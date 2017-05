Cluj: Aplicaţii privind alunecări de teren, energia solară şi domeniul agricol, calificate la un concurs NASA

Cele trei proiecte vor intra în competiţia mondială, alături de aplicaţii din alte peste 200 de oraşe participante.

Unsprezece echipe formate din peste 100 de programatori, web designeri şi specialişti în marketing au lucrat, timp de 48 de ore, la realizarea unor aplicaţii pentru cea de-a doua ediţie de la Cluj a "NASA Space Apps Challenge”, concurs care s-a desfăşurat în peste 200 de oraşe din lume şi care este recunoscut drept cel mai mare ”hackathon” de pe mapamond.

Concurenţii au avut doar două zile la dispoziţie pentru a transforma o idee într-un prototip încadrat în cinci mari teme propuse de NASA: ”Noi şi Pământul”, ”Planetary Blues”, ”Atenţie! Pericol”, ”Cartierul nostru ecologic” şi ”Imaginează&Creează!”.

”La această ediţie am avut peste o sută de persoane înscrise numai la Cluj. Au fost 11 echipe care au realizat aplicaţii pe teme precum Dicţionarul Pământului, Pământul, planeta noastră, Când alunecările de teren se întâmplă, Unde este apa?, Unde este răsăritul?, Trăieşte inteligent, dar şi o temă care în vedere industria aeronautică. Am avut aplicaţii care ajută la descoperirea persoanelor blocate în urma unor fenomene naturale, aplicaţii care ajută în domeniul agricol, aplicaţii de alertă pentru fenomene naturale, am avut o echipă care a realizat o aplicaţie care evaluează eficienţa celulelor fotovoltaice şi multe altele. Cele trei echipe propuse pentru competiţia globală vor intra într-o competiţie cu aplicaţii alese din celelalte peste 200 de oraşe în care acest hackathon se desfăşoară. Apoi, juriul NASA va alege câteva echipe care vor participa la o expediţie NASA, la Cape Canaveral”, a declarat Cristian Dascălu, organizator al evenimentului.

El a precizat că astfel de evenimente, care implică zeci de mii de pasionaţi şi specialişti, au în primul rând rolul de a face comunitatea mai deschisă la ideea de transformare a ideilor în soluţii concrete.

”Sunt evenimente care îşi doresc să îi facă pe oameni să gândească pro activ şi să nu rămână blocaţi la o idee, ci să facă o echipă cu care să lucreze. E o muncă de două zile şi este greu să faci ceva cu care să se întâmple ceva important, dar noi am observat că în acest an am avut mai mulţi participanţi care au arătat un interes crescut faţă de această idee”, a mai spus Dascălu.

La finalul competiţiei, trei echipe au fost desemnate pentru a reprezenta Clujul în competiţia globală.

Una dintre ele este echipa lui Aurelian, care a realizat un prototip de aplicaţie care permite o intervenţie mai eficientă în cazul unor alunecări de teren.

”Noi am venit cu o aplicaţie mobilă care monitorizează evenimentele de alunecări de teren de pe tot globul, folosind datele NASA. În momentul în care utilizatorul aplicaţiei se află într-o zonă de pericol din punctul de vedere al alunecărilor de teren, va primi o notificare pe telefon. Dacă opreşti notificarea în 10 secunde, asta înseamnă că eşti conştient şi nu eşti în pericol. Ai şi opţiunea de a semnala faptul că eşti rănit. Dacă utilizatorul nu este rănit, va putea ajuta persoanele rănite deoarece îi va vedea pe o hartă pe cei care trebuie salvaţi şi unde sunt aceştia. Aplicaţia emite două sunete: unul pe care îl fac şi oamenii şi unul foarte scurt şi ascuţit, pentru câinii de salvare. De asemenea, dacă utilizatorul este foarte aproape de zona în care sunt alunecările de teren, va primi notificarea în cazul în care vrea să dea o mână de ajutor”, a spus Aurelian Cotuna.

Aurelian, care este şi fondatorul unui start-up IT cu sediul la Cluj, spune că indiferent de ce se va întâmpla la competiţia globală, el este hotărât să continue dezvoltarea aplicaţiei.

”Este o soluţie care vrea să optimizeze modul în care în astfel de situaţii se salvează vieţi. Aplicaţia foloseşte datele pentru alunecările de teren, dar poate fi folosită pentru orice cataclism, atât natural cât şi antropic. Este un proiect foarte drag nouă, un proiect cu care vrem să ajutăm lumea şi să provocăm o schimbare în lume cu ajutorul tehnologiei mobile”, a mai spus Aurelian.

A doua echipă câştigătoare a fost cea a lui Balzs Ionuţ, care, alături de alţi doi colegi, a realizat aplicaţia ”Icarus”. Ionuţ este inginer software de mai bine de şapte ani, iar la ”NASA Space Apps Challenge” a realizat un soft care permite utilizarea mai eficientă a energiei fotovoltaice.

”Am vrut să facem o aplicaţie destinată omului obişnuit care vrea să înţeleagă ce poate face folosind panourile solare, dar şi pentru ca acesta să îşi monitorizeze consumul. Partea de monitorizare este foarte utilă şi în proiectele NASA, pentru că ei lucrează în medii în care panourile solare sunt singura sursă de energie, iar cu aplicaţia noastră vor ştii câtă energie au la dispoziţie astfel încât să îşi planifice întreaga zi. Aplicaţia este disponibilă atât pentru mobil cât şi pentru PC. Aplicaţia are un modul de istoric, în care foloseşte date din ultimii ani pentru a putea da informaţii legate de câtă energie solară se poate obţine într-o anumită zonă aleasă de utilizator. Al doilea mod este de prognoză şi îi permite utilizatorului să ştie câtă energie solară ar putea obţine în funcţie de prognoza meteo din perioada următoare”, a explicat Ionuţ.

Cea de-a treia aplicaţia aleasă pentru a concura în competiţia globală a fost realizată de membrii echipei ”Space Cats” şi este adresată micilor fermieri.

”Îşi propune să ajute micii fermieri, pe care să îi anunţe din timp cu privire la fenomenele meteo care ar putea dăuna culturilor lor. Ne propunem să îi ajutăm să îşi păstreze cât mai mult din recoltă, în condiţiile în care vremea pune uneori probleme. Alertarea se face printr-un sistem în care oamenii se înregistrează online în aplicaţie şi pot fi alertaţi prin mail sau prin sms cu privire la eventualele pericole. În principiu, varianta prin mail va conţine şi sfaturi inginereşti care să îi ajute pe oameni să reacţioneze corect atunci când sunt probleme”, a precizat Robin Molnar.

La ediţia din acest an a ”NASA Space Apps Challenge” au fost înscrişi peste 15.000 de participanţi din 161 de ţări care au realizat aproximativ 1.300 de aplicaţii în cele 48 de ore avute la dispoziţie.

Faza globală a competiţiei va avea loc în luna iunie şi se va desfăşura online.