Cui îi este interzisă varza, leguma considerată „aspirator“ de toxine din organism. Ce substanţă minune conţine

De asemenea, consumul de varză stimulează imunitatea la foarte multe forme de cancer. Varza este bogată în fitonutrienţi şi vitamine (A, C şi K), precum şi antioxidanţi naturali care previn apariţia cancerului, dar au un efect benefic şi asupra frumuseţii.

Varza este miraculoasă în numeroase afecţiuni. Sulforafanul, o substanţă conţinută de către varză, stimulează puternic producerea unor enzime în organism, enzime care au un rol detoxifiant la nivelul ficatului. Cataracta este o altă afecţiune la care varza are un cuvânt de spus. Salata de ulei cu măsline este o sursă de vitamina C şi de vitamina A. Aceste vitamine stopează procesul de producere a cataractei, având un efect antioxidant.

Varza este bogată în fibre alimentare, are puţine calorii, multe minerale şi vitamine şi ajută să slăbim natural. Consumul săptămânal de salată de varză, timp de 3-4 zile, în cantităţi mari, are şi alte avantaje: detoxifiază organismul curăţându-l de toxine, reduce cantitate de hrană consumată la fiecare masă şi este un ajutor la regimurile disociate. Pentru cei care au probleme cu constipaţia este indicat să se consume 200 g pe zi de varză murată, varza acţionând ca un aspirator de toxine, fiind bogată în fibre alimentare, extrăgând toate reziduurile şi apoi eliminându-le.

Cine trebuie să evite această legumă



Ca orice aliment, şi varza are câteva contraindicaţii, deşi sunt foarte rare şi reduse reacţiile adverse. Printre acestea, spun medicii fiind uşoare colici abdominale, balonări şi rareori, diaree.

"Varza va fi consumată în cantităţi foarte mici, cu prudenţă, de către cei care suferă de colică de fermentaţie şi numai varză fiartă, nu crudă, ori murată. De asemenea, persoanele care suferă de hipo şi hiper-tirodie li se recomandă să consume cu prudenţă varză, doar în cantităţi mici", spune dr. Daniela Stan, medic de familie.



Varza, datorită faptului că are un conţinut mai ridicat de vitamina C decât portocalele, are puţine calorii, conţine magneziu, calciu, potasiu şi are efecte antioxidante, este recomandată ca remediu pentru întărirea imunităţii. Se administrează proaspătă, sub formă de salată, câte 300-400 g pe zi. Tratamente externe cu varză dau rezultate excepţionale. Cataplasmele cu frunze de varză zdrobite ajută la refacerea zonele afectate de entorsă, luxaţii, spălăturile cu suc de varză au efect antiinfecţios în arsuri, în eczeme, dureri reumatice, iar în tratamente cosmetic este un remediu care întinereşte pielea.

5 motive să mănânci varză

Ulcerul: Sucul de varză tratează ulcerul. Proprietăţile alcaline şi glutamina conţinute de acest aliment reduc inflamaţia mucoasei stomacale.

Constipaţie: Întrucât conţine foarte multe fibre, oferă un tranzit intestinal fără probleme şi previne apariţia constipaţiei.

Imunitate: Pentru că e bogată în vitamina C, ne fereşte de răceli şi întăreşte sistemul imunitar.

Anticancerigen: Antoxidanţii conţinuţi de varză au un efect anticancerigen asupra organismului. Consumatorii de legume crucifere riscă mult mai puţin apariţia de cancer la sân.

Frumuseţe: Consumul de varză face pielea mai luminoasă, datorită antioxidanţilor. Aceştia ne protejează de ultraviolete şi alţi factori nocivi.



