Secretele unui elev artist instruit de profesori de la Harvard: ,,Acceptând provocări, simt că evoluez“

Ambiţios, perseverent şi foarte talentat, Andrei este singurul elev din oraş care a fost acceptat în programul elitist Aspire Academy - cel mai prestigios program de leadership şi antreprenoriat din România, sub îndrumarea profesorilor de la Harvard profesori de la Harvard, Stanford, Georgetown si nu numai.

Adolescentul coordonează de 3 ani programul educaţional naţional de dezvoltare personală în limba engleza GROW, implementat de Şcoala de Valori, a absolvit cursuri de actorie de film la UNATC şi recent un curs de blues online de 2 luni cu certificat de la Universitatea din Rochester. Pe lângă toate acestea, tânărul a ajuns în urmă cu un an la Vocea României, compune, este vocalist, chitarist şi a jucat într-o piesă pe scena Teatrului Nottara, recent, alături de alţi 3 colegi de liceu. Este modest şi nu i se pare nimic ieşit din comun că bifează performanţă după performanţă. Spune că realizările sale sunt nişte experienţe din care a avut ceva de învăţat şi în niciun caz nu se consideră special.





Trăieşte aşa cum simte, iar părinţii îl încurajează întotdeauna, ghidându-i paşii către lucruri pozitive care să-i dezvolte aptitudinile şi care să-l scoată din tipare. “Amândoi mă încurajează să îmi urmez sufletul, să fac tot ce-mi place, să îmi clădesc abilităţi, să ies din turmă, să fiu mândru de realizările mele, mici sau mari, şi să nu mă opresc din a visa tot mai sus. În opinia mea, notele nu contează atât de mult, contează valorile pe care ni le cultivăm pe parcursul anilor de şcoală şi valentele propriei noastre personalităţi.

M-aş descrie ca fiind un spirit liber, artist până în măduva oaselor, pasional şi perfecţionist, uneori leneş şi arogant, într-o permanentă schimbare şi evoluţie, pasionat de muzica, teatru, film, fotografie, şi posesor de microb al sportului numit longboarding”, spune Andrei Barz.

Coordonator al programului GROW

Inteligent şi dezinvolt, adolescentul excepţional coordonează în Călăraşi, de 3 ani, programul de dezvoltare personală în limba engleza GROW, program de educaţie non formală dezvoltat de Şcoala de Valori. “GROW îşi propune să genereze schimbare socială prin programele educaţionale oferite, să scoată elevii din bancă, să îi lase să se exprime liber, bazându-se pe învăţare aplicată. Ediţia din această vară va aduce la Călăraşi 3 traineri internaţionali pentru aproximativ 80 de elevi de liceu din oraşul nostru, cu ateliere creative pentru generaţia Y, menite să dezvolte un set de 3 abilităţi de bază: gândirea critică, creativitatea şi capacitatea de a găsi soluţii. Realizate într-un mod creativ, interactiv şi diferit de rutina de învăţare, programele GROW se finalizează cu mici proiecte de Step –up la nivelul comunităţii, dovedind astfel impactul real generat de GROW. Fiecare ediţie este organizată de o echipă nouă de ambasadori GROW. Anul acesta mă mândresc cu nişte boboci tare entuziaşti şi implicaţi activ: Alina, Medeea, Alex, Liana, Amalia şi Gabriela. Împreună vom pune din nou oraşul nostru pe harta lumii, căci cu fiecare ediţie, am legat prietenii strânse peste mări şi ţări”, explică Andrei.

Noi orizonturi

Performanţele pe care le-a atins sunt rezultatul seriozităţii şi a educaţiei sănătoase primite. Avid de cunoştinţe ce adesea nu apar în programa şcolară, autodidact, muncitor, uneori rebel, dar mereu cu ţinte precise, Andrei a reuşit la 17 ani să fie unul dintreliceenii deosebiti din oraş. Intrarea la liceul Barbu Ştirbei i-a deschis uşi, noi orizonturi de afirmare şi de dezvoltare.

“Am fost admis în primul an de liceu în Clubul Liderii Mileniului Trei, am urmat module de dezvoltare personală LMT, am ales sa merg în tabere de dezvoltare personală atât în ţară cât şi în străinătate, am ales să devin autodidact după 8 ani de cursuri de pian, am continuat să compun, am învăţat singur să cânt la chitară, am ales să fac voluntariat, să joc teatru în trupa oraşului, să îmi perfecţionez engleza, să particip la competiţii de Public Speaking, iar la finalul clasei a IX-a a fost pentru prima oară când am auzit de programul Aspire. Alţi 5 elevi din liceu au candidat pentru un loc în acest program unic în România, toţi cu rezultate remarcabile la învăţătură şi implicaţi în diverse activităţi extraşcolare.

