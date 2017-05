Final în „divorţul” de Fabrica de Pensule: apare „cel mai spectaculos centru de artă din România”. De la Ghenie la Puiu

Centrul de Interes, primul centru dedicat artei şi culturii contemporane din Cluj, va fi inaugurat joi, 8 iunie, începând cu ora 19.00. Menit să îmbogăţească şi mai mult viaţa culturală vibrantă a oraşului, Centrul de Interes e conceput ca un spaţiu care îşi propune să aducă arta contemporană în mijlocul comunităţii. Proiectul noului centru de artă beneficiază de sprijinul Băncii Transilvania, iar evenimentul de inaugurare e realizat în parteneriat cu TIFF şi finanţat de Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca.

Despărţire cu scandal de Fabrica de Pensule

Noua instituţie s-a format la iniţiativa Federaţiei Artiştilor şi Galeriştilor din Fabrica de Pensule şi a Asociaţiei Artiştilor din Fabrica de Pensule care s-au desprins de Fabrica de Pensule la sfârşitul lui 2016 şi s-au mutat într-un spaţiu nou, o clădire industrială din imediata vecinătate a gării, de pe strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9 A, cu acces direct prin pasajul subteran care leagă strada Horea şi gara de strada Fabrica de Chibrituri.

Adrian Ghenie se numără printre fondatorii Fabricii de Pensule din Cluj, alături de alţi reprezentanţi remarcabili ai aceleiaşi comunităţi artistice, care a coagulat în ultimii ani unul dintre cele mai active spaţii culturale din România. Lucrările lui Adrian Ghenie sunt prezente în cele mai importante muzee, galerii şi colecţii private din lume: Centrul Pompidou (Paris), SFMOMA (San Francisco), Muzeul Hammer şi Muzeul de Artă Contemporană din Los Angeles, S.M.A.K. Collection (Ghent).

În 2016, o parte dintre artişti au părăsit „fabrica” lansând acuzaţii grave la adresa unor membri: „Am plecat din Fabrica de Pensule pentru că imaginea şi proiectele noastre au fost folosite de către Federaţia Fabrica de Pensule (în mod abuziv şi netransparent) în scopul atragerii de finanţări care au servit doar unui grup de interese care s-a instalat la conducerea federaţiei (printre aceştia s-au numărat în ultimii ani activistul István Szakáts şi Rariţa Zbranca / Fundaţia AltArt, Mihai Pop / Fundaţia Plan B, Corina Bucea, Miki Branişte / Colectiv A). Proiectele galeriilor Bazis, Baril, Sabot, Spaţiu Intact, Atelier Irina M, Nano – care ani de zile au dat conţinut acestui centru – au fost folosite pentru câştigarea unor finanţări de sute de mii de euro, de care, ulterior, au profitat alţii. Deşi printre noi se găsesc asociaţii care au contribuit la fondarea Federaţiei Fabrica de Pensule, în ultimii ani, la conducerea instituţiei au ajuns persoane animate de agende politice, interesate mai degrabă de acapararea imaginii colective decât de promovarea produselor culturale. În plus, am decis să ne rupem de acest context în momentul în care proprietarul clădirii şi-a anunţat intenţia de a transforma fabrica în spaţiu de birouri şi a crescut chiria”, se arăta într-un comunicat din 2016 al Federaţiei Artiştilor şi Galeriştilor din Fabrica de Pensule.



Spaţiul nou are 5 galerii

În noul spaţiu au fost amenajate 5 galerii – BARIL, BAZIS Contemporary, Camera, SABOT, SPAŢIU INTACT – 4 spaţii de proiecte, 3 spaţii de rezidenţă artistică, 24 de ateliere de creaţie în care activează peste 30 de artişti vizuali, designeri, arhitecţi, toate desfăşurate pe o suprafaţă totală de 3.000 de metri pătraţi. Se profilează un centru de artă cu viziune internaţională, fără precedent în România din punct de vedere al dimensiunii, infrastructurii şi al numărului de spaţii şi artişti care vor produce şi expune artă aici.

Odată cu inaugurarea noului centru de artă vor fi vernisate mai multe expoziţii, iar artiştii Smaranda Almăşan, Sorana Barb, Betuker István, Anca Brânzaş (artist în rezidenţă/ INTACT PROJECTS), Răzvan Botiş, Alin Bozbiciu, Mircea But, Cîmpan Istvan, Gáspár Szilárd, Ioana Iacob, Natalia Lazurca (artist în rezidenţă/ Asociaţia Artiştilor), Dan Măciucă, Alex Mirutziu, Vlad Olariu, Mihai Plătică, Bogdan Vrabie şi Bogdan Greab (Reborn Bicycles) îşi vor deschide atelierele publicului larg.

