Gestul adorabil făcut de un poştaş pentru o căţeluşă care adoră să primească scrisori. „Câteodată, nu e nicio scrisoare. Şi atunci improvizez“

Martin Studer este un poştaş din oraşul Brisbane, Australia, care în lungile sale drumuri pentru a livra corespondenţa a întâlnit o căţeluşă prietenoasă care adoră să primească scrisori. În zilele când stăpânii ei nu primesc nicio scrisoare, poştaşul improvizează: ia un tichet şi scrie pe el - „Mail for Pippa/Scrisoare pentru Pippa“.

Improvizaţia poştaşului FOTO: Facebook/Martin Studer

„Sometimes, Pippa comes out for the daily delivery but there's no mail for her to collect. So I have to improvise“ (Câteodată, Pippa vine să ia corespondenţa, dar nu e nicio scrisoare. Şi atunci improvizez), nota poştaşul pe contul său de Facebook în august 2016. Tot acolo, Martin Studer a pus şi câteva poze cu simpaticul labrador.

Pippa FOTO: Facebook/Martin Studer

Despre gestul său emoţionant aminteşte şi The Dodo, o platformă online ce promovează diverse povestioare şi filmuleţe cu animale.

