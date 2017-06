Cei mai puternici antioxidanţi pentru un colon intoxicat, trei alimente uimitoare care te pun la adăpost de cancer

Specialiştii afirmă că 90% dintre îmbolnăviri se datorează unui colon intoxicat, iar statisticile arată că 1 din 20 locuitori din ţările dezvoltate sunt afectaţi de cancer de colon, care este a doua cauză de deces prin cancer. Pentru a avea un sistem imunitar puternic este necesar să eliminăm toxinele din organism, optând pentru metode care favorizează tranzitul intestinal.



Un căţel de usturoi pe zi

Fiind un antioxidant puternic, usturoiul este recomandat în prevenirea şi tratarea mai multor boli, printre care şi cancerul de colon. Trebuie să adăugaţi usturoi pisat sau tocat în mâncare, nu înainte de a-l lăsa 15 minute la ”dospit”. Consumaţi 3-4 căţei de usturoi zilnic. Un căţel de usturoi pe zi este, de cele mai multe ori, valoarea recomandată în scopuri medicale.

Usturoiul conţine o serie de nutrienţi, vitamine şi minerale, dar si fitochimicale. Cultivat încă din Egiptul antic, folosit de români pentru prevenirea bolilor contagioase şi intrat în bucătăria autohtonă ca un condiment, această plantă este incredibil de sănătoasă. Sub formă de aliment pur, usturoiul este cel mai puternic antibiotic din lume. Germenii de răceală, gripă sau viroză nu au şanse de supravieţurire în prezenţa sucului său. În acelaşi timp, combate infecţiile şi degajează bronhiile, sinusurile şi plămânii.



Usturoiul este bogat în germaniu şi seleniu organic, conţine "ajeola", o substanţă ce diluează sângele, prevenind astfel formarea cheagurilor şi are peste o sută de compuşi ai sulfului. S-a descoperit că usturoiul distruge streptococii care cauzează scarlatina, difteria şi inflamarea învelişului inimii.

Ceaiul verde purifică organismul

S-a demonstrat că există mai puţine cazuri de cancer de colon în rândul persoanelor care beau în mod regulat ceai verde.

“Ceaiul verde are proprietăţi antioxidante datorită substanţelor care combat radicalii liberi, substanţe numite polifenoli şi catechinele, flavonoide şi alcaloizi, iar efectul său diuretic şi stimulator al metabolismului fac din acest ceai un excelent remediu pentru detoxifierea colonului. Este recunoscut pentru proprietăţile sale diuretice, detoxifiante, tonifiante şi de ardere a grăsimilor. Două căni pe zi din acest ceai, alături de o dietă săracă în grăsimi, reduc toxinele din colon, ajutând la detoxifierea acestuia şi o purificare a întregului organism”, explică dr. Daniela Stan, medic de familie.

Dezavantajul acestui ceai este că are un conţinut relevant de cofeină, de aceea este bine să renunţi la doza zilnică de cafea, în favoarea ceaiului.

Consumă cât mai multe legume proaspete



Fibrele conţinute de legume ajută la prevenirea cancerului de colon. Cel mai bine este să mâncaţi, pe cât posibil, legume proaspete, neprocesate. Varza este o legumă care ne scapă de multe probleme. Consumul de varză este un panaceu într-o multitudine de boli, de asemenea varza reduce riscul de apariţie a cancerului vezicii urinare, de prostată, la sân, pulmonar, de colon şi uterin.

Varza datorită faptului că are un conţinut mai ridicat de vitamina C decât portocalele, are puţine calorii, conţine magneziu, calciu, potasiu şi are efecte antioxidante, este recomandată ca remediu pentru întărirea imunităţii. Varza este bogată în fitonutrienţi şi vitamine (A, C şi K), precum şi antioxidanţi naturali care previn apariţia cancerului, dar au un efect benefic şi asupra frumuseţii.

“Varza consumată în stare crudă, gătită rapid sau murată are efecte anticancerigene şi antitumorale. Frunzele acesteia conţin nenumărate substanţe active care induc celulelor maligne un program de autodistrugere folosit de organism pentru eliminarea celulelor îmbătrânite şi induc, în acelaşi timp, creşterea producţiei enzimelor responsabile de inactivarea şi de eliminarea celulelor maligne. Dacă 3-5 zile pe săptămână consumăm 200 grame de salată de varză ne punem la adăpost de o multitudine de forme de cancer”, explică specialistul.