Candidatura pentru programul Aspire este una extrem de riguroasă

Admiterea în program nu a fost tocmai simplă. Riguroşi, decişi să-i aleagă pe cei mai buni, coordonatorii au făcut selecţii serioase. Andrei a trecut toate etapele de selecţie, iar în urma primei runde de selecţie, au rămas 3 candidaţi, interviul în limba engleză pe Skype fiind cel care a făcut diferenţa. “La 15 ani, cu media 5 la matematică, dar cu pasiune curgându-mi prin vene, am fost singurul ales şi am beneficiat, alături de alţi 44 elevi din ţară şi străinatate, de cele mai intense sesiuni de training( leadership, orientare academică, dezvoltare academică şi networking cu alţi absolvenţi Aspire sunt cele 4 principii de bază ale programului pentru liceeni) cu profesori de la Harvard şi Ivy League.

Îmi amintesc de mine că eram printre cei mai tineri, plin de temeri legate de viitorul meu, ştiam că sunt un artist, dar nu evoluasem pe nicio scenă, nu auzeam în jurul meu decat mesaje negative cum că ,,artiştii au viaţa grea, vei fi muritor de foame, şansele să devii cineva sunt minime, căci doar nonvalorile sunt promovate``. Cel ce tocmai primise distincţia `Profesorul anului` la Harvard, Steven Jarding, într-o discuţie informală la finalul unei sesiuni, a fost omul care mi-a spus ,,You are not going to be average as an artist; you CAN become exceptional!`. Tot ce a urmat după, a venit firesc”, povesteşte Andrei Barz.

Pe scenă, la Vocea României

Provocările existenţei de adolescent nu s-au oprit însă aici. Neobosit, mereu dornic de noi provocări, Andrei şi-a anunţat anul trecut părinţii, imediat ce a împlinit 16 ani, că doreşte să meargă la audiţii pentru Vocea României. Totul s-a derulat într-un ritm alert, însă adrenalina şi timpul petrecut pe platourile de filmare, repetiţiile, 2 runde de preselecţii l-au convins că locul său este pe scenă. Tot la 16 ani a primit şi roluri în Trupa Trepte şi a primit primele aplauze ca actor.

“Ai mei m-au susţinut mereu”

Despre susţinerea familiei, Andrei Barz povesteşte cu mândrie cum este încurajat să facă tot ce-i place, nefiind constrâns de reguli severe. “Ai mei m-au susţinut mereu, m-au lăsat să explorez, apreciez că nu m-au obligat să particip la concursuri sau festivaluri, apreciez nespus că ţin cont de ceea ce îmi doresc, ne sfătuim, petrecem vacanţe împreună, călătorim. Sunt deschişi la minte, şi eu şi sora mea suntem crescuţi într-un spirit liber, în care singura constantă e legată de valori morale, de cultura noastra, de citit, practic, de lărgit perspectiva cu privire la aproape orice. Ambii părinţi sunt prezenţi în vieţile noastre şi cred că de la mama am moştenit entuziasmul pentru orice proiect nou şi de la tata calitatea de a fi perfecţionist”, povesteşte adolescentul.

Pasionat de fotografie

Despre realizările sale, vorbeşte cu detaşare. Andrei Barz spune că nu se consideră special pentru că a ajuns pe scenă de la Vocea României sau pentru ca la 17 ani a jucat la Teatrul Nottara. “Nu cred în cuvântul performanţă atât de mult. Sunt nişte realizări, nişte experienţe din care am învăţat ceva, care au demonstrat ceva, dar nu mă gândesc niciodată la efortul investit. În lumea mea, când vorbim de a face lucruri cu pasiune, nimic nu mi se pare sacrificiu.





Fiecare proiect a venit la pachet cu un set de provocări şi le-am luat ca atare. Acceptând provocări simt că evoluez. Evident că nu stau închis în casă, ies cu prietenii, ies la sesiuni lungi cu longboardul, sunt pasionat de fotografie, sunt la curent cu tot ce înseamnă muzică nouă, trupe noi peste tot în lume şi încerc să citesc şi să văd un film nou în fiecare zi”, spune Andrei.

Visează să devină student la Berklee College of Music

Muzica ocupă un loc important în viaţa sa: vocal, pian, chitară rece, chitară electrică, nu trece o zi fără să cânte şi să exerseze. “Poate dura şi 5 ore să perfectez singur o bucată dintr-o piesă neterminată şi să mi se pară că a trecut foarte puţin timp. Exersez singur, alteori cu trupa, uneori cu prieteni buni. Vreau să cânt şi pe viitor? Cu siguranţă! Cochetez cu ideea de a deveni student la prestigiosul Berklee College of Music, unde au studiat muzicieni faimoşi pe care îi admir, John Mayer fiind un exemplu. În acelaşi timp, simt şi ştiu că vreau să joc teatru. Am absolvit un modul de Actorie de film şi unul de Actorie de teatru-nivel avansat în cadrul programului Şcoala de duminică organizat de UNATC, plus un stagiu de pregătire pentru admitere organizat de profesorii din universitate. UNATC este pe lista mea de asemenea”.