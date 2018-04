Cele mai spectaculoase concerte şi cine-concerte la TIFF 2018. De unde vă puteţi lua bilete

Organizatorii Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF) au pus în vânzare biletele pentru cele mai importante concerte şi cine-concertede la ediţia din acest an a festivalului. Biletele sunt disponibile pe tiff.eventbook.ro.

Potrivit site-ului festivalului, cele mai interesante concerte sunt:

1. The Colorist Orchestra & Emiliana Torrini - marţi, 29 mai, ora 19.00, Casa de Cultură a Studenţilor

Emiliana Torrini este o artistă de origine islandeză a cărei voce e adesea confundată cu Bjork. Emiliana a cântat piese din coloana sonoră a unor filem precum The Lord of the Rings (2002, r. Peter Jackson), Men, Women & Children (2014, r. Jason Reitman) sau Tenderness (2009, r. John Polson).

Aceasta e şi una dintre vocile preferate ale trupei The Colorist Orchestra (Belgia), iar colaborarea dintre ea şi grupul muzical se poate asculta pe albumul descris de publicaţia britanică The Guardian drept o „colecţie vibrantă şi colorată de fuziuni ale clasicului şi contemporanului“.

2. Cine-concert: „Safety Last!“ acompaniat live de Samuel Liégeon - duminică, 27 mai, ora 19:00, Casa de Cultură a Studenţilor

„Comedia romantică mută regizată de Fred C. Newmeyer şi Sam Taylor a rămas în istoria cinematografiei pentru una dintre cele mai faimoase imagini ale epocii: un bărbat agăţat de limba unui ceas-turn, atârnând la înăţime, deasupra oraşului. Se spune că însuşi protagonistul filmului, actorul Harold Lloyd, a fost implicat în realizarea acestei cascadorii, în ciuda faptului că-şi pierduse recent două degete în timpul unor filmări. După aproape un secol de la lansare, Safety Last! (1923) este în continuare considerat de critici unul dintre cele mai frumoase filme mute, iar publicul TIFF îl va putea urmări la această ediţie pe muzica live interpretată de pianistul şi organistul Samuel Liégeon (Franţa)“.

3. Cine-Concert: „Fantoma de la Operă“ acompaniat live de Samuel Liégeon - luni, 28 mai, ora 21: 45, Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” (Str Universităţii nr. 5)

Clasicul film alb-negru „Fantoma de la Operă“ (The Phantom of the Opera, 1924), unul dintre cele mai cunoscute horror-uri din istoria filmelor mute, regizat de Rupert Julian, va rula la Cluj pe acordurile multi-premiatului muzician Samuel Liégeon.

4. Cine-Concert special de 1 iunie: „Ochiul magic“ - vineri, 1 iunie, ora 17:00, Casa de Cultură a Studenţilor

„Spectacolul audio-vizual spune povestea primilor paşi în lumea filmului, inspirându-se din bogăţia moştenirii şi creativităţii cinematografice a lui Méliès şi adăugând orchestraţii speciale. Atmosfera creată de proiecţia filmelor semnate de autor, printre care se numără Le voyage à travers l’impossible (1904) şi Le voyage de Gulliver a Lilliput et chez les Géants (1902), va fi dublată de efecte de lumină şi de un design scenic inovator, care vor face deliciul publicului tânăr. Rezultatul: un mix acustic live, ce îmbină solemnitatea muzicii clasice cu ritmurile pop şi accentele underground“.

TIFF este cel mai mare festival de film din România organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc şi Asociaţia pentru Festivalul de Film Transilvania între 25 mai şi 3 iunie 2018.

