Top 10 sfaturi pentru o viaţă fericită de la antrenoarea minţii, femeia care a învăţat singură să trăiască frumos

În 2011, a descoperit dezvoltarea personală, la recomandarea unei prietene, iar faptul că acest lucru i-a schimbat chiar ei viaţa a determinat-o să-i ajute şi pe alţii.



„În 2011, la recomandarea unei prietene care tocmai terminase un curs extraordinar, exact aşa mi l-a descris, m-am înscris la Practitioner NLP (practicant de programare neuro-lingvistică). La curs am înţeles şi învăţat cât de puternice sunt cuvintele, dar mai ales creierul nostru – cât de bine e să te aliezi cu propria minte, în loc să duci o luptă cu aceasta. Aceasta e motivul pentru care m-am decis să lucrez în domeniul dezvoltării personale. Am văzut cât de multe beneficii mi-a adus mie, cât de mult mi-am simplificat viaţa, ce interacţiune minunată am cu propriul copil şi cu soţul meu şi am realizat cât de util poate fi şi altora. Cred că e important ca toţi să avem o contribuţie socială pentru a ne simţi împliniţi, iar acesta e modul prin care eu simt că pot fi utilă societăţii”, spune tânăra.



Femeile, cele mai fidele cliente



Acum, Ecaterina Anghel are un cabinet deschis lângă Piaţa Victoriei unde oferă sprijin tuturor celor care doresc să-şi pună ordine în viaţă, să facă schimbări şi să aibă o viaţă mai bună. În general, cele care apelează la coaching sunt femei din zona urbană, cu un nivel al venitului uşor peste medie, cu vârste între 25 şi 40 ani.



„Sunt persoane care simt că pot creşte mai mult şi mai repede şi sunt motivate să iasă un pic din zona amorţită dată de confort, confort care duce de cele mai multe ori la o lipsă de chef de viaţă. Cele mai dese subiecte discutate în cadrul şedinţelor sunt: creşterea încrederii în sine, nevoia de ordine – atât fizică cât şi mentală (găsirea priorităţilor), dar şi înţelegerea şi aplanarea unor conflicte atât în familie cât şi în zona profesională. La cabinetul modern pe care l-am închiriat susţin şedinţele individuale, dar mai organizez şi în alte locatii diverse ateliere: Atelier de croit timp, Atelier de organizare fluidă, Atelier de construit încredere”, spune Ecaterina Anghel.



Soluţii eficiente la orice problemă



Pentru cei care nu ştiu, coachingul este diferit consiliere. Este o metodă de dezvoltare sau autocunoaştere, nu neapărat de consiliere pentru că, pentru a face consiliere se presupune că eşti expert în domeniul în care clientul are o problemă. În coaching, povesteşte antrenoarea, se abordează diverse aspecte ale vieţii, iar coach-ul este expert în a facilita găsirea de către client a unor soluţii eficiente. Totodată oferă sprijin în mobilizarea unor resurse, preponderent care ţin de motivaţie pentru a putea avea acces la propriul potenţial mai uşor şi mai rapid.



De altfel, pregătirea în acest domeniu pe care a urmat-o şi care i-au adus certificate eliberate de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale au ajutat-o să se apropie şi mai mult de oameni. Ecaterina a lucrat încă din timpul facultăţii într-o companie românească ca asistent resurse umane şi audit intern. Când s-a întors de la master a lucrat în 2 multinaţionale (imobiliare şi bancă) înainte de a accepta o provocare de intraprenor– aceea de a se ocupa de dezvoltarea unui proiect începând doar de la o idee.



Are antrenamentul întrebărilor



Se caracterizează drept o persoană calmă şi care ascultă activ persoanele cu care interacţionează, iar în sedintele de coaching participă cu multă deschidere. „Lucrul cu oamenii este o plăcere. Am antrenamentul întrebărilor şi al interacţiunii cu diverse tipuri de persoane datorită sutelor de interviuri de selecţie. Coachingul este diferit de interviul de selecţie, dar experienţa în acest proces mă ajută foarte mult. Cred cu tărie ca fiecare persoană este minunata”, spune tânăra.



