Cu ce bunătăţi îi ispiteşte pe gurmanzi ediţia de sărbători a Festivalului Street Food din Cluj

Ediţia de sărbători a Festivalului Street Food se desfăşoară de azi, 12 decembrie, şi până luni, 17 decembrie, în piaţa Muzeului din Cluj.

„În cele 6 zile pline cu magie te vom invita să te bucuri de preparatele celor 14 food truck-uri care îţi vor pregăti o adevărată călătorie culinară în jurul lumii. De la pizza la burgeri, cannoli, arrosticini sau clătite, aici le vei găsi pe toate“, anunţă organizatorii.

Aceştia îi îndeamnă pe gurmanzi să le dea o mână de ajutor la două campanii umanitare: „Dăruieşte o masă“/„Share a Meal“ prin care încurajează publicul să doneze porţii de mâncare către persoanele nevoiaşe şi ”Passport for a Dream” - realizarea unui centru pentru Asociaţia Creştină Something New. Mai multe despre ultima campanie amintită găsiţi AICI.

Arome din Piaţa Muzeului FOTO: Street Food Festival

Publicul va putea asculta concerte live ale artiştilor de la Digitalove, FUNKorporation, Le Minion şi Ana Munteanu Trio şi va putea experimenta băuturi tematice şi surprize culinare pregătite de comercianţi precum burgerii ceaun, bere neagră fiartă şi un vin fiert special, o reţetă aparte, fără alcool.

„Plănuim să surprindem publicul şi cu o activare mai specială. Astfel, faţada Bisericii Franciscane din Piaţa Muzeului va prinde viaţă sub proiecţiile arhitecturale cu tematică de Crăciun. Vom crea cadrul perfect pentru o poveste de iarnă şi vom aştepta cu mult drag cât mai mulţi gurmanzi“, mai precizează organizatorii festivalului.

Street Food Festival Christmas Goodies îşi descide porţile zilnic, de la ora 12.00 până seara la ora 22.00. Evenimentul este realizat cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca.

Street Food Festival este un concept-experienţă iniţiat la Cluj în ură cu un an plecând de la modelul marilor evenimente.

Programul concertelor