De la Cannes la Cluj, de la film la fotografie!

BARIL prezintă în premieră absolută prima expoziţie a regizorului Cristi Puiu. Expoziţia Sieranevada, cuprinde o selecţie de fotografii realizate de regizor în perioada de post-producţie a filmului cu acelaşi nume.

"În luna ianuarie 2016, filmul Sieranevada se afla în post-producţie. Tot atunci am pornit în căutarea unei imagini pentru afiş. Am traversat Bucureştiul de la est la vest, sperând să găsesc în inima cvartalelor de blocuri construite în anii ’80 imaginea susceptibilă de a spune ceva despre mine şi despre filmul la care încă lucram. Astfel, pornind de la cimitirul Mărcuţa, trecând pe acasă şi traversând centrul către Lacul Morii, am adunat peste 9000 de fotografii. Dintre acestea, una a devenit afişul filmului Sieranevada”, spune Cristi Puiu.

Puţini ştiu că înainte să urmeze cursurile de film, Cristi Puiu a studiat pictura timp de 1 an la “Ecole Superieure d’Arts Visuels” din Geneva, actuala “Haute Ecole des Beaux Arts”. Filmele lui au rulat în aproape toată lumea, au fost elogiate de critici şi premiate la Cannes, iar cel mai recent lungmetraj, Sieranevada, a fost propunerea României la Premiile OSCAR 2017. Expoziţia poate fi văzută până în 30 iulie.

Prima expoziţie individuală Bill Viola în România!

BAZIS Contemporary aduce la Cluj lucrări video ale renumitului artist american Bill Viola. Encounters e prima expoziţie individuală a artistului în România. Pionier al instalaţiilor video, demersul său artistic e un amplu experiment de dizolvare a limitei dintre pictură şi arta cinematografică, care durează de patru decenii în care artistul a avut peste 130 de expoziţii personale – printre altele la MoMA New York, la Galeria Naţională din Londra, la Muzeul Guggenheim din Bilbao, la Bienala de Artă de la Veneţia sau la Grand Palais din Paris. Encounters rămâne deschisă publicului până în 15 iulie.



Centrul de Interes va fi găzduit de fosta fabrică Tehnofrig din Cluj-Napoca. FOTO: Alex Mirutziu

3 artişti clujeni inaugurează Camera din Centrul de Interes!

3 shells and a square game e expoziţia cu care se inaugurează spaţiul artist-run Camera, al artistei Irina Dumitraşcu. “Shell game” se poate traduce, simplu, “Alba-neagra”, deşi în noua Cameră din Centrul de Interes jocurile nu vor respecta mereu indicaţiile producătorului. De data aceasta, trei artişti clujeni: Radu Comşa, Irina Dumitraşcu şi Vlad Olariu, vor încerca să vă inducă în eroare filozofală. Cu şi fără ajutorul pătratului lui Malevich. Expoziţia va rămâne deschisă până la 28 iulie.

Galeria clujeană SABOT, în colaborare cu Galeria Wschód din Varşovia prezintă expoziţia Bones, a tânărului artist polonez Mikołaj Moskal, născut la Cracovia în 1985. Pentru artiştii clujeni şi nu numai, va fi o bună ocazie de întâlnire cu un alt fel de abordare a monocromiei, a ”griului”, în pictura contemporană. Expoziţia poate fi vizitată până în 28 iulie.

La SPAŢIU INTACT va fi vernisată expoziţia personală a artistei Valérie Mréjen – Voilà, c'est tout. Artist vizual, fotograf şi scriitor, Valérie Mréjen multiplică mijloacele de expresie pentru a explora cu şi mai multă putere posibilităţile limbajului. Lucrările artistei sunt inspirate de amintiri, măruntele întâmplări ale vieţii cotidiene, de detalii crude şi ridicole, platitudini sau neînţelegeri ale existenţei. Expoziţia Voilà, c'est tout rămâne deschisă publicului larg până în data de 15 iulie.

O serie de expoziţii vor fi găzduite şi în spaţiile de creaţie ale Centrului de Interes: Reverse: Chapter 1 a artistului Ovidiu Leuce la A+Project Space (8-22 iunie), Reborn a artistului Ionel Mihai la BAZIS Project Space (8 iunie – 15 iulie), Self. Perceive/Deceive a artistei Ada Muntean la NANO (8-22 iunie) şi Gianni Vattimo meets Vida Gheza: Soft Sculpture No.1, o colaborare pouf. & Sebastian Big.

Seria de expoziţii face parte din programul “PERON 6: Staţia pentru Avangardă Artistică”, realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca.

Seria de proiecte şi ateliere deschise face parte din programul “Tehnofrig: de la fabrica de frig la fabrica de artă”, realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca.