Cât costă şi ce program ţi se potriveşte



Cei care doresc să apeleze la această metodă de autocunoaştere au la dispoziţie 3 programe, utile şi interesante, concepute de Ecaterina Anghel: Ordine în viaţă, Focus şi Încredere.

Cel mai complex este Ordine în viaţă – program care durează 70 zile (cu interacţiune zilnică) şi costă 349 euro + tva (practic sunt 5 euro/zi). Acest program include şi 10 şedinţe de consiliere pe lângă cele de coaching, iar câştigul în urma lui se traduce în mai mult timp liber, învăţarea unei strategii de ordonare, o creştere a productivităţii şi chiar o capacitate mai mare de a face alegeri utile pe termen lung.



Pentru programul Încredere se plătesc 335 euro + tva şi este vorba despre 10 şedinţe pline de provocări pentru o creştere solidă a încrederii în sine. De fapt este vorba despre schimbarea unor convingeri limitatoare care sunt de cele mai multe ori neadevărate cu unele susţinătoare pe care clientul le găseşte în propria explorare autentică.



Cel de-al treilea este Focus – 168 euro + tva. Acesta este un program de 5 şedinţe intense prin care clientul va câştiga abilitatea de a-şi clarifica cu uşurinţă care sunt priorităţile şi va regăsi simplitatea de a lua decizii mult mai uşor şi mai repede.



Cei care au alte provocări pot apela la varianta de şedinţe individuale care pornesc de la 38 euro + tva.



Motivaţia solidă, cheia fericirii



Tânăra antreprenoare spune că pentru orice problemă există rezolvare, însă puterea este doar în noi. Pentru a avea o viaţă liniştită, cu satisfacţii şi confort psihic, oamenii trebuie să caute resurse în ei. Coaching-ul îi ajută să-şi descopere calităţi, să capete încredere şi să renunţe la ceea ce nu-i face fericiţi. Ecaterina Anghel spune că fericirea se găseşte în lucruri mărunte, însă o definiţie clară a acestei noţiuni se găseşte la puţine persoane: „Paşii utili pentru o persoană se pot dovedi inutili alteia. Unii spun că renunţarea la comparaţia cu ceilalţi, alţii spun că fericirea este o idee clară despre ceea ce îţi doreşti în viaţă, alţii optimismul... Fericirea este foarte diferită pentru fiecare şi atunci şi pasii sunt foarte diferiţi. Personal, varianta pe care o susţin este crearea unor obiceiuri utile pentru a-ţi face viaţa mai frumoasă. Este un lucru foarte la îndemână şi necesită o motivaţie solidă pe care o poţi găsi uşor prin coaching.



Cum decurge o şedinţă



Specialistul în dezvoltare personală a povestit pentru Adevărul cum decurge o şedinţă de coching. „Şedinţa începe cu o discuţie simplă despre situaţia pe care clientul o doreşte schimbată, stabilirea unui obiectiv al sesiunii (care este aşteptarea clientului pentru şedinţă), apoi urmează o serie de întrebări pentru clarificare, uneori un exerciţiu de impact şi se încheie cu un feedback din partea clientului şi cu o rezoluţie de acţiune pentru el însuşi. Ce nu se ştie este faptul ca în coaching nu este important sa împărtăşeşti toată povestea, să dai amănunte sau să povesteşti situaţii sensibile – se poate lucra cu lucruri forte intime fără a fi povestite.

Este suficient să spui, de exemplu: „am un conflict cu o persoană apropiată’’ în loc de: „mă cert de fiecare dată cu soţul atunci când vine târziu acasă pentru că zice asta, face asta etc”. Sub nicio formă nu se dau sfaturi, nu se emit judecăţi şi nu pot fi împărtăşite informaţiile de la client. Confidenţialitatea este sfântă”, explică Ecaterina Anghel.



10 sfaturi pentru o viaţă împlinită



1. Grija pentru propria sănătate – mâncare care să hrănească nu să intoxice, somn suficient (7-8 ore) şi activitate fizică. Da, toţi ştim lucrurile astea. E importantă conştientizarea utilităţii lor. Lipsa timpului nu este o scuză - din acest motiv fac şi Atelierele pentru croit timp - să schimb percepţia despre ce înseamnă să îţi foloseşti timpul eficient, să mănânci sănătos, să acorzi somnului importanţa necesară şi să faci exerciţii fizice. Timpul ţine de priorităţi, nu de minute.



