat pe noi să ne extindem. Chiar după o astfel de acţiune a venit cineva, un administrator de la o clădire de birouri şi ne-a invitat la el în clădire pentru că a văzut că există şi oameni ca noi în România“.

Anul acesta, dacă tot a dat cafele gratis pe parcursul anilor, crede că ar fi mai frumos să implice echipa şi clienţii ca să dea o altă valoare cafelei. „Acea cafea, valoarea ei să ajungă la elevi şi impactul să fie mai mare. Putem să dăm multe cafele gratuite, dar ar fi mai fain să ne ajute clienţii, pe lângă costurile noastre, să ajute şi ei educaţia ţării“, mărturiseşte tânărul.

El speră că gestul său, de a ajuta pe cei care au nevoie, să fie urmat şi de alţii.

„Poţi să nu ai bani în cont şi tu să ştii că ai ajutat nişte tineri care, la urma urmei, probabil, o să-şi dea şi ei silinţa să ajute. Copii aceia nu o să uite că au fost ajutaţi şi o să ducă obiceiul acesta de a da înapoi mai departe. E important să laşi ceva în urmă decât profit la copiii tăi“, mai afirmă creatorul lui Captain Bean.

O cafea şi un gest de urmat

Cei de la Asociaţia Something New din Cluj spun că pentru ei este o plăcere să colaboreze cu Bogdan. „Pe lângă spiritul de antreprenoriat, el nu dă înapoi atunci când vine vorba să se implice în proiecte sociale. Sprijinul lui, atât financiar, cât şi moral, este important pentru a susţine proiectul centrului de zi Something New, prin care oferim suport educaţional, cultural şi artistic copiilor care provin din familii defavorizate. Lunar ne confruntăm cu diverse costuri legate de consum, personal, materiale etc., iar el a înteles că aceste nevoi sunt pe parcursul întregului an şi nu doar de sărbători. Astfel, căpitanul şi recruţii sunt alături de noi, făcând ce ştiu ei cel mai bine să facă: o cafea şi un gest demn de urmat“, afirmă Alina Pop, psihopedagogul asociaţiei.

Aceasta adaugă: „Orice cafea vândută le oferă şansa copiilor noştri să participe la programul de tip after school. Căpitanul ştie că educaţia, contextul şi oamenii care te formează joacă un rol esenţial în dezvoltarea ta ca şi om. Pentru a-ţi îndeplini visul trebuie să munceşti. Pentru că sâmbătă visul lui împlineşte patru a ani, a ales să sărbătorească într-un mod diferit: să ofere şansa unor copii de a construi viitorul lor“.

Mai puteţi citi:

FOTO Ce a făcut un clujean cu o bicicletă şi cu o idee genială: o cafenea mobilă care aduce zâmbetul pe feţele clienţilor