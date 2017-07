Fermierul care creşte Uriaşul de Transilvania, iepure care cântăreşte cât un copil de 2 ani

Atras de frumuseţea urecheaţilor, bărbatul a început să cumpere animale de rasă în urmă cu trei ani. Pentru a le găsi un loc ideal în care să poată creşte în voie şi să se ocupe de ele, Marian Şiu a revenit pe plaiurile natale. Aici, primarul din localitatea Axintele, Tudor Grigore l-a sprijinit punându-i la dispoziţie un teren de 1.600 mp cultivat cu lucernă pentru a demara investiţia.



Şi-a construit o casuţă şi a pus pe picioare o afacere de familie. Din cărţi, de pe internet şi de la crescători renumiţi, bărbatul, fost cadru militar în Capitală, a reuşit să afle cât mai multe despre creşterea şi îngrijirea iepurilor de rasă. S-a interesat ce trebuie să mănânce fiecare şi s-a documentat în legătură cu fiecare amănunt, pentru ca totul să fie făcut cu simţ de răspundere.





“Pasiunea pentru creşterea iepurilor a devenit atât de mare, încât nu aş mai putea da înapoi. Este şi multă muncă, implică şi seriozitate, dar ai satisfacţia lucrului împlinit atunci când îi vezi cât de frumoşi şi sănătoşi sunt. La început, faptul că arată spectaculos m-a încântat peste măsură. Am cumpărat o pereche şi câteva zile i-am ţinut la Bucureşti, în holul apartamentului. De atunci, am tot cumpărat, m-am îngrijit să nu le lipsească nimic şi am ajuns la un efectiv de a 135 de animale, toate de rasă, dintre care 70 Uriaş de Transilvania”, povesteşte crescătorul.





Face parte din colectivul de omologare



Marian Şiu face parte din colectivul de omologare al Uriaşului de Transilvania şi spune că scopul său nu este profitul, ci promovarea acestei rase superbe. “Mult respect pentru această realizare întregului colectiv şi, în special iniţiatorilor acestui proiect, Valentin Petrescu Mag, creatorul acestei rase minunate, şi Miklos Botha. Sunt membru al Asociaţiei Club Iepuri Galaţi, condusă de Marcel Bălan, un om deosebit, crescător cu vaste cunoştinţe în cunicultură, care s-a implicat activ în promovarea rasei Uriaş de Transilvania.







În ferma din Axintele, judeţul Ialomiţa, pe lângă Uriaşi sunt şi alte rase. “Nu ai cum să nu iubeşti un Berbec German, ei sint practic mascota iepurilor . Uriaşul German este spectaculos şi impunător şi cred că orice crescător are sau doreşte să aibă o pereche în crescătoria sa. Californianul este fratele Uriaşului şi are un gust al cărnii deosebit, îl folosim la fel ca şi pe Neozeelandez şi Hycole pentru comenzile rapide de carcasă de carne de iepure. Dar lovitura am dat-o cu Uriaş de Transilvania, pui şi maturi, am avut cerinţe mai mari decât puteam oferi noi şi uneori am îndrumat cumpărătorii către alti crescători, unii chiar mai experimentaţi decât mine, cum ar fi Ciucaş Octavian şi Borcea Adrian”, spune fermierul.





Până la 100 de euro pentru un exemplar



Începutul timid cu doar o pereche de iepuri a fost o alegere inspirată. Marian Şiu a achiziţionat treptat exemplare numai de la crescători autorizaţi, iar acum a ajuns, la rândul său, să nu mai facă faţă cererilor de vânzare. “Au fost perioade în care am vândut cu 80 de lei bucata, numai să scap de ei pentru că erau prea mulţi, apoi am primit oferte să-I dau cu 120 de lei fiecare. N-am avut iepuri câţi clienţi veneau. De obicei, se vând cu preţuri care pornesc de la 250 de lei şi ajung la 100 de euro pentru un exemplar matur, în funcţie de caracteristici şi vârstă. Uriaşul de Transilvania este cel mai productiv, iar femela poate făta până la 13 - 14 pui, eu am avut cu 11 pui”, spune crescătorul.