2. Conectarea cu ceilalţi – sunt multe cercetări făcute care susţin că o persoană care nu are un grup sau măcar o persoană cu care să vorbească, să împărtăşească trăiri nu este fericită. Mai mult decât atât, cei care studiază dependenţa spun că punctul de pornire al multor dependenţe (inclusiv droguri) stă în lipsa de conexiune autentică cu alte persoane.



3. Trăirea unor experienţe noi – (şi aici nu mă refer la experienţe extreme ca săritul cu paraşuta), ci la activităţi mult mai la îndemână pe care nu le-ai făcut până acum şi îţi îmbogăţesc şi deschid noi orizonturi, îţi creează amintiri şi îţi permit să descoperi lucruri care îţi plac sau nu, pentru că şi asta e foarte important de aflat. De exemplu ar putea fi o experienţă gourmet, voluntariat, călătorii, sesiuni de networking, pictura sau orice ţi se pare interesant.



4. Învăţarea permanentă – Învăţarea (nu este cea din şcoală) vine din experienţele noi pe care le ai, mai precis din conştientizarea greşelilor şi a lucrurilor utile pe care le faci. Cărţile pe care le citeşti pot fi o sursă preţioasă de învăţare, la fel şi cursurile la care participi (de la artă, grădinărit, dezvoltare, programare etc.). Este foarte importantă atitudinea de curiozitate şi deschidere pe care o ai în procesul de învăţare. Aceasta atitudine facilitează învăţarea şi hrăneşte pofta de noi cunoştinţe.



5. Practicarea recunoştinţei – aici e un punct sensibil pentru că mulţi spun: „Eu nu am mai nimic (de obicei referirea e făcută cu gândul la bani), pentru ce sa fiu recunoscător?” Ei bine, avem aşa de multe lucruri pentru care e bine sa fim recunoscători: de la faptul că trăim, că putem gândi (ca avem o conştiinţă), ca avem unde locui, ca avem o familie sau prieteni apropiaţi. De ce să fie nevoie să pierzi ceva ca să apreciezi ce ai avut? Oamenii de succes au alocate 1-2 minute din zi în care îşi scriu sau se gândesc la motivele pentru care sunt recunoscători.



6. Renunţarea la victimizare – „Lucrurile mi se întâmplă... Ceilalţi sunt împotriva mea... Eu sunt singur... Nu am noroc... Eu aş face, dar situaţia în care sunt nu îmi permite... Uite ce am păţit din cauza asta... Nimeni nu mă apreciază/iubeşte”. Acestea sunt construcţii mentale/convingeri care nu au o confirmare în realitate şi uneori sunt scuze pentru a nu acţiona. Odată ce renunţi la a fi victimă îţi iei puterea înapoi. Devii stăpân pe propria viaţă, capabil să îţi asumi acţiuni, să te bucuri de realizări şi să înveţi din greşeli.



7. Să ai blândeţe şi înţelegere faţă de propria persoană – adică să te iubeşti şi să te accepţi aşa cum eşti acum. Dacă la nivel raţional mulţi sunt de acord cu afirmaţia de mai sus, atunci când vine vorba de a avea o atitudine corectă faţă de sine, cei mai multi dintre noi suntem exageraţi de critici şi necruţători cu orice eroare pe care o facem. A nu se înţelege că iubirea de sine înseamnă narcisism şi implică delăsare – dimpotrivă. Dacă există aspecte care nu îţi plac la tine cel mai important e să lucrezi activ la şlefuirea acestora în loc să adopţi o atitudine critică faţă de tine şi să nu faci nimic în afară de a-ţi plânge de milă.



