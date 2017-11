Acuzaţii grave la adresa unui renumit medic: „Pacienţii erau ţinuţi ore întregi să aştepte şi cu cât creşteau durerile, cu atât creştea preţul“

Institutului Clinic de Urologie şi Transplant din Cluj se află într-o situaţie disperată, după ce a acumulat datorii de aproape două milioane de lei şi are conturile poprite. Deputatul Emanuel Ungureanu susţine că principalul vinovat ar fi fostul manager Mihai Lucan, care ar fi ”căpuşat” institutul prin intermediul clinicii sale particulare, LukMed. Conform spuselor sale, ani la rând mai mulţi pacienţi ai institutului au fost redirecţionaţi spre clinica profesorului Lucan, unde erau operaţi, după care erau trimişi înapoi la spital, pentru îngrijirile post-operatorii. Astfel, clinica privată ar fi încasat banii pentru intervenţiile chirurgicale în detrimentul institutului.



Ungureanu: ”Există un circuit diabolic”



Iar acuzaţiile deputatului USR nu se opresc aici. El mai spune că Mihai Lucan şi colaboratorii săi ar fi dat dovadă de cruzime în raport cu pacienţii, care erau lăsaţi un timp să îndure dureri cumplite, pentru ca apoi să fie mai uşor de convins să plătească operaţii costisitoare.



”Exista chiar un circuit diabolic, pentru că pacientul venea cu bilet de trimitere, dar era ţinut să aştepte ore întregi. Cu cât durerile erau mai mari, cu atât mai bine pentru că automat creştea şi preţul. Şi nu numai atât. De alfel, prima întrebare a profesorului Lucan nu era «ce te doare? » ci «unde lucrezi?». Bolnavului i se spunea că la institut nu avem aparat de spart pietre, dar avem la privat. Şi apoi începea târguiala pentru preţ, nu ţinea cont de nimic: «Eşti bătrână, maică? Ai vacă? Ai bani? Nu ai? Vinde vaca»”, a acuzat Ungureanu.



A făcut reclamaţie încă din 2003



Acesta mai spune că ar fi reclamat practicile lui Lucan încă din 2003, pe când era angajatul institutului, însă nu au fost luate niciun fel de măsuri. ”Nu ştia DIICOT-ul, nu ştia DNA Cluj, nu ştia nici SRI Cluj asta? Oare nu ştiau nici miniştrii, nu ştiau parlamentarii din Cluj care îşi trimiteau pilele pe un alt circuit, într-un alt salon VIP? De ce a fost protejat domnul Lucan? Vă spun eu de ce! Pentru că a operat de fiecare dată pe cine trebuie. A operat miniştri, prim miniştri, preşedinţi de stat, aşa s-a acoperit activitatea de trafic de organe care a fost aici, de care eu vorbesc din 2003. Pentru că veneau ambasadori, s-a creat o reţea. Lucan nu neagă că veneau străini aici. Toţi au ştiut şi nu au făcut nimic. Din contră, atunci când totuşi a fost trimis un control, a primit un telefon din timp şi a fost înştiinţat de către cineva de sus. Sper că există cineva, măcar un procuror, care să fi cerut înregistrarea acestor telefoane ”, a adăugat Ungureanu.



Nici ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, n-a scăpat de criticile deputatului. Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe Bodog că intenţionează să desfiinţeze Institutul Clinic de Urologie şi Transplant din Cluj şi să-l transforme într-o secţie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă. Afirmaţiile sale sunt susţinute şi de managerul Institutului, Silviu Moga: ”Trebuie să atragem atenţia domnului ministru şi opiniei publice că dorinţa noastră este de a ne păstra autonomia. Orice altă soluţie privind trecereaa în subordinea altei unităţi înseamnă pierderea autorităţii juridice, identităţii şi ar afecta grav activitatea medicală de aici”.



Lucan a răspuns printr-un nou comunicat



Medicul Mihai Lucan a răspuns acuzaţiilor printr-un comunicat. Acesta susţine că Institutul a fost înfiinţat ca urmare a insistenţelor şi a eforturilor sale personale şi că problemele legate de finanţare datează încă din anii 2003-2004.



”Ideea de bază este că, încă de la înfiinţare, institutul a avut nenumărate probleme de finanţare. Scopul înfiinţării acestei instituţii a fost acela de a oferi pacienţilor din zonă alternative moderne şi eficiente de tratament. Practic, încă de la înfiinţare a avut datorii, astfel că în 2003 - 2004 şi mai târziu, lipsa finanţării ridica problema închiderii acestei instituţii. Nu s-a întâmplat pentru că, la acele date, renumele profesional al instituţiei şi al meu depăşeau graniţele ţării. Am făcut personal eforturi de neimaginat să menţin pe linia de plutire visul pentru care am făcut transhumanţă de la Bucureşti la Cluj. Din ianuarie 2017 mi-am dat demisia din toate funcţiile de la institut”, se arată în comunicat.



Acesta a mai afirmat că îşi tratează toţi pacienţii cu maximă atenţie şi că iubeşte să ajute în special copiii.

”Trebuie să mărturisesc că iubesc să ajut copiii bolnavi, iar tehnica învăţată iniţial de la profesorul Proca am solidificat-o în cursuri de specializare în străinătate. Am realizat multiple premiere naţionale, europene şi mondiale, cele mai multe în domeniul transplantului”, a mai spus Mihai Lucan.