Investiţie de 25.000 de lei



Iepuraşii au nevoie de atenţie specială pentru a se dezvolta armonios, mai ales că sunt exemplare care ajung la expoziţii, graţie arborelui genealogic şi caracteristicilor pe care le posedă. “Trebuie să fii atent , în primul rând la alimentaţie. Toată lumea crede că mănâncă numai morcovi. Greşit! Un iepure adult are voie doar o jumătate de morcov, în perioadele calde, salată în niciun caz, doar orz, ovăz,lucerna. Noi le dăm hrană uscată, lucernă "pălită" lăsată o zi la soare şi cereale bio orz, ovăz, obţinute din terenurile proprii fără îngrăşăminte chimice pe care o cultivăm.

De primăvara până iarna avem lucernă proprie, dar nu ne ajunge şi pentru iarnă şi atunci mai cumpărăm. De exemplu, noi nu avem ovăz şi-l cumpărăm şi pe acesta, în schimb avem orz, porumb, grâu. Porumb le dăm mai rar şi grâu foarte rar, doar câte puţin la femelele care alăptează, dar nu în perioada de caniculă. Lunar, hrana ajunge la aproximativ 600-700 lei”, spune fermierul. Fiecare exemplar are caracteristicile sale: unii au creştere mai rapidă, alţii au carnea mai bune sau blana mai frumoasă.





Încetul cu încetul, creşterea efectivelor de animale l-a determinat pe fermier să investească pentru a le crea condiţii optime. Investiţia, pe parcursul celor doi de muncă s-a ridicat la 25.000 de lei, sumă în care este inclusă şi construirea adăposturilor din OSB, nu doar preţul perechilor de animale achiziţionate la început. “ Trebuie să fii foarte serios într-o astfel de problemă şi să ai multă răbdare. Am învătat să fac de toate, inclusiv să-i vaccinez pentru a-i feri de boli. În cursul săptămânii când eu lipesc de la fermă, socrul fratelui meu se ocupă de îngrijirea ierpurilor”, povesteşte Marian Şiu.



Atenţie deosebită pentru femelele gestante



Îngrijirea iepurilor de rasă necesită atenţie deosebită, de la hrană şi până la condiţiile din cuşti. “Atenţie deosebită trebuie acordată femelelor cu pui sau gestante, acestea din urmă, dacă se apropie de ziua de fătare nu trebuie să le lipsească apa şi hrana deoarece pot să-şi mânânce puii din acest motiv. Dupa fătare trebuie controlat cuibul şi eliminaţi eventualii pui morţi. Vă imaginaţi ce înseamnă pe căldură un pui mort. Din timp în timp trebuie făcută o curăţenie generală şi dezinsecţie plus dezinfecţie ( toamna şi primăvara ) măcar anual.



Pe mine mă ajută foarte mult cu munca fizică socrul fratelui meu, eu sunt mai mult cu teoria şi partea tehnică. Am învăţat amândoi din mers, întâi eu, apoi şi el. În rest, trebuie priviti cu multa dragoste şi totul e ok”, spune Marian Şiu.



Între 2.500 şi 3.500, profit lunar



Cât de profitabilă este creşterea iepurilor de rasă? Crescătorul e de părere că la început poate fi mai greu pentru cei cu o investiţie mică “Noi am pornit cu destul avânt (bani), dar dacă faci lucrurile ca la carte ai şi vânt din pupa cum am avut noi, adică cerinţe, si nu ai pierderi mari, vin şi câstigurile. Cred că profitul este undeva între 2.500-3.500 lei lunar. Nu cred că este mult, dar dacă punem la socoteală şi carnea de calitate pe care o consumăm cu familia şi prietenii atunci lucrurile cresc considerabil . De exemplu, noi nu vindem către alti crescători decât exemplare de foarte bună calitate, iepuri tatuaţi, cu certificate, deparazitaţi şi vaccinaţi (vobim de cei vii , maturi şi pui). Aceştia pot fi opriţi pentru matca de reproducţie sau participarea în expoziţii. Celelalte exemplare care nu se vând, se sacrifică, ele nu sunt cu nimic mai prejos din punct de vedere gastronomic, doar pentru că au un alt desen al părului şi nu sunt apreciaţi în expoziţii.