8. Să dăruieşti din suflet – nu, nu bani neapărat, ci mai degrabă atenţie, iubire, sprijin, prietenie, cunoştinţe, sau orice altceva îţi este uşor să dai şi pentru celălalt este foarte important. Şi aici mai sunt două aspecte importante: când dăruieşti, să dăruieşti cu tot sufletul fără să aştepţi nimic în schimb – să dăruieşti autentic, efectiv, să nu ai niciun gând că persoana pe care o ajuţi îţi este datoare. Este alegerea ta să faci acest lucru, iar o intenţie ascunsă pentru îndatorarea celuilalt şterge calitatea şi frumuseţea gestului – practic îl transforma în schimb de favoruri. Nu ştiu dacă are rost să spun că tot mai mulţi confirmă că atunci când începi să dăruieşti fără să te aştepţi la o răsplată, şi să te bucuri de ceea ce poţi face pentru alţii, atunci ţi se întâmplă să primeşti şi tu, la rândul tău sprijin în diverse situaţii, fără măcar să îl mai ceri. Reproşurile pe care le tot aud: „Uite câte am făcut pentru el şi nici măcar un „mulţumesc” nu mi-a zis” sunt dovada clară a unei intenţii prea puţin curate din spatele „ajutorului”. Cel dea-al doilea aspect este legat de cât de mult dai cuiva şi atenţia să nu ajungi să creezi un cerc vicios sau să se profite de tine.



9. 5 minute pentru tine – 5 minute de introspecţie în care să te gândeşti la tine, la nevoile şi dorinţele tale, dar mai ales la ceea ce faci pentru a le atinge. Un tipar pe care îl vad în şedinţele de coaching este următorul: persoana spune că îşi doreşte ceva, suferă că nu îl obţine, dar acţiunile sale pentru împlinirea visului/obiectivului sunt minime.



10. Să înveţi să îţi stabileşti priorităţi în general, în viaţă. Dacă nu ai clar ce e important pentru tine, se întâmplă foarte des sa accepţi activităţi, să îţi îndrepţi atenţia către lucruri care îţi consumă timp şi energie şi nu îţi aduc bucurie pe termen lung. Fiecare avem un talent. Dacă ai o slujbă care te nemulţumeşte pe termen lung şi îţi taie din energia vitală poate nu eşti unde trebuie. Caută cu răbdare şi încredere un alt mediu/domeniu care să te susţină să înfloreşti şi să poţi oferi mai mult decât te-ai gândi vreodată. Dacă rămâi în acelaşi job mult timp plângându-te însemnă că eşti singurul responsabil pentru nefericirea ta şi abia când o să înţelegi asta vei demara schimbarea.



Salt spre progres



Ecaterina Anghel crede cu tărie că fiecare să poată să descopere cât de minunat este şi cât de frumos poate fi să funcţioneze în plenitudinea potenţialului său. La şedintele de coaching se învaţă acest lucru. „Fiecare avem un potenţial pe care îl putem atinge, dar, din diverse motive suntem uneori atât de departe de conştientizarea lui încât nu mai credem că există.

Întrebările, exerciţiile şi tehnicile din coaching îi ajută să se încumete să facă un salt în dezvoltare. Nu spune nimeni că e un proces simplu şi care nu necesită prea mult efort, dar rezultatele sunt fascinante. Oamenii sunt absolut uimiţi de schimbarea care are loc mult mai repede decât şi-ar fi imaginat.

În cadrul şedinţelor clienţii învaţă tehnici pe care le pot aplica cu utilitate maxima ei înşişi în momente cheie.

Îmi doresc să fac o diferenţă pozitivă în viaţa oamenilor cu care interacţionez. Îmi place să fiu eficientă şi să ajung rapid la cauza problemei pe care o pune pe masă clientul pentru că sunt convinsă că odată adresată şi constientizată cauza, rezolvarea problemei devine mult mai simplă”.



Pregătire profesională:

2011-2012 - Curs NLP Practitioner cu certificare internaţională Licensed NLP Practitioner – The Society of LP – 2012

2013 - NLP Coach (în 2013 meseria de coach nu era încă recunoscută în România)

2015-2016 – curs Associate Coach NLP (certificări internaţionale - The Society of NLP şi International Association of Coaching Institutes şi certificare naţională Specialist în activitatea de coaching – certificat eliberat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale)

2013-2014 – curs antrenor sportiv – certificat de Antrenor - Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale. „Multe din exerciţiile/metodele pe care le aplic în şedintele de coaching le fac încă din 2012”, explică tânăra.



Vă recomandăm şi:

Ce înseamnă dezvoltarea personală, conceptul neînţeles pe deplin în România. „Chiar şi în perioada socialistă au existat lucrări vizând auto-educarea“

Dezvoltarea personală şi proiectarea carierei sunt obligatorii pentru elevi