Certificat pentru fiecare exemplar



Pentru fiecare exemplar vândut, care poate fi găsit pe www.facebook.com/Ferma.Iepuri.Bio.Axintele şi www.urias-de-transilvania.ro), se emite un certificat de către Asociaţia Judeţeană unde este înscris crescătorul. Aici se dă un număr de înregistrare care se tatuează apoi pe urechile iepurelui. “Doar la Uriaşul de Transilvania lucrurile stau altfel, certificatele se emit la nivel naţional de către Iosif Cimpan, un mare crescător şi cu un aport deosebit în recunoaşterea internaţională a acestei rase.





Marian Şiu a încercat să ajute la promovarea rasei Uriaş de Transilvania, la nivel internaţional, şi a trimis la Campionatul European 2015 de la Metz din Franţa, prin geneticianul Ioan Petrescu Mag, o femelă crescută în Bărăgan. “Din păcate, aceasta nu a ajuns să participe la competiţie , deoarece fiind un concurs foarte important pentru această rasă, dl, Mag a descis în final să participăm cu alte exemplare. Sper ca în viitorul apropiat să am mai mult succes, urmează şi alte expoziţii internaţionale la care voi participa şi sper să vin acasă cu o diploma, poate anul viitor în Danemarca. Recomand tuturor crescătorilor să participe la expoziţiile internaţionale. Sunt costisitoare ca timp, efort şi bani, dar aduc satisfactii mari şi CV bun”, spune Marian Şiu.

În viitor, fermierul are în plan construirea unei pensiuni, prin accesarea de fonduri europene.

“Fiind la doar 65 km de Capitală ne aşteptăm ca bucureştenii să poată veni mai ales în weekend-uri pentru a petrece cu familia şi prietenii în mediul rural, unde copiii să cunoască o gospodărie, să vadă pe viu, nu la tv calul, vaca, porcul, dar mai ales să se joace cu iepuraşii. Noile vom servi mâncare bio proaspătă, făcută tradiţional, mai ales delicioasa pastrama de iepure”, spune fermierul.





Rasa, creată de un genetician clujean



Uriaşul de Transilvania este singura rasă de iepure românesc standardizată şi se află în acest moment în proces de omologare. Rasa a fost creată de geneticianul clujean Valentin Petrescu-Mag. Acesta şi-a dorit să creeze prima rasă de iepure specifică ţării noastre şi a reuşit să o adapteze la toate condiţiile de trai de aici. Valentin Petrescu-Mag este lector universitar la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca şi este doctor în zootehnie. Pentru a crea noua rasă, Uriaş de Transilvania, geneticianul a pornit de la iepurele rustic românesc, de coteţ, o rasă care nu a fost niciodată omologată şi care nu promite prea multe, având însă marea calitate de a fi foarte rezistent la condiţiile de trai din ţara noastră, începând de la hrană până la condiţiile climaterice.





Pe acesta l-a încrucişat cu uriaşul gri, o rasă mare de iepure, foarte căutată în rândul crescătorilor din România, în primul rând datorită dimensiunii sale. În ceea ce priveşte coloritul Uriaşului de Transilvania, acesta a fost obţinut prin încrucişarea cu iepurele californian, o rasă de mărime medie, de culoare albă şi cu extremităţile, respectiv botul, urechile şi lăbuţele, închise la culoare. Aşa a apărut Uriaşul de Transilvania care pe lângă dimensiunile mari are şi calităţile necesare unui iepure bun de sacrificat.